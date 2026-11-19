Si queríamos saber si Feijóo iba a por el voto de centro o a por elvoto de la derecha.... parece claro, al menos de inicio. El líder del PP ya ha dejado claro que sale a ganar y que no va a hacer concesiones al candidato socialista.

El minuto de apertura del candidato del PP sirve para marcar el terreno de juego. "Puigdemont definía hoy lo que opina de Sánchez, una persona amoral y con una ambición desmedida", ha comenzado.

"No diré todos los escándalos, pero sí unos pocos", ha comenzado... y en la retahíla que le ha seguido, de más de un minuto, ha sido en el rato que menos miraba el papel. Se los sabe todos. De memoria.

De la corrupción a los trenes, del apagón, a la mujer el hermano y el uno... de El Hierro a Ceuta. Ha definido una legislatura que arrancó por una amnistía por sus intereses, y que ha estado protagonizado por los casos de corrupción de su partido, su gobierno y su familia.

"Esto es lo que quieren que no recuerdes, pero yo no lo puedo olvidar. Pasados ocho años, estoy de acuerdo con Sánchez en una cosa, 'España necesita un presidente decente'... y él no lo es".