José Antonio Griñán sobre los ERE: "Si el Supremo confirma la sentencia, mi vida habría terminado"

Los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero. EFE

El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán Martínez (Madrid, 1946), publicará el próximo 23 de marzo el libro Cuando ya nada se espera, editado por Galaxia Gutenberg.

En sus más de 500 páginas, Griñán ha intentado resumir los episodios que más le han marcado en su vida. Desde su infancia en una familia de militares, su paso por la política andaluza y nacional con Felipe González, hasta lo que sintió cuando le fue comunicada la sentencia del caso ERE de seis años de prisión.

En un mes y medio se celebrará una vista en el Tribunal Supremo y Griñán está confiado en que el alto tribunal hará justicia y emitirá una sentencia absolutoria. "No es que crea en mi inocencia, es que sé de mi inocencia".

Sin embargo, en caso contrario su respuesta ha sido contundente: "Si el Supremo confirma la sentencia, no tendría más remedio que acatarla y mi vida habría terminado", ha subrayado en una entrevista en Onda Cero.

En noviembre de 2019 Griñán fue condenado a seis años de prisión en el juicio celebrado por la Audiencia de Sevilla sobre la pieza específica del caso ERE. El tribunal consideró probado que había cometido delitos de prevaricación y malversación en el reparto de 679 millones de euros de fondos públicos entre los años 2000 y 2009.

En la causa fueron condenados 19 ex altos cargos de la Junta de los 21 juzgados. Entre ellos, el expresidente de la Junta Manuel Chaves, pero a nueve años de inhabilitación. Todos recurrieron el Tribunal Supremo.

Según su autor, el libro no es un libro de memorias como tal, pero en él cuenta su vida y su trayectoria política. Comienza con una conversación con su hijo Manolo donde le explica por qué él -y la generación a la que pertenece- decidió dedicarse a la política.

La Transición

"El libro es una defensa apasionada de la Transición política", dice Griñán sobre los años en los que se construyó y consolidó la democracia liberal en España. Para el expresidente de la Junta de Andalucía, el gran mérito de la Transición fue de Adolfo Suárez, que supo establecer la centralidad política como el punto de entendimiento de las distintas formaciones.

Para el exdirigente socialista, aquella etapa logró crear "un espacio común compartido donde todos los partidos políticos deberíamos entendernos", algo que, a su juicio, se ha ido deteriorando hasta llegar a la situación actual, en la que hay "una incapacidad absoluta para el diálogo".

Inspector de Trabajo desde 1970, antes de convertirse en el sucesor de Manuel Chaves como presidente de la Junta en 2009, arrancó su carrera política en 1982 como viceconsejero de Trabajo en Andalucía. Diez años después Felipe González lo eligió ministro del Gobierno de España hasta en dos ocasiones: de 1992 a 1993 de Sanidad y Consumo y de Trabajo y Seguridad Social de 1993 a 1996.

"Caso manipulado"

Inevitablemente en el libro, que sale a la venta este miércoles 23 de marzo, también relata cómo se sintió durante el procesamiento del caso ERE, el infierno que vivió y cómo sus adversarios políticos lo convirtieron en el gran caso de corrupción del socialismo.

En una entrevista previa concedida a la revista Publisher Weekly, Griñán insiste en que está convencido de que fue víctima de una operación política y afirma que sigue "sin comprender nada de lo que sucedió".

"No tengo dudas de que fue un caso manipulado políticamente. No tenía base alguna para llegar a donde llegó. Y espero que eso lo entienda el Tribunal Supremo", asegura el exdirigente político, quien se fue del partido en 2016 para no hacer daño.

