Elecciones generales España 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez, Ceuta, huelga general, actos y listas del PSOE, PP, Vox y Frente Amplio
La apertura del plazo oficial para presentar las listas de los partidos políticos y la visita de Carlos Cuerpo a Ceuta marcan la agenda política de este miércoles, 21 de octubre.
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Hoy abre el plazo oficial de presentación de listas de los partidos políticos ante las Juntas Electorales Provinciales para las elecciones del 29N. La fecha límite es el 26 de octubre.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, viaja a Ceuta a las 10:00 horas para firmar un convenio en la Cámara de Comercio y se reunirá a las 10:30 horas con empresarios, sindicatos y el Gobierno local en la Delegación del Gobierno.
Alberto Núñez Feijóo asistirá en Sevilla a las 09:30 horas a un acto del Partido Popular para abordar el tema de la vivienda. Asimismo, Santiago Abascal dará declaraciones a los medios en un acto de Vox en La Coruña a las 12:00 horas y, sobre las 19:00 horas, asistirá a un acto en Avilés, Asturias.
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ERC incluye a Junqueras y Romeva en últimos puestos de sus listas tras ser amnistiados
En Consell Nacional de ERC ha ratificado las candidaturas que concurrirán al 29-N, que incluyen 4 independientes de Podemos, así como al líder de ERC, Oriol Junqueras, en el puesto 31 de la lista por Barcelona, y al exconseller Raül Romeva, como primer suplente, ambos amnistiados este martes por el Tribunal Supremo tras el aval del Tribunal Constitucional al perdón del delito de malversación del procés.
Los cuatro cabezas de lista serán Gabriel Rufián por Barcelona, Teresa Jordà por Girona, Inés Granollers por Lleida y Norma Pujol por Tarragona.
Finalmente, los representantes de Podemos serán cuatro: Alejandra Sandoval, María Pozuelo y David Clarà, en los puestos 6, 10 y 23 por Barcelona, y Toni Carmona en el puesto 4 por Tarragona.