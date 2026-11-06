Sánchez, el presidente que más leyes innecesarias ha aprobado: "57 deberían derogarse", según un informe avalado por el CEU

Para la auditoría se ha utilizado inteligencia artificial y big data para analizar más de 640.000 disposiciones del BOE y proyectar borradores de desregulación mediante leyes ómnibus.

Los autores denuncian que la hipertrofia normativa actúa como un impuesto implícito que lastra la productividad, frenando la inversión y perjudicando a pymes y autónomos.

Pedro Sánchez encabeza la proporción de normas cuestionadas: 204 de 243 analizadas contienen fallos o cargas innecesarias, recomendándose la derogación directa de 57 de ellas.

Un informe del Instituto Juan de Mariana y el CEU concluye que el 76% de las leyes aprobadas entre 2004 y 2017 presentan excesos reguladores y deberían derogarse o reformarse.

Una muralla de folios separa a un grupo de periodistas de los autores del informe Desenredar España II. Se trata de una auditoría de las leyes aprobadas entre 2004 y 2017 que se suma al estudio, publicado en febrero de 2026, que analiza el cuerpo normativo impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, el presidente que más leyes derogables o modificables ha aprobado en Democracia.

Los firmantes de la investigación, entre los que se encuentran representantes del Instituto Juan de Mariana y del CEU CEFAS, definen ese exceso como "grasa sobrante" u "hojarasca", es decir, "normas muertas" que merecen ser derogadas, simplificadas o reformadas para estimular la economía.

El taco de hojas de papel es simbólico: representa todo lo que sobra o está mal hecho en España.

La auditoría analiza un total de 598 normas con rango de ley aprobadas bajo los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.

La conclusión es que 3 de cada 4 leyes, es decir, el 76%, unas 453 normas, presentan excesos reguladores y deberían ser derogadas o modificadas en profundidad. Sólo el 24%, 145 normas, no requieren intervención prioritaria a corto plazo.

Los responsables del informe 'Desenredar España II' durante su presentación en la Fundación Universitaria San Pablo CEU. CEU CEFAS / Cedida

"Las leyes tienen que ser claras, pocas y que se cumplan", sugiere Elio A. Gallego, director del CEU CEFAS.

"Entre 1979 y 2021 se aprueban 411.000 disposiciones normativas", añade Emilio Esteban-Hanza, uno de los responsables del informe. Sólo en 2022, hubo 11.775, unas 32 diarias, aproximadamente una cada 45 minutos.

"Normalmente, cada disposición, considerada de manera individual, suele presentarse como razonable. Muy pocas veces se promulgan normas con el objetivo explícito de obstaculizar la economía", señala.

Sin embargo, el exceso de regulación actúa como un "impuesto implícito" que desvía tiempo, capital y atención de las empresas hacia el mero cumplimiento de trámites burocráticos en lugar de la actividad productiva.

Esto frena la inversión, frena la creación de empleo y actúa como un lastre estructural para el crecimiento de la productividad y del PIB. Esta maraña burocrática, indican los autores de Desenredar España II, asfixia de forma desproporcionada a autónomos, pymes y startups.

"Lo que proponemos no es una poda indiscriminada rechazando normas de convivencia social: queremos transitar de esa hipertrofia normativa hacia un marco más estable". De nuevo: menos normas, más claras y fácilmente ejecutables.

Análisis de las 598 normas con rango de ley, de las cuales unas 453 deben ser derogadas por completo, vía canje de hitos, revisadas para deuprar excesos de 'gold-plating' o reformadas en profundidad. Informe CEU CEFAS.

Llamada a la desregulación

Tanto el PP como Vox han defendido la desregulación, es decir, la reducción de las cargas y trabas normativas que dificultan la actividad económica.

Los populares incluyeron en su programa de 2023 el principio de "una nueva norma, tres eliminadas", que Feijóo ha reiterado esta precampaña. "Cada trámite innecesario cuesta dinero y tiempo", sostuvo el líder del PP en septiembre.

