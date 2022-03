Del Campo, premio de Periodismo en Andalucía: “Tenemos que demostrar que no es manipulación”

El periodista de EL ESPAÑOL Eduardo del Campo Cortés ha recogido este miércoles el Premio Andalucía de Periodismo en la modalidad de Prensa escrita por el reportaje La Enfermera Montse, 2.500 horas en un cajón de la UCI: Memorias de dolor y alegría, publicado el 6 de octubre de 2021 en Porfolio, la revista de grandes historias de este periódico.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le ha entregado el galardón, considerado el más importante de la comunidad autónoma. Durante su discurso de agradecimiento, del Campo ha asegurado que el periodista tiene que hacer un esfuerzo para "demostrar que no es manipulación. Todo lo contrario, intentamos transmitir una imagen real del mundo en el que vivimos".

Por ello, Del Campo ha agradecido y animado a "todo el mundo a que colabore con los periodistas", que también tienen que hacer un esfuerzo para ganarse la confianza de la sociedad.

El trabajo premiado de Eduardo del Campo en EL ESPAÑOL | Porfolio cuenta la historia de Montserrat Sarrate Casas, de 60 años, una de las enfermeras de UCI más veteranas de España, que se ha enfrentado a todas las olas del Covid-19 desde la primera línea del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Del Campo ha destacado su valentía por "no irse, sino quedarse en primera línea".

La edición XXXVI del premio reconoce así la apuesta por la máxima calidad de Porfolio. Este espacio de grandes reportajes de EL ESPAÑOL se estrenó el pasado octubre bajo la dirección del periodista Miguel Ángel Mellado, adjunto a la presidencia de Pedro J. Ramírez para el desarrollo de proyectos editoriales, con Carmen Serna como redactora jefa. El resto de galardonados También han sido distinguidos por el jurado de estos galardones, dotados con 10.000 euros, Eduardo del Campo Cortés, en la categoría de Prensa; Jaime Castilla Llorente, en Radio; Erasmo Fenoy Núñez, en Fotoperiodismo, y el Grupo Audiovisual Digital Multimedia SA, en Televisión. En la modalidad de Proyección Internacional de Andalucía, ha sido premiada la reportera gráfica Laura León Gómez. La categoría Infografía ha quedado desierta.

Además, la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía ha dado a conocer este viernes el fallo del jurado de los XXXVI Premios Andalucía de Periodismo, que ha distinguido por unanimidad en su modalidad a la Trayectoria Profesional, que se entrega por primera vez, a la conocida presentadora de radio y televisión María Teresa Campos Luque.

Durante su discurso, Campos ha agradecido este premio. "Me ha dado vida después de tanto tiempo y de tanto trabajo, que ahora no tengo por cierto". No obstante, ha subrayado que cuando "haces lo que te gusta y son cosas buenas, no solo para ti, sino también para los demás, es una satisfacción enorme".

"La cultura del esfuerzo"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido el trabajo de los periodistas en un momento actual en el que afloran a menudo las noticias falsas. "Frente a ello hay dos herramientas: el pensamiento crítico y el buen periodismo, que ejerce como un buen escudo social". Para el presiente, "sin información libre la sociedad está maniatada".

Además, durante su discurso, el presidente ha aprovechado para asegurar que en la región se seguirá ofertando el próximo curso académico la asignatura de Filosofía como optativa en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) porque "no hay tecnología sin pensamiento, ni hay pensamiento sin una cultura humanística", fomentando "la cultura del esfuerzo".

De esta forma, ha subrayado que el alumnado andaluz también recibirá el próximo curso académico "la mayor carga de horas lectivas de Lengua, Lengua Extranjera y Matemáticas desde 1990", tras la nueva distribución de horas hecha por el Ejecutivo nacional.

Eduardo del Campo (nacido en Madrid en 1972 y afincado en Sevilla) trabajó más de 15 años como reportero y editor en la Delegación de Andalucía del periódico El Mundo, tras su paso por otras cabeceras como Diario de Sevilla, El País y Diario 16. En 2017 empezó a escribir en EL ESPAÑOL y el pasado septiembre se incorporó a su sección Porfolio. Además de retratar la realidad social de España, y de Andalucía en especial, Del Campo ha cubierto conflictos bélicos y otros acontecimientos internacionales en decenas de países, de Libia a Afganistán y de Albania al Congo.

Es licenciado en Ciencias de la Información y en Filología Hispánica, y doctor en Filología con una tesis sobre los reportajes de guerra de Juan Goytisolo. Enseña como profesor asociado de Periodismo en el Centro Universitario EUSA, adscrito a la Universidad de Sevilla. Como escritor de libros, ha publicado Las guerras de Goytisolo, Entre La Habana y Miami, Maestros del periodismo, Capital Sur, De Estambul a El Cairo, Odiseas y Pan americano.

