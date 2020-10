Exdirigentes de los ERE ya condenados se enfrentan al primer juicio tras la pieza política

Ex altos cargos andaluces ante el juez en el primer juicio de los ERE tras la pieza política. EFE

Francisco Javier Guerrero es el único de los exdirigentes socialistas de la Junta de Andalucía ya condenados por el caso ERE que se va a librar de ser juzgado en el primer juicio tras la pieza política. Este falleció hace unos días.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado un auto en el que rechaza la exclusión de enjuiciamiento de cinco exdirigentes por las ayudas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco). El montante ascendió a 2,9 millones de euros.

En total son 12 acusados. Entre ellos se encuentran el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero --ya fallecido--, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el exdirector general de IFA-IDEA Miguel Ángel Serrano. Cinco de ellos fueron condenados en el caso ERE, junto a Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En un auto, consultado por EL ESPAÑOL, el tribunal rechaza todas las cuestiones previas planteadas por las defensas. Únicamente estima la petición subsidiariamente de uno de los acusados en cuanto a excusar su asistencia a todas las sesiones del juicio por una incapacidad sobrevenida.

En el juicio, que se reanudará el próximo día 19 de octubre, las defensas de varios de los ex altos cargos de la Junta acusados solicitaron su exclusión basándose en el principio 'non bis in ídem', una cuestión que la Audiencia rechaza.

Los letrados entienden que ya fueron enjuiciados por estos hechos en la vista oral por el denominado procedimiento específico (la pieza política). Además alegan que sobre dos de los ex altos cargos investigados, en concreto las del exconsejero de Empleo y del ex director general de IFA-IDEA, la Sección Séptima dictó sendos autos por los que se les excluía de este procedimiento.

Sin embargo, el tribunal asevera que los hechos por los que se sigue la

presente causa "no han sido objeto de enjuiciamiento con anterioridad ni, en concreto, en el denominado procedimiento específico", ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Hechos diferentes

La Sección Tercera subraya en el auto que "los hechos no son los mismos" ni tampoco existe una coincidencia temporal, ni entre la identidad de los encausados en una y otra causa, ni sobre lo reclamado en concepto de responsabilidad civil.

Por último, los magistrados insisten en que la concesión de estas ayudas en concreto no ha sido enjuiciada y permanecen los indicios de culpabilidad. En este sentido, aseguran la exclusión acordada por la Sección Séptima respecto a Antonio Fernández y a Miguel Ángel Serrano "ha quedado sin cimiento alguno".

Además, varias defensas solicitaron al tribunal la suspensión del juicio hasta tanto no recaiga sentencia firme en el denominado procedimiento específico. Esta se encuentra en el Supremo.

La Audiencia alega que no se aprecia la identidad de objeto de esta pieza con los hechos a que se refiere el procedimiento específico, ni tampoco coinciden los acusados. Por tanto, no aprecia "que exista razón alguna que justifique ningún tipo de pendencia que conlleve la paralización del presente procedimiento".