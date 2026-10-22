Elecciones generales en España, 29N, última hora en directo | Encuestas electorales 2026, Pedro Sánchez, listas y actos de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio

Hoy, 22 de octubre, la actividad institucional arranca en el Congreso de los Diputados. A las 12:00 horas, la Sala SERT acoge una reunión de la Junta Electoral Central para despachar los asuntos de su orden del día.

En el ámbito político, Santiago Abascal cierra hoy la ruta de precampaña de Vox en Castilla y León con dos paradas: una declaración a los medios en la Plaza Mayor de Burgos y un acto público en Segovia a las 19:00 horas.

La sorpresa mediática de la jornada la protagoniza Pedro Sánchez. Rompiendo con su agenda oficial habitual, el presidente del Gobierno acudirá hoy al plató de La Revuelta para ser entrevistado por David Broncano a partir de las 21:40 horas.