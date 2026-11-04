La Policía detiene a un sicario cuando se dirigía a lanzar dos granadas de mano por una guerra entre bandas en Málaga

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional ha detenido a un sicario español de 46 años en San Pedro de Alcántara (Málaga) justo cuando se dirigía a cometer un asesinato por encargo. Al arrestado se le incautaron dos granadas de mano de origen yugoslavo con las que pretendía atentar contra miembros o propiedades de una banda rival. El ataque estaba motivado por un ajuste de cuentas debido a una deuda de dinero procedente del narcotráfico. Las fuerzas de seguridad alertan sobre el aumento de armamento de guerra en manos del crimen organizado que opera en la Costa del Sol y el sur de España.

La Policía Nacional acaba de frustrar el intento de asesinato de un sicario de una banda española de narcotraficantes que pretendía atentar este mismo miércoles con dos granadas de mano a plena luz del día contra el miembro de una banda rival.

Los hechos han ocurrido en Málaga, en la localidad de San Pedro de Alcántara. Según fuentes conocedoras de la investigación, el detenido es un narcotraficante español de 46 años cuya intención era consumar dos ajustes de cuentas, uno en esa localidad y otro en Marbella.

El detenido pertenecía a una banda española dedicada al crimen organizado que opera en la Costa del Sol. Al arrestarle en su vehículo, de camino a perpetrar el crimen, se le incautaron dos granadas de mano modelo M50 y M52 de origen yugoslavo.

La Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga le ha arrestado este jueves en torno a las 3 de la tarde cuando se dirigía en su coche de camino a cometer el asesinato por encargo. Era una de las investigaciones prioritarias que esta unidad mantenía abiertas. Por fortuna, han podido arrestar a este individuo justo cuando iba a cometer el crimen.

Su intención, según fuentes de la investigación, era acercarse a la vivienda del objetivo y lanzar dentro los proyectiles explosivos.

Si no encontraba allí al objetivo, los investigadores sabían que iría hasta un establecimiento público propiedad de esa banda rival para arrojar ahí las granadas, a plena luz del día.

El origen del asesinato por encargo era una deuda de dinero de la droga que había contraído la banda del objetivo con la organización que le encargó el asesinato.

Más armas para el narco

Las organizaciones criminales que inundan de droga el Guadalquivir y el sur de España poseen cada vez más armas de guerra. Las esconden en arsenales secretos. No tienen miedo en usarlas. Y las reciben gracias a las gestiones de clanes de Marruecos y de Francia que trafican con ellas y las envían por millares a España.

Precisamente este miércoles la Policía Nacional informaba del hallazgo de un lanzacohetes anticarro M80 en manos de una red que presuntamente abastecía a organizaciones de narcotraficantes en Sevilla.

Este hecho supone un salto cualitativo en la escalada de armamento del crimen organizado en España. Ya no se trata únicamente de pistolas, escopetas o fusiles de asalto para proteger los alijos y repeler a las fuerzas policiales. La aparición de un arma de uso militar, con capacidad para destruir vehículos blindados, evidencia hasta dónde pueden llegar los arsenales a los que tienen acceso estas organizaciones.

La intervención policial de Dos Hermanas no es un episodio aislado. Desde hace al menos dos años, los investigadores de la Policía Nacional y la Guardia Civil vienen alertando del incremento de armas de guerra en manos de las redes dedicadas al narcotráfico, especialmente en el sur de España.

Los narcos han elevado su capacidad de fuego al mismo tiempo que han aumentado la violencia y la disposición a enfrentarse a tiros con las fuerzas de seguridad. Desde hace meses, fuentes policiales advierten de que las organizaciones criminales cuentan con más armas que nunca y que el empleo de fusiles de asalto se había convertido en una amenaza cada vez más habitual. La alerta llegó después de que un agente de la Policía Nacional resultara gravemente herido por disparos de un AK-47 durante una operación antidroga en Isla Mayor (Sevilla).

La dimensión del problema también está en las rutas de abastecimiento. Una investigación publicada por EL ESPAÑOL en marzo de 2026 identificó a organizaciones criminales de Marruecos y del sur de Francia como algunas de las principales responsables de introducir armas largas en España.

Estas redes mantienen contactos con proveedores de Turquía y de distintos países del Este de Europa. Parte del armamento procede de excedentes de conflictos bélicos y circula por el mercado negro hasta llegar a los clanes que operan en el Guadalquivir, el Estrecho de Gibraltar, el Campo de Gibraltar y la Costa del Sol. Los traficantes utilizan incluso vehículos con compartimentos ocultos para trasladar los fusiles.

La guerra de Ucrania y los conflictos del Sahel y Oriente Próximo han contribuido a incrementar la disponibilidad de este material. En diciembre de 2024, fuentes de la Guardia Civil ya hablaban de un "incremento exponencial" de las armas de guerra en manos de los narcotraficantes durante el último lustro. Según los investigadores consultados entonces, lo que antes era algo residual se había convertido en un hallazgo relativamente frecuente: los agentes encontraban armamento de estas características dos o tres veces al mes en sus operaciones.

Algunas de las armas intervenidas tenían incluso procedencia vinculada a los arsenales enviados por países occidentales a Ucrania.