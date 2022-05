Nuevo lío en Por Andalucía: un miembro del PP de Málaga registró la marca en 2021

La confluencia de izquierdas Por Andalucía no gana para sobresaltos desde que se inscribió como coalición el pasado viernes a la Junta Electoral de Andalucía. Al hecho de que Podemos llegara fuera de plazo y no forme parte de ella de manera legal, ahora se suma que la marca ya está registrada.

El nombre reza inscrito desde marzo de 2021 por un ciudadano de Málaga en la Oficina Española de Patentes y Marcas, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, según avanzó La Sexta.

Lo curioso es que es miembro del comité ejecutivo provincial del PP de Málaga y fue asesor en el Ayuntamiento de la capital en la legislatura de 2011 a 2015, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

En concreto, reza como secretario del área de organización dentro de la vicesecretaría de Organización y Electoral del PP malagueño. Lo que no ha trascendido es el motivo que le llevó a registrarla.

Otro dato importante es que la marca cuenta con un plazo de cinco años, a partir del 27 de diciembre de 2021, para su uso efectivo.

Niegan incompatibilidades

Sin embargo, fuentes de la coalición le quitan importancia a este hecho y niegan las posibles incompatibilidades. "No hay ningún partido ni coalición registrado con el nombre Por Andalucía, salvo el de esta coalición".

Desde la confluencia sabían que este nombre estaba previamente en el registro de marcas y patentes, que regula el tráfico mercantil y las marcas comerciales, pero insisten en que tiene "un régimen distinto" al de las coaliciones o partidos políticos.

Los portavoces de Por Andalucía en la presentación de la coalición. Por Andalucía

Por tanto, aseguran que "no hay incompatibilidad, son ámbitos muy distintos". Además, inciden en que "ninguna norma electoral establece como requisito ni registrar ni tener dominio de la denominación en el registro de marcas".

Desde Por Andalucía señalan que no es el primer caso de un partido político con el nombre de otra marca. Como ejemplo citan a los editores de diccionarios Vox, quienes públicamente reconocieron que "les toca" las narices que exista un partido con ese mismo nombre. Pero no pudieron hacer nada más, simplemente quejarse. Estas críticas las lanzaron un día después de que Vox obtuviera 12 diputados en las elecciones andaluzas.

La diferencia es que Por Andalucía está inscrito en el epígrafe de servicios de grupo de presión política, pero en cualquier caso desde la confluencia no le dan importancia.

"El culebrón"

Este miércoles la confluencia conformada legalmente por IU, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz y apoyada también por Podemos y Alianza Verde, se presentó en sociedad. Los seis portavoces se hicieron la foto de la unidad, pero el acuerdo para el encaje legal de los morados, más allá de la voluntad política, no fue aclarado. Tampoco los detalles del porqué llegaron tarde.

Desde la feria de Jerez de la Frontera (Cádiz), el presidente de la Junta y candidato del PP, Juanma Moreno, ha criticado "el culebrón" que, a su juicio, está protagonizando esta confluencia.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, atiende a los medios en una imagen de archivo. Europa Press

Moreno se ha mostrado convencido de que la coalición "jamás" posibilitaría con sus votos que él pudiera ser investido de nuevo presidente de la Junta. Todo ello después de que su candidata, Inmaculada Nieto (IU), haya señalado en una entrevista al diario El País que mantendría una "reflexión muy serena" a la hora de tomar esta decisión.

Sobre todo para evitar que el PP, como hipotético ganador pero sin mayoría absoluta en el Parlamento, tuviera que apoyarse en Vox para lograr la investidura de Moreno.

Por su parte, el presidente andaluz lo ha cuestionado. "Las cosas se demuestran con hechos, y los hechos en esta legislatura demuestran" que "nunca jamás" lo van a posibilitar.

Moreno tilda de "incoherente" su planteamiento y le ha echado en cara no haberlo apoyado en el Presupuesto de 2022 y en otras muchas leyes para no haber tenido que negociar con Vox.

"Hay ciudadanos de izquierda que me dicen que me van a votar por primera vez porque me prefieren a mí solo que mal acompañado", ha remarcado Moreno. Sobre todo cuando en la bancada de la izquierda se produce este culebrón que ya, ha admitido, le empieza a preocupar.

Por último, el presidente de la Junta y del PP-A ha agregado que en la democracia tiene que haber una amplia representación de todas las esferas políticas. Pero cree que la izquierda está en una situación "muy difícil" de explicar a la ciudadanía, "cargada de incoherencia y de improvisación".

