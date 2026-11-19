Debate Sánchez - Feijóo cara a cara electoral, en directo | Feijóo: "España merece un presidente decente y Sánchez no lo es"
Pedro Sánchez y Núñez Feijóo se enfrentan en el único debate cara a cara de la campaña electoral del 29N.
El debate tendrá una duración de dos horas.
Los cinco bloques temáticos del debate cara a cara:
-Vivienda
-Economía y fiscalidad
-Política social y servicios
-Corrupción y regeneración
-Migración y exterior
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Sánchez achaca a las CCAA del PP los precios de la vivienda: "Si aplicaran la ley estatal"
Sobre la vivienda, el primero de los cinco bloques del debate, Sánchez ha defendido que si se aplicara allá donde gobierna el PP la ley estatal de vivienda bajarían los precios de la vivienda.
"Yo coincido, Sr. Feijóo, en que en efecto, hay mucha gente que no puede llegar a fin de mes por el precio del alquiler. Y no coincido con usted en que el Gobierno de España no haya hecho nada", ha subrayado.
"Como usted bien sabe, porque ha sido presidente de la Xunta de Galicia, las competencias exclusivas en materia de vivienda están en las comunidades autónomas, pero eso no significa que nosotros no hayamos aprobado un plan estatal de vivienda de 7.000 millones de euros que hemos transferido a las comunidades autónomas precisamente para la construcción de nueva vivienda", ha afirmado
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Feijóo empieza al ataque: "Estoy de acuerdo con Sánchez en una cosa, 'España necesita un presidente decente'... y él no lo es"
Si queríamos saber si Feijóo iba a por el voto de centro o a por elvoto de la derecha.... parece claro, al menos de inicio. El líder del PP ya ha dejado claro que sale a ganar y que no va a hacer concesiones al candidato socialista.
El minuto de apertura del candidato del PP sirve para marcar el terreno de juego. "Puigdemont definía hoy lo que opina de Sánchez, una persona amoral y con una ambición desmedida", ha comenzado.
"No diré todos los escándalos, pero sí unos pocos", ha comenzado... y en la retahíla que le ha seguido, de más de un minuto, ha sido en el rato que menos miraba el papel. Se los sabe todos. De memoria.
De la corrupción a los trenes, del apagón, a la mujer el hermano y el uno... de El Hierro a Ceuta. Ha definido una legislatura que arrancó por una amnistía por sus intereses, y que ha estado protagonizado por los casos de corrupción de su partido, su gobierno y su familia.
"Esto es lo que quieren que no recuerdes, pero yo no lo puedo olvidar. Pasados ocho años, estoy de acuerdo con Sánchez en una cosa, 'España necesita un presidente decente'... y él no lo es".
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Feijóo: "Cuando uno no es responsable de nada, entonces es un irresponsable"
Feijóo le echa en cara a Sánchez su gestión en las dos últimas legislaturas en cuestión de vivienda: "¿Qué ha hecho usted durante ocho años? Parece que usted no es responsable de nada, y cuando uno no es responsable de nada, es un irresponsable".
El líder del PP ha asegurado que durante la legislatura de Sánchez se han producido "276.000 desahucios".
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Sánchez arranca cambiando el guion de los últimos días.
Hasta este momento, en las entrevistas en Antena 3 o Telecinco, había restado importancia a los casos de corrupción asegurando que se limitaba a “a dos nombramientos de los cientos” que había hecho.
En esta ocasión, ha optado por sacar un lado más autocrítico. “He cometido errores y confiado en gente que no debía. No me cuesta reconocer esto”, ha asegurado nada más arrancar tras escuchar la gran cantidad de reproches de Feijóo.
Sánchez opta por mirar a la cámara, en vez de leer.
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Sánchez: "Lo que no estamos jugando es que España avance y que no que avance el pasado"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado que el 29-N "lo que nos estamos jugando es que España avance y que no que avance el pasado".
"Mi Gobierno no ha sido perfecto, he cometido errores, he confiado en gente en la que no debía, hemos tenido que afrontar dos tragedias ferroviarias y varias danas", ha señalado el candidato socialista en su intervención inicial en el primer y único cara a cara con Feijóo para las elecciones del 29-N.
"Pero tengo claro que hemos gobernado con un rumbo fijo, en favor de la gente", ha señalado.
