Fátima Báñez, la ministra andaluza de Mariano Rajoy que transformó el mercado laboral

La andaluza asumió el cargo de ministra en plena crisis económica. Impulsó la reforma laboral de 2012 e introdujo la tarifa plana para autónomos. Siempre estuvo muy vinculada a la provincia de Huelva, especialmente a su pueblo natal, San Juan del Puerto.

La exministra de Trabajo y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, cogió el el tren de Iryo en dirección Sevilla este miércoles para participar en el acto del Día de la Empresa, organizado por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Pero jamás imaginó que nunca llegaría.

Fátima Báñez ha sido una de las víctimas mortales en el accidente de tren de este miércoles en Toledo, que ha dejado al menos 69 muertos. Viajaba en el tren de Iryo y en uno de los vagones con más víctimas mortales, según los efectivos de emergencias.

Báñez recorrió esa vía de tren cientos de veces durante su vida porque vivía a caballo entre Madrid y Huelva, más concretamente, San Juan del Puerto.

Allí nació y pasó gran parte de su infancia y juventud hasta que se fue a estudiar a finales de los años 80 la licenciatura de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) en Madrid.

También cursó formación en liderazgo para la gestión pública en el IESE y estudios de posgrado en administración de empresas en Harvard.

Fue en Madrid donde acabó viviendo junto a su marido, Jaime Alonso, profesional vinculado al sector bancario, con quien tenía dos hijos en común. Siempre fue muy celosa de su intimidad.

Antes pasó una infancia feliz en su pueblo, donde se crió en una familia numerosa sacada adelante por sus padres Eduardo y Ana. Su madre, Anita, como la llaman cariñosamente sus vecinos, aún vive en su San Juan natal.

Su padre fue un conocido empresario de industrias cárnicas, muy querido en San Juan del Puerto, donde Fátima no fallaba cada vez que se abrían las urnas. De hecho, seguía censada allí, y siempre volvió en verano a su amada playa de La Antilla, en Lepe, pueblo que la nombró Hija Adoptiva en 2017.

Antes de comenzar su andadura política, comenzó su carrera profesional en el sector privado y participó en la actividad institucional andaluza, en los tiempos de Javier Arenas y de Teófila Martínez, formando parte del Consejo de Administración de Radio y Televisión de Andalucía.

Siempre profesó mucha vinculación con su provincia de Huelva. La recorrió de punta a punta cuando fue diputada por Huelva en el Congreso de los Diputados, donde desempeñó responsabilidades relacionadas con economía, presupuestos y política parlamentaria.

Especialmente, durante la campaña para las elecciones del 20 de noviembre de 2011, al ser la candidata número 1 al Congreso con Mariano Rajoy, quien alcanzó una holgada mayoría absoluta, convirtiéndose él en presidente y ella en ministra de Trabajo y Seguridad Social.

Curiosamente, el actual candidato del PP a Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, con quien mantenía una excelente relación personal, lo predijo unos días antes en un mitin en Almonte: "Estad muy atentos porque probablemente Fátima estará en el Gobierno de Rajoy".

Y se cumplió. De hecho fue su ministra de Trabajo durante las dos legislaturas y la más longeva en el cargo. Ella era de su núcleo más cercano con un perfil que combinaba formación jurídica y económica, experiencia parlamentaria y gestión de políticas laborales.

Sus principales hitos

La andaluza asumió el cargo en plena crisis económica. Impulsó la reforma laboral de 2012, que estaba orientada a flexibilizar el mercado de trabajo, la negociación colectiva y el despido.

Y, precisamente por esta norma, afrontó la última huelga general en España, que pasará a ser la penúltima este 11 noviembre.

Durante su mandato se introdujeron también la tarifa plana para autónomos y la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Además, asumió, al final de la última legislatura, la cartera de Sanidad.

Tras la moción de censura de 2018 y el cambio de ciclo en el Partido Popular, apoyó sin fisuras a la que había sido vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en las primarias contra Pablo Casado para hacerse con las riendas del PP.

De hecho, si Sáenz de Santamaría hubiera ganado la pugna interna, Fátima Báñez hubiera sido la secretaria general del PP. Como aquel escenario no se dio finalmente, unos meses después anunció su renuncia al escaño y su salida de la vida pública para reincorporarse al sector privado.

En 2020 fue nombrada presidenta de la Fundación CEOE, que fue su última ocupación, donde coordinaba proyectos de carácter social, talento, empleo e innovación empresarial. Además, estuvo en los consejos de administración de Rovi y de filiales del Grupo Iberdrola.

De hecho, murió cuando se dirigía a Sevilla para participar en el acto del Día de la Empresa, organizado por la CEA, como presidenta de la Fundación CEOE, al que nunca llegó por el accidente ferroviario, en el que acabó perdiendo la vida.