Vox presentó en junio su propio programa de desregulación, que comparte la regla de las tres derogaciones e incluye eliminar las leyes de vivienda y cambio climático y el decreto de reforma laboral.

Su portavoz económico, José María Figaredo, resumió el alcance de la propuesta: "Derogando cientos de leyes, modificando miles de leyes". El partido también planteó reducir las exigencias añadidas por España al incorporar directivas europeas e impulsar cambios en Bruselas.

Santiago Abascal, de hecho, convirtió esta política en uno de sus ejes de precampaña: "Las regulaciones ideológicas son un crimen para la industria, para la agricultura, para las pequeñas y medianas empresas, para los autónomos, para todo el mundo".

La gran pregunta es si resulta factible cambiar un "tsunami normativo" de estas características en una legislatura. Según Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, sí es posible.

"Se puede hacer en una legislatura. Estamos convencidos de que es una cuestión de voluntad política. Polonia era de los países más pobres y ahora superan en renta per cápita a España. Letonia era líder en tasa de paro en Europa y durante la crisis hicieron lo contrario a disparar el gasto público, el endeudamiento e intervenir la economía. Salieron de la crisis en tres años; a nosotros nos costó 10".

Y añade: "Aznar llegó al Gobierno con los deberes hechos y un decreto ómnibus desregulador que aprobó al llegar al Consejo de Ministros".

La muralla de folios

Los autores dividen las 598 normas identificadas en cinco bloques, según el tipo de intervención que propongan para ellas. El primero reúne 132 disposiciones cuya derogación completa recomiendan, al considerar que introducen cargas innecesarias y no responden a obligaciones europeas.

La vía que plantean es agrupar derogaciones en una ley ómnibus, previa revisión de las conexiones entre las normas para evitar que la eliminación de una deje vacíos o contradicciones en otras.

Diego Sánchez de la Cruz, director del Foro Regulación Inteligente y responsable del informe por parte del IJM, pone como ejemplo de normativa derogable la Ley del Sólo Sí es Sí: "Una norma que pretende blindar una protección a las mujeres ante situaciones de criminalidad y de abuso sexual y que terminó resultando en la reducción de penas de presos".

Los dos siguientes bloques obligan a mirar hacia Bruselas. Hay 31 normas vinculadas a compromisos del plan de recuperación: para eliminarlas, los autores proponen negociar con la Comisión Europea su sustitución por reformas alternativas que permitan cumplir los objetivos comprometidos.

Otras 99 disposiciones requieren depurar el llamado gold-plating: las cargas que España ha añadido al incorporar normativa comunitaria y que, según el estudio, exceden las exigencias europeas. En este caso, la propuesta consiste en retirar ese exceso y conservar las obligaciones que sí deben cumplirse.

El cuarto bloque, el más numeroso, comprende 191 normas que necesitarían una reforma en profundidad. Aquí no bastaría con borrar lo aprobado: habría que redactar una alternativa.

Los autores incluyen legislación educativa y regulaciones sectoriales cuyos fines pueden justificar la intervención pública, pero cuyo diseño consideran excesivamente complejo o intervencionista. El cambio pasaría por sustituir esas disposiciones por otras más sencillas, con menos cargas y un reparto más claro de las obligaciones.

La última pila contiene las 145 normas que recomiendan mantener a corto plazo, el 24% del total.

Manuel Llamas (i), director del Instituto Juan de Mariana, y Elio A. Gallego (d), director del CEU CEFAS. CEU CEFAS

Entre ellas figuran disposiciones técnicas, compromisos internacionales y reformas estatutarias cuya revisión no consideran prioritaria.

"No nos parece que un nuevo gobierno tenga que centrar el tiro en estas cuestiones, porque hay algunas bien diseñadas, como las normativas centradas en discapacidades, otras de índole medioambiental, de código de circulación, de códigos técnicos, de regulación de títulos superiores o de creación de nuevos grados".

