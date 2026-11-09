Feijóo dice que "es vomitivo" que los directivos de Adif hayan cobrado gratificaciones y exige que las devuelvan

El candidato popular garantiza la revalorización de las pensiones según el IPC y llama a un pacto para asegurar el sistema a los jóvenes.

Feijóo critica la estrategia del PSOE en la campaña electoral y pide centrarse en los problemas reales del país como el precio de la cesta de la compra.

El líder del PP promete revisar "palmo a palmo" la red ferroviaria si llega al Gobierno y defiende su experiencia de 30 años en la gestión pública.

Alberto Núñez Feijóo tilda de "vomitivo" que los directivos de Adif hayan cobrado primas tras la tragedia ferroviaria de Urda y exige que las devuelvan.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que "es vomitivo" que Adif haya dado luz verde a la entrega de primas apenas una semana después de la tragedia de Urda que se ha cobrado la vida de 69 personas.

"¿De verdad que, cuando se cesa al presidente de Adif, lo que hace unas horas antes es firmar las gratificaciones para sus directivos? ¿Vamos a premiarles? ¿Por qué? ¿Porque han convertido el AVE en una vergüenza internacional?", ha clamado durante un acto electoral en Málaga

Inmediatamente a continuación se ha preguntado: "¿Les vamos a pagar por los 115 muertos? Si tienen un ápice de dignidad que lo devuelvan".

Feijóo ha prometido que si gobierna dedicará "el dinero de los españoles" a revisar "palmo a palmo cada traviesa" de la red ferroviaria.

El presidente del PP ha subrayado que él no necesita cambiar su estrategia de la campaña electoral, que emprenderá esta semana en Barcelona, porque no tiene que "andar buscando en las encuestas con qué engañar a la gente".

"No me creo que mi nación es un escenario, ni que gobernar es seguir un guion de una serie de televisión. Vengo a ofrecer lo que soy, mi discurso es mi trabajo, los 30 años que me he dedicado a gestionar las cosas públicas", ha incidido.

Ha criticado que el PSOE haya usado en la campaña primero la vivienda, después las pensiones y los bailecillos y "ahora que si las elecciones de Brasil o que si las elecciones de EEUU".

"¿Pero no pueden dejar de tomar a la gente por idiota. Menos mirar fuera y más ocuparse de los problemas de España, menos mirar a Brasil y más mirar cómo llenamos la nevera con los alimentos básicos. Menos mirar a Trump y más mirar a los trenes, que este país está colapsado y no funciona. Ya está bien de trucos y de tonterías", ha añadido.

El candidato popular ha criticado también que el PSOE esté "con la matraca de siempre" metiendo miedo con que el PP va a rebajar las pensiones si llega al gobierno.

"Lo voy a dejar muy claro: vamos a revalorizar las pensiones cada año conforme a los precios y a asegurar las pensiones futuras de los jóvenes, que son los que más necesitan un gran pacto por la viabilidad del sistema público de pensiones", ha afirmado.

Ha sacado pecho de su perfil de gestor en su trabajo en la sanidad pública durante diez años, en Correos, como vicepresidente de la Xunta de Obras Públicas y Vivienda y como presidente de Galicia durante 13 años para subrayar su capacidad para gobernar: "Vengo de la gestión, soy un gestor y ofrezco gestión".

Y ha reivindicado, entre otros problemas, que España necesita combatir los precios porque "el PIB no se come. Lo que se come es la cesta de la compra básica, llegar a fin de mes, pagar el alquiler o la hipoteca".

También ha prometido saber "hasta dónde ha llegado el saqueo todos estos años" de gobierno de coalición y "limpiar las instituciones".

Y ha llamado a la movilización de sus votantes: "El cambio no está hecho, hay que conseguirlo, es fundamental que nos movilicemos todos".