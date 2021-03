La caravana por el trato digno a Jaén no consigue cortar Despeñaperros por "un boicot político"

Este fin de semana estaba llamado a ser el del grito de la provincia de Jaén para que toda España escuchara. Sin embargo, a pesar de la masiva participación, la caravana no ha conseguido el propósito de cortar el paso de Despeñaperros. Desde 'Jaén merece más', una de las plataformas organizadoras, se habla de "boicot político".

"¿Nos boicotean a las 9 plataformas? Vergonzoso el mandato político contra la caravana a Despeñaperros para desactivarla", reflejaba la asociación en un comunicado. Desde cuatro puntos de salida (Jaén, Linares, Villanueva del Arzobispo y Guarromán) estaba previsto el encuentro de todos los automóviles en la salida 259, en Santa Elena, a las 12:30. Ha sido imposible.

"Han puesto un helicóptero de la Guardia Civil y otro de Tráfico y nos han hecho tardar tres horas en un trayecto de una", confirman desde 'Jaén merece más', criticando el excesivo celo. Según uno de los manifestantes la Benemérita "ha troceado la manifestación en varios grupos", lo que ha hecho que la gente "se haya despistado" y haya abandonado la caravana.

"Al rato, cada uno iba por un lado, deslavazados", afirma este manifestante. "A mí me han parado para preguntarme si iba con los manifestantes... he respondido que volvía a Jaén" porque los guardiaciviles estaban multando a los que, o bien iban a menos de 60 kilómetros por hora o a los que ocupaban el carril izquierdo. "Me han dejado seguir y me han advertido que tenía que circular por la izquierda y a más de 100".

Esta caravana se produce después de que el alcalde socialista de Jaén, Julio Millán, denunciara en una carta a Pedro Sánchez que el Ministerio de Defensa le había prometido la instalación de una base logística del Ejército.

Esa base, finalmente, se instalará en Córdoba. Tanto Millán como Paco Reyes, socialista presidente de la Diputación de Jaén, criticaron la intercesión de la vicepresidenta Carmen Calvo.

El humorista Santi Rodríguez en la caravana.

A la marcha ha acudido el humorista Santi Rodríguez, que ha mostrado su apoyo a su tierra desde el primer momento. Diez minutos antes del mediodía publicaba una foto con un mensaje: "Basta del ninguneo a Jaén".

Terminada la manifestación, a las 15:30, afirmaba que estaba "orgulloso de tanta gente que ha decidido no quedarse sin hacer nada (a verlas venir) y ha salido con el coche pacíficamente a reclamar algo justo".

El intento de minimizar el efecto de la manifestación ha sido tomado como un ataque por las plataformas organizadoras: "Han querido desactivar la caravana para que no llamara la atención", afirman.

Desde 'Jaén merece más' hablan de temor de la clase política hacia la sociedad civil, a la ve que insiste en que "deberían dimitir por tratar tan mal a los ciudadanos de la provincia de Jaén".

EL ESPAÑOL ha conversado con manifestantes que creen que la actuación de la Guardia Civil "ha sido vergonzosa" y acusaban de "falta de democracia" al no poder manifestarse como pretendían.

Otros testimonios eran más positivos: "El camino es este y esto no ha hecho más que empezar". Las protestas, que se llevan produciendo los últimos cuatro fines de semana, comenzaron el 14 de febrero en Jaén capital. Entonces ya se empezaban a escuchar entre los manifestantes voces que pedían organizarse para hacerse oír.

Algunos de los jiennenses que han acudido este domingo a cortar Despeñaperros planteaban la posibilidad de "un partido político de Jaén y por Jaén". En este sentido, las plataformas también criticaban el excesivo centralismo de los partidos. "Que esto se note en las urnas, es urgente un partido que no dependa de Génova ni Ferraz".

En ese sentido, hay jaeneros que denuncian que "el alcalde hoy no ha abierto la boca", pero sí lo hizo en la primera manifestación: "Tampoco ha apoyado nadie de la Diputación, y del PP no ha salido nadie". Fuentes de Ciudadanos confirman que este ha sido el único partido con representación municipal que ha participado de la caravana.