Por eso, el dato de que tres de cada cuatro normas necesitan intervención engloba operaciones distintas: derogar, negociar sustituciones con Bruselas, retirar cargas añadidas o reescribir la regulación.

El análisis, que pretende separarse de cualquier tipo de afinidad ideológica, muestra que la revisión propuesta alcanza tanto al PSOE como al PP.

De las 208 normas analizadas de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, los autores plantean derogar 41, retirar cargas añadidas a la normativa europea en 32 y reformar profundamente otras 64. Las 71 restantes quedarían fuera de las prioridades inmediatas.

Entre las derogaciones propuestas figuran el decreto que restableció el Impuesto sobre el Patrimonio y el vinculado al Plan E; entre las reformas, las leyes del IRPF, de Educación y del Estatuto del Trabajo Autónomo.

Bajo el mandato de Mariano Rajoy, la auditoría examina 147 disposiciones: recomienda eliminar 34, depurar los excesos de transposición europea de 27, reformar en profundidad 51 y mantener 35 a corto plazo.

En el primer grupo aparecen medidas de saneamiento financiero de 2012 y disposiciones tributarias como el Real Decreto-ley 20/2011 y la Ley 16/2012.

La revisión también alcanza al Impuesto sobre Sociedades y al sector eléctrico, para los que los autores proponen cambios de fondo, así como a la legislación de evaluación ambiental, que consideran más exigente que el marco comunitario.

Pedro Sánchez concentra la mayor proporción de normas cuestionadas de los tres presidentes estudiados: 204 de las 243 analizadas, cerca del 84%.

El desglose incluye 57 derogaciones completas, 31 derogaciones mediante canje de hitos europeos, 40 revisiones para retirar cargas añadidas y 76 reformas profundas; otras 39 normas se mantendrían a corto plazo.

Entre las primeras figuran la Ley de Memoria Democrática, la tasa Google y el decreto que introdujo el registro obligatorio de jornada.

Los autores del informe 'Desenredar España II'. CEU CEFAS / Cedida

Para elaborar este informe, explica Sánchez de la Cruz, se ha desarrollado una plataforma pionera en inteligencia artificial y big data denominada SPAIN-DESREG. Una suerte de 'cerebro tecnológico' que ingirió y procesó la réplica completa del Boletín Oficial del Estado, abarcando un acervo de 649.000 desarrollos normativos, incluidos los ya derogados.

Así lo explica Rasheed J. Griffith, codirector del programa Emergent Ventures del Centro Mercatus de la Universidad George Mason. "Nuestra generación es la primera que, contando con la voluntad de desregular, dispone de una herramienta tecnológica de estas características".

"Durante décadas, la complejidad normativa se ha protegido a sí misma. Nadie puede leer todo el ordenamiento. Ningún diputado ni ciudadano. Pero la Inteligencia Artificial puede relacionar cada artículo, señalar duplicidades y textos obsoletos. Es nuestro gran aliado".

A partir de esa base documental, la herramienta examina cada norma y sus artículos mediante cinco indicadores: carga regulatoria, complejidad, potencial de liberalización, extensión y "socialismo latente", la denominación que los autores utilizan para valorar el grado de intervención política, económica y social.

El sistema también rastrea las conexiones entre leyes: qué artículos modifican otras normas, cuáles las derogan y qué obligaciones dependen de ellas.

Una segunda aplicación, MOTOSIERRA-DESREG, permite pasar del diagnóstico al borrador legislativo. Detecta duplicidades, disposiciones obsoletas y cargas adicionales, propone nuevas redacciones y las somete a comprobaciones de coherencia jurídica.

El propósito es llegar al debate político con un trabajo previo: identificar qué se quiere quitar, qué debe sustituirlo y qué otras piezas del ordenamiento habría que ajustar.