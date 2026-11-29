Los resultados de las elecciones generales, calle a calle: ¿a quién ha votado tu vecino?

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves EL ESPAÑOL ofrece un mapa interactivo para consultar el partido más votado y el reparto de votos en cada calle, municipio y provincia de España. En los últimos comicios de 2023, el PP fue la fuerza más votada con 137 escaños y victoria en 12 comunidades, seguido por el PSOE con 121 diputados. Los colegios electorales estarán abiertos de 09:00 a 20:00 horas, permitiéndose por primera vez la identificación mediante la aplicación digital MiDNI. La cobertura incluye el desglose detallado por barrios y distritos en las cinco ciudades más pobladas: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza.

Este mapa de EL ESPAÑOL mostrará qué partido gana las elecciones generales del 29 de noviembre en cada calle de España.

Abarca todos los municipios del país, de las capitales a los pueblos más pequeños. Estará vacío hasta las 20:00, cuando cierran los colegios. A partir de ahí, los datos empezarán a cargar en el mapa desde la madrugada.

Ver el mapa completo ↓ Cargando mapa...

Cómo usar el mapa

El buscador admite el nombre de un municipio o de una calle. También se puede ampliar el mapa desde la vista de España hasta llegar a la provincia, el municipio o el barrio que se quiera consultar.

Cada zona se colorea con el partido más votado. Al pulsar sobre ella aparece el reparto de votos.

Qué votó España en 2023

En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el Partido Popular (PP) fue la fuerza más votada en España, con 8.160.837 votos, el 33,06% de los válidos. Obtuvo 137 de los 350 diputados, según los resultados definitivos que publicó la Junta Electoral Central en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) quedó segundo, con 7.821.718 votos (31,68%) y 121 escaños. La cifra incluye los 1.221.335 votos y los 19 diputados del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), que concurre con sus siglas en Cataluña.

Vox logró 3.057.000 votos (12,38%) y 33 escaños. Sumar, que se estrenaba en unas generales, obtuvo 3.044.996 (12,33%) y 31.

Otras siete candidaturas consiguieron representación. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts sacaron siete diputados cada una; EH Bildu, seis, y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), cinco. El Bloque Nacionalista Galego (BNG), Coalición Canaria (CC) y Unión del Pueblo Navarro (UPN) lograron uno.

Votaron 24.952.447 personas, el 66,59% de los 37.469.458 electores. Ese censo incluye a los españoles que viven en el extranjero. Sin el voto exterior, la participación fue del 70,40%, según el escrutinio provisional del Ministerio del Interior.

Las comunidades en 2023

El PP fue la fuerza más votada en 12 de las 17 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y La Rioja. También ganó en Ceuta y en Melilla.

El PSOE se impuso en Canarias, Extremadura, Navarra y el País Vasco. En Cataluña, el PSC fue primero con 1.221.335 votos. Detrás quedaron Sumar (497.617), el PP (473.620) y ERC (466.020).

El reparto más igualado se dio en el País Vasco. El PSOE obtuvo 291.932 votos; el PNV, 277.289, y EH Bildu, 276.175. Las tres candidaturas sacaron cinco diputados. Entre el PNV y EH Bildu hubo 1.114 votos de diferencia.

En Canarias y Extremadura, el PSOE fue primero en votos y empató a escaños con el PP: seis y seis en las islas, cuatro y cuatro en Extremadura.

La Comunidad de Madrid es la circunscripción que más diputados elige, 37. En 2023, el PP obtuvo 16; el PSOE, 10; Sumar, seis, y Vox, cinco.

Las provincias en 2023

Los diputados se eligen en 52 circunscripciones: las 50 provincias, Ceuta y Melilla. El PP fue la candidatura más votada en 40 de ellas.

El PSOE fue primero en seis: Álava, Badajoz, Cáceres, Navarra, Las Palmas y Sevilla. En Sevilla, la más poblada de las seis, sumó 387.760 votos frente a los 353.663 del PP.

El PSC ganó en las cuatro provincias catalanas: Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. El PNV fue la fuerza más votada en Vizcaya, y EH Bildu, en Guipúzcoa.

Cinco provincias se decidieron por menos de 4.000 votos. En Huelva, el PP obtuvo 93.565 y el PSOE, 92.326, una diferencia de 1.239. En Cáceres, el PSOE superó al PP por 2.059 votos.

En Cuenca, la ventaja del PP sobre el PSOE fue de 2.727 votos; en Jaén, de 3.798, y en Soria, de 3.929. En Ceuta, el PP quedó 1.586 votos por delante del PSOE.

Vox fue tercero en 34 circunscripciones. Sumar ocupó ese puesto en siete, entre ellas Madrid, Valencia, Sevilla y La Coruña.

Votar el 29-N

Las mesas electorales se constituyen el domingo 29 de noviembre a las 8:00. Una hora después abren los colegios, que cerrarán a las 20:00.

Cada votante debe identificarse con el original de su DNI, su pasaporte o su permiso de conducir. Según el Ministerio del Interior, el pasaporte y el permiso sirven aunque hayan caducado. Las fotocopias no se aceptan.

La Junta Electoral Central ha autorizado en estas elecciones el uso de MiDNI, la versión digital del documento de identidad.

Quien no recuerde su colegio puede mirarlo en la tarjeta censal, en la Sede Electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE) o llamando al 900 343 232. Los pasos están en [cómo consultar el colegio electoral y la mesa del 29N](https://www.elespanol.com/espana/20261007/toca-votar-elecciones-generales-consultar-colegio-electoral-mesa/1003744408781_0.html).

Los mapas de cinco ciudades

EL ESPAÑOL publica también mapas con el resultado por distritos y barrios de las cinco ciudades más pobladas:

- [ENLACE INTERNO: mapa de las elecciones generales en Madrid calle a calle y por distritos]

- [ENLACE INTERNO: mapa de las elecciones generales en Barcelona calle a calle y por distritos]

- [ENLACE INTERNO: mapa de las elecciones generales en Valencia calle a calle y por distritos]

- [ENLACE INTERNO: mapa de las elecciones generales en Sevilla calle a calle y por distritos]

- [ENLACE INTERNO: mapa de las elecciones generales en Zaragoza calle a calle y por distritos]







Los [resultados de las elecciones generales en toda España]() se actualizan en la página general de EL ESPAÑOL.