"Hoy España está mucho mejor que en 2018 y aspiramos a que en cuatro años podamos mejorarlo con más justicia social y servicios públicos".
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Feijóo arranca su participación: "España merece un presidente decente y Sánchez no lo es"
En su minuto y medio de intervención inicial, Alberto Núñez Feijóo ha sacado su discurso más agresivo con el balance del último Gobierno de Pedro Sánchez: "El balance de esta legislatura lo ha hecho hoy uno de los socios del Sr. Sánchez. Puigdemont, el que le hizo presidente, le define como persona amoral, cínica, con una ambición desmedida y capaz de vender España. Ciertamente la amnistía fue una prueba de ello, pero la lista de escándalos es importante".
"No la voy a decir entera, pero algunas sí. Ábalos, Jessica, orgías, Koldo, Leire, Santos Cerdán. El hermano, la mujer, el uno, las cloacas, los rochos, el fiscal general, Zapatero. La vivienda, los precios, el infierno fiscal. Si quieren recursos, que los pidan. Son las cinco y no he comido. El apagón. Ni un solo presupuesto durante toda la legislatura. Y sobre todo, el tren, el AVE", ha dicho Feijóo sobre la corrupción.
"8 años después hay algo que dijo el Señor Sánchez en lo que yo estoy de acuerdo. España merece un presidente decente y él no lo es.Sr. Sánchez. ¿Cuál es el balance que hace usted de la legislatura?", ha espetado Núñez Feijóo.
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El PP recuerda que Sánchez fue al debate de 2019 con los caídos Ábalos, Salazar y Cerdán
El PP ha recordado, con un mensaje en las redes, que Pedro Sánchez acudió al debate electoral de noviembre de 2019 acompañado por tres dirigentes del PSOE hoy caídos en desgracia.
Se trata del entonces secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos (hoy en prisión), su sucesor en el cargo Santos Cerdán (que también ha pasado por la cárcel y está a la espera de juicio) y el exasesor de Moncloa Paco Salazar (que abandonó el cargo tras ser acusado de acoso sexual a varias mujeres).
"A ver con qué nos sorprende hoy el 1", ha ironizado el PP con un mensaje en el que reproduce la imagen de los miembros del comité electoral del PSOE que acompañaron a Sánchez.
En 2019 fue al debate con Ábalos, Koldo, Salazar y Cerdán. En 2023, repitió 'SuperSantos'. A ver con qué nos sorprende hoy "el 1". #CaraACara26— Partido Popular (@ppopular) November 19, 2026
Aquel debate a cinco enfrentó a Pedro Sánchez con el entonces líder del PP, Pablo Casado (hoy también caído), Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Iglesias (Podemos) y Santiago Abascal (Vox).
Organizado por la Academia de Televisión (como el de hoy), el debate se emitió el 4 de noviembre de 2019. Sumó una audiencia de 8,6 millones de espectadores y una cuota de pantalla del 52,7%.
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La crisis de vivienda y la economía protagonizan los primeros 'rounds': ¿Qué está pasando?
La dos primeros rounds del debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo los protagonizan la vivienda y la economía y la fiscalidad.
España atraviesa una profunda crisis habitacional en los últimos años. En esta legislatura, en sólo tres años, el precio de comprar una vivienda ha subido un 46% y mientras que el de alquilarla un 25%. Todo ello provocado, principalmente, por la falta de oferta de inmuebles.
Mientras, la economía, hablando en términos macro, no marcha mal. El PIB español es el que más crece entre las grandes economías del euro y el aumento para este 2026 está previsto en un 2,6%. Esto está disparando los ingresos tributarios, que están disparados a niveles históricos.
Sin embargo, esto también ocurre por la inflación, las subidas de precios, que en este 2026 vuelven a dispararse por encarecimiento de la energía. Esto pasa factura a los hogares.
Los salarios no aumentan al mismo nivel y las familias están perdiendo poder adquisitivo. La pobreza sigue siendo un grave problema en España. De hecho, nuestro país sigue siendo uno de que mayores niveles de pobreza infantil sufre en la UE.
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No se miran ni al darse la mano...
El posado ante las cámaras delante de la mesa en el plató del 'cara a cara' ha sido forzadamente largo. A mitad de él, Sánchez ha lanzado la mano a Feijóo. Pero ambos han preferido sólo mirar la mano del otro, para no equivocarse y, de inmediato, han mirado a las cámara, con la sonrisa profesional.
