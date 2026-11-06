Koldo y Ábalos entran en campaña acusando al PP de intentar sobornarles mientras piden amparo al Constitucional

El PSOE y el presidente Pedro Sánchez exigen explicaciones a Alberto Núñez Feijóo ante lo que consideran un intento de comprar el testimonio de un acusado para derribar al Gobierno.

José Luis Ábalos solicita al Tribunal Constitucional la anulación de su condena de 24 años de prisión y la suspensión urgente de su pena, recurso de amparo que también presentará Koldo García próximamente.

La defensa del exasesor entrega al juez Pedraz dos facturas por 242.000 euros abonadas por la editora de OKDiario, medio que alega que el pago responde a la compra de derechos para un libro y una serie.

Koldo García acusa al PP y al director de OKDiario, Eduardo Inda, de ofrecerle un millón de euros y pagar su defensa a cambio de implicar a Pedro Sánchez, Begoña Gómez y Rodríguez Zapatero.

Koldo García acusa al Partido Popular de ofrecerle dinero para implicar falsamente a Pedro Sánchez y su entorno, mientras José Luis Ábalos solicita al Tribunal Constitucional que anule su condena por el caso mascarillas, algo que también hará el exasesor en los próximos días.

García ha trasladado su versión desde prisión en unos audios enviados a la Cadena SER. En ellos señala al abogado Alberto Durán y al director de OKDiario, Eduardo Inda, como participantes en una supuesta operación para obtener declaraciones contra el presidente del Gobierno. El PP y Durán niegan las acusaciones.

La polémica llega después de que la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, entregara al juez Santiago Pedraz dos facturas que documentan el pago de 242.000 euros por la empresa editora de OKDiario a su despacho.

El medio sostiene que su acuerdo respondía a la adquisición de derechos para proyectos periodísticos y audiovisuales.

Ambos asuntos coinciden con la batalla judicial de José Luis Ábalos y Koldo García contra las condenas impuestas por el Supremo: 24 años y tres meses de cárcel para el exministro y 19 años y ocho meses para su antiguo asesor.

Los dos permanecen en prisión desde el 27 de noviembre de 2025 y buscan el amparo del Tribunal Constitucional.

La versión de Koldo

Según la Cadena SER, García sitúa dos reuniones con Durán en mayo de 2025, en un despacho de Madrid próximo a la sede del PP en la calle Génova. El letrado ejercía entonces la acusación popular en la causa de las mascarillas.

El exasesor sostiene que le ofrecieron pagar su defensa, un millón de euros adicional y una reducción de pena, además de apartar a su familia del procedimiento. A cambio, según su relato, debía aportar información contra Sánchez y su entorno.

Koldo García afirma que el dinero se canalizaría a través de la empresa de Inda. También atribuye al director del medio la explicación de que recuperaría el importe mediante publicidad institucional de administraciones gobernadas por el PP.

Según la SER, la operación contemplaba 300.000 euros por una entrevista y 700.000 por los derechos de un libro. García sostiene que se le pidió señalar a Sánchez, a su esposa, Begoña Gómez, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Las facturas

Las dos facturas aportadas a la Audiencia Nacional identifican a Dos Mil Palabras, editora de OKDiario, como pagadora. La primera, por 181.500 euros con IVA, se abonó el 27 de noviembre de 2025; la segunda, por 60.500 euros, el 23 de enero de 2026.

El primer pago coincidió con la publicación de una entrevista exclusiva de OKDiario a Koldo García y con su entrada en prisión provisional. Las facturas describen honorarios y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del exasesor.

La defensa de De la Hoz aportó los documentos al magistrado Santiago Pedraz en el marco del caso Leire. El escrito sostiene que el PSOE no pagó a la abogada por la defensa de Koldo García.

OKDiario ha ofrecido una explicación distinta. El medio publicó parte de un contrato y aseguró que su empresa adquirió en exclusiva derechos de imagen y explotación para elaborar un libro y una serie documental.

El otro abogado de Koldo

Antes de que De la Hoz asumiera su defensa, García estuvo representado por Ismael Oliver.

Este abogado también figura entre los investigados en la causa que instruye el magistrado Santiago Pedraz sobre supuestas maniobras para interferir en investigaciones judiciales que afectan al PSOE y al entorno del Gobierno.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que 27.225 euros llegaron a Leire Díez a través de sociedades vinculadas a Oliver. Los investigadores examinan si facturas emitidas al PSOE encubrieron pagos destinados a la exmilitante socialista.

Oliver declaró que realizó un trabajo para el PSOE y ofreció una explicación alternativa sobre el pago posterior a la antigua militante.

La reacción política

El PSOE ha reclamado explicaciones al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras los audios de Koldo García publicados por la Cadena SER.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha reclamado una respuesta al líder de los populares tras conocer las declaraciones de García. "El señor Feijóo tiene que dar alguna explicación", ha afirmado.

Su secretaria de Organización, Rebeca Torró, sostuvo que, de confirmarse la información, supondría un intento de comprar el testimonio de un acusado para derribar al Gobierno.

El amparo al TC

En paralelo a las declaraciones de Koldo García, José Luis Ábalos ha presentado su recurso de amparo ante el Constitucional.

Su abogado, Marino Turiel, plantea ocho motivos y solicita con urgencia que se suspenda la ejecución de la pena mientras se estudia el recurso.

Entre las vulneraciones alegadas figuran la falta de revisión de la condena por un tribunal superior, las restricciones de acceso de la defensa a los dispositivos incautados y las dudas sobre la imparcialidad del tribunal.

El exministro también cuestiona la valoración de las pruebas y la motivación de las penas.

De forma subsidiaria, plantea distintas alternativas, entre ellas la celebración de un nuevo juicio ante un tribunal de composición diferente. Son argumentos de su defensa que el Constitucional tendrá que examinar.

En los próximos días, Koldo García seguirá los pasos del exministro y planteará también su recurso de amparo al Tribunal Constitucional.

El Supremo rechazó en octubre los incidentes de nulidad de Ábalos y García, lo que abrió a ambos la vía del amparo.