Elecciones generales en España, 29N, última hora en directo | Encuestas electorales 2026, Pedro Sánchez, listas y actos de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio
La visita de Sánchez a La Revuelta, la reunión de la Junta Electoral Central en la Sala SERT y los actos de Vox completan la agenda del 22 de octubre.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N
Hoy, 22 de octubre, la actividad institucional arranca en el Congreso de los Diputados. A las 12:00 horas, la Sala SERT acoge una reunión de la Junta Electoral Central para despachar los asuntos de su orden del día.
En el ámbito político, Santiago Abascal cierra hoy la ruta de precampaña de Vox en Castilla y León con dos paradas: una declaración a los medios en la Plaza Mayor de Burgos y un acto público en Segovia a las 19:00 horas.
La sorpresa mediática de la jornada la protagoniza Pedro Sánchez. Rompiendo con su agenda oficial habitual, el presidente del Gobierno acudirá hoy al plató de La Revuelta para ser entrevistado por David Broncano a partir de las 21:40 horas.
-
Elecciones generales España | Arranca la jornada del jueves 22 de octubre
¡Muy buenos días! Arrancamos el directo de este jueves, 22 de octubre, con tres focos informativos clave.
En el plano institucional, la atención se centra a esta hora en la sala SERT del Congreso, donde se reúne la Junta Electoral Central.
En clave de partido, Santiago Abascal pone hoy el broche a su precampaña en Castilla y León con paradas en Burgos y Segovia. Y en el terreno mediático, la expectación recae en la cita de esta noche: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sale de su circuito habitual para sentarse en el plató de La Revuelta.