Probablemente, no se saludaban desde hace año y medio, cuando en marzo de 2025 el presidente hizo una ronda de contactos con todos los grupos con la excusa del alza del gasto en Defensa.
Este enero, Feijóo estaba citado de nuevo en la sede de Presidencia, en esta ocasión por la guerra en Irán... pero el trágico accidente de Adamuz, con dos trenes de alta velocidad implicados y 46 muertos, dio al traste con el encuentro.
Nunca más lo reactivó. Es más, fue Feijóo quien había intentado contactar con él para cancelar la cita... "pero me di cuenta de que no tengo el teléfono del presidente de mi país, lo ha cambiado y no podría ni mandarle un mensaje", explicó Feijóo hace una semana en El Hormiguero.
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Así será el cara a cara (IV): declaraciones al final de los portavoces
Una vez concluido el cara a cara, previsto entre las 23:45 y las 23:50 horas, el portavoz de cada partido dispondrá de un minuto y medio para hacer una valoración ante los medios de comunicación, sin preguntas de los periodistas.
Por la parte socialista lo hará la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y por el PP, Borja Sémper.
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Así será el cara a cara (III): relojes para conocer los tiempos y una cámara para cada candidato
Los dos dirigentes tendrán relojes situados debajo de sus cámaras y en las pantallas para conocer el tiempo del que disponen y, además árbitros, de la Federación Española de Baloncesto supervisarán sus intervenciones y los tiempos aparecerán sobreimpresionados en pantalla en determinados momentos.
La realización contará con una cámara específica para cada candidato para mostrar los documentos, gráficos o carteles que puedan utilizar en sus intervenciones.
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Sánchez y Feijóo posan juntos y se dan un apretón de manos sin mirarse al entrar al plató del cara a cara
Los candidatos del PSOE y PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, acaban de entrar al estudio donde tendrá lugar el primero y único cara a cara entre ambos de cara a las elecciones del 29 de noviembre.
Ambos posaron juntos y se dieron un apretón de manos ante las cámaras sin mirarse.
Han pasado más de 600 días desde la última vez que Sánchez y Feijóo se reunieron y estrecharon la mano.
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Así será el cara a cara (II): Cinco bloques e intervenciones iniciales y finales
El debate comenzará a las 22:00 horas con una intervención inicial de un minuto y medio de cada candidato, primero Feijóo y luego Sánchez, dedicada a valorar la legislatura, y continuará con cinco bloques temáticos de 16 minutos cada uno, ocho por participante.
Los bloques abordarán, por este orden, vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior.
Tras el segundo y el cuarto bloque habrá sendas pausas publicitarias de tres minutos, durante las que los candidatos podrán ser asistidos por un asesor previamente acreditado, además del personal de maquillaje, que tampoco podrían llevar dispositivos electrónicos.
El encuentro concluirá con una intervención final de un minuto por candidato. Según el sorteo realizado, Feijóo abrirá el debate y Sánchez será el encargado de cerrarlo.
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El saludo de los equipos
El hielo lo ha roto la coordinadora de área de Proyección e Imagen del PP, Mar Sánchez, que se ha acercado a saludar al jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio.
Ambos han charlado de forma cordial. A Sánchez le acompaña también la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, junto a la dircom del PSOE, Ana Manzano, y la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto.
Por parte del PP están su jefe de Gabinete, Marta Valera, el jefe de prensa de Génova, Luis de la Matta, y el diputado Borja Sémper. Este último es la gran novedad con respecto a 2023.
En cambio, en el PSOE todos se estrenan.
Hace 3 años, en el cara a cara de Atresmedia junto a Sánchez estuvo el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ahora fuera del partido por corrupción. Junto al que era jefe de Gabinete de Sánchez, Óscar López. Ahora, ministro.
En ese debate, también estaban los responsables por entonces de comunicación de Ferraz y Moncloa: Ion Antolín y Francesc Vallés.
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Así será el cara a cara (I): Sánchez y Feijóo debatirán sentados y sin dispositivos electrónicos
Sánchez y Feijóo debatirán este jueves sentados frente a frente, en sillas blancas y separados por una mesa de dos metros y medio de longitud, sin dispositivos electrónicos, aunque podrán mostrar documentos, gráficos o carteles durante sus intervenciones.
