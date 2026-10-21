Elecciones generales España 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez, Ceuta, huelga general, actos y listas del PSOE, PP, Vox y Frente Amplio

Hoy abre el plazo oficial de presentación de listas de los partidos políticos ante las Juntas Electorales Provinciales para las elecciones del 29N. La fecha límite es el 26 de octubre.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, viaja a Ceuta a las 10:00 horas para firmar un convenio en la Cámara de Comercio y se reunirá a las 10:30 horas con empresarios, sindicatos y el Gobierno local en la Delegación del Gobierno.

Alberto Núñez Feijóo asistirá en Sevilla a las 09:30 horas a un acto del Partido Popular para abordar el tema de la vivienda. Asimismo, Santiago Abascal dará declaraciones a los medios en un acto de Vox en La Coruña a las 12:00 horas y, sobre las 19:00 horas, asistirá a un acto en Avilés, Asturias.