La Guardia Civil registra la ONG investigada por dar material corrosivo a los invasores de Ceuta y detiene a tres personas

A raíz de estos episodios, al menos 11 militares han resultado heridos y varios agentes de las Fuerzas de Seguridad han sufrido agresiones reiteradas.

El Juzgado de Instrucción número 6 investiga si miembros de la organización suministraron material corrosivo a los migrantes que asaltaron la ciudad.

La Guardia Civil ha registrado la sede de la ONG No Name Kitchen en Ceuta y ha detenido a tres personas.

La Guardia Civil ha registrado la sede en Ceuta de una ONG, denominada No Name Kitchen e investigada porque algunos de sus miembros, supuestamente, suministraron material corrosivo a los inmigrantes que asaltaron la ciudad a finales de julio.

Al menos tres personas han sido detenidas.

El registro ha sido ordenado por el Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad autónoma, que mantiene abierta una investigación, a raíz de una querella de Hazte Oír, por estos hechos.

Está acreditado que en Ceuta, desde la invasión migratoria, circulan espráis de pimienta, armas blancas y artefactos caseros entre una parte de los inmigrantes ilegales que aún permanecen en la ciudad.

Desde aquel episodio, al menos 11 militares han resultado heridos —varios de ellos, operados— y guardias civiles y policías han sufrido agresiones de forma reiterada.

En algunos casos, se ha detectado el empleo de material corrosivo.

Recientemente, además, un migrante vació un bote de gas pimienta dentro del autobús en el que estaba siendo trasladado al centro de estancia temporal para extranjeros.

Ahora, el Juzgado investiga este posible suministro, por parte de la oenegé mencionada, de material peligroso a los invasores.

En sus redes sociales, No Name Kitchen se autodefine como una organización "independiente" que trabaja con refugiados en los Balcanes y en Ceuta.

Una de sus labores, según indica la asociación, es "denunciar los ataques a los derechos humanos en las fronteras de la Unión Europea".

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