La moderadora del cara a cara, la periodista María Casado, estará situada frente a ambos candidatos, fuera de la mesa.
Es probable que ella comience su presentación en el debate de pie junto a la mesa de los candidatos para después situarse frente a ellos, en una posición que facilitará el contacto visual y dejará todo el protagonismo a Sánchez y Feijóo.
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Tan sólo un asesor por candidato podrá entrar en plató durante las pausas
El cara a cara entre Sánchez y Feijóo contará con dos pausas que se harán después del segundo y el cuarto bloque.
En estas pausas podrán ser asesorados por sus respectivos equipos, aunque tan sólo una persona de confianza podrá entrar a plató para darles instrucciones.
En el caso de Sánchez, la persona elegida será Diego Rubio, mientras que por parte de Alberto Núñez Feijóo quien estará a su lado será Marta Varela.
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Nogueras (Junts): "No estar con el PSOE no quiere decir estar con el PP"
La candidata de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, ha afirmado que su formación no está en la Cámara Baja para "hacer de palmeros" o "figurantes a cambio de nada", y ha advertido: "No estar con el PSOE no quiere decir estar con el PP, y no estar con el PP no quiere decir estar con el PSOE".
Lo ha dicho en un mitin en Tortosa (Tarragona) este jueves, en una jornada marcada por la entrevista en 'El Mundo' del líder de Junts, Carles Puigdemont, por la que su partido ha recibido críticas de ERC, Comuns y PSC, quienes le han acusado de alinearse con los intereses de PP y de Vox.
"Hoy todos braman contra Junts. ¿Y por qué? Porque somos los que mejor representamos la Cataluña que no se doblega ante nadie, sobre todo ante la extrema derecha", ha mantenido.
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Abascal apela al voto abstencionista y de las mujeres, a la que asegura que Vox protegerá
El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha pedido este jueves el apoyo de los abstencionistas, así como de las mujeres, a que las que ha asegurado que serán protegidas por su partido "de verdad" y sin "demagogia".
Abascal ha hecho este llamamiento en un mitin en Gijón, en el que ha afirmado que si las mujeres pueden tener confianza en alguien, es en Vox, porque las protegerá "de la mayor amenaza importada".
"Podéis estar seguras todas vosotras (...) Tenemos la firme determinación de proteger también a las mujeres, igual que a los hombres", ha prometido.
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Rufián desea que Sánchez y Feijóo hablen en el 'cara a cara' de políticas que mejoren la vida de la gente
El cabeza de lista de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Congreso de los Diputación, Gabriel Rufián, ha señalado este jueves que estaría muy bien que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente hablarán en el debate de esta noche de políticas que realmente incidan para mejor en la vida de la gente.
"Creo que ha costado mucho durante todos estos años que el PSOE se mueva para según qué cosas, y creo que las izquierdas soberanistas Bildu, BNG, Compromís y ERC, también evidentemente Podemos y Sumar, hemos presionado al PSOE hasta límites casi insoportables para hacer cosas buenas para la gente, para mejorar la agenda legislativa, y yo me siento también orgulloso de eso", ha apuntado Rufián.
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Todos hablan de las corbatas: el verde botella de Feijóo busca a los votantes de Vox y el burdeos buganvilla de Sánchez, a los de Frente Amplio
Como no hay mucho de qué hablar en este rato previo, la indumentaria centra las charlas aquí en la redacción: a Alberto Núñez Feijóo se le abre un poco el traje, de corte y color azul clásico.
A Pedro Sánchez le cae el suyo como un guante, pero el color marrón topo (parece el que llevó a la entrevista con Carlos Franganillo, el pasado lunes).
Cuando llegaba Feijóo a la sede de la Academia de Televisión, ha sorprendido su corbata, en un verde botella con pequeños topos azules... y algo menos de media hora después, llegaba Sánchez, y bajaba del coche llamando la atención con una corbata de un tono burdeos buganvilla.
¿Buscan ambos el voto de sus eventuales socios hacia sus extremos, uno a Vox y el otro a Frente Amplio?
Lo cierto es que el candidato popular llevaba esa misma corbata en la declaración institucional que hizo desde Génova el 5 de octubre, cuando se anunció el adelanto electoral. Y que la de Sánchez es también la que llevó a Mediaset, cuando sufrió la primera entrevista tensa de la campaña.