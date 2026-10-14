La pareja de Montse Mínguez, portavoz del PSOE, tiene dos sociedades en Panamá además de sus 30 pisos en España

Montse Mínguez defiende que la actividad de su pareja es legal, cumple la Ley de Vivienda, paga sus impuestos y tilda las críticas de 'ataque personal'.

La actividad del holding familiar de Vélez se extiende o ha tenido presencia internacional en países como Argentina, Polonia, Bélgica y Brasil.

El empresario dirige Nest Capital Homes en España, una firma dedicada al alquiler que posee un mínimo de 30 viviendas e inmuebles en el país.

Sergi Vélez Viola, pareja de la portavoz del PSOE Montse Mínguez, cuenta con dos empresas en Panamá como parte del conglomerado empresarial de su familia.

Sergi Vélez Viola, pareja de Montse Mínguez, portavoz del PSOE, cuenta con dos empresas en Panamá dentro del conglomerado empresarial de su familia.

Su negocio internacional se añade a las actividades inmobiliarias que lleva a cabo en España a través de la empresa Nest Capital Homes, una de las firmas del grupo, que dispone de un mínimo de 30 viviendas y estudios destinados al alquiler.

La trayectoria del empresario también incluye otra empresa en Argentina. Los registros mercantiles del país reflejan su participación en la junta directiva de Nueve Tigres SA, una empresa anteriormente presidida por su padre, José Luis Vélez Burrell, y de la cual salió en 2019.

La envergadura de su actividad inmobiliaria cobra relevancia en plena ofensiva del Gobierno contra los grandes tenedores, a los que criminaliza y presenta como "buitres".

Mínguez apoya públicamente las limitaciones y el endurecimiento de las obligaciones a estos empresarios mientras su pareja dirige un grupo potente en este sector.

La información sobre el patrimonio destinado al arrendamiento la divulgó Artículo 14, que estima la cartera en un mínimo de 30 propiedades.

La empresa ha registrado diversos procesos de desahucio por falta de pago y, según la información, han llegado a ejecutar hasta tres procedimientos concurrentes.

El relevo familiar

Las actividades de Sergi Vélez prosiguen la labor de su padre, José Luis Vélez Burrell, un promotor inmobiliario conocido en Lérida por su asociación con la constructora Uvesa (Urbanización Viales Edificios Sociedad Anónima). El empresario falleció en septiembre de 2018 en un accidente de tráfico cerca de Lisboa.

Sergi Vélez había aumentado sus responsabilidades en los negocios de la familia desde 2017, previo al fallecimiento de su progenitor. Tras su muerte, prosiguió la administración de la actividad empresarial junto con su hermana, Nuria.

Con su llegada también comenzó una transformación de varias empresas del holding familiar. El 19 de junio de 2017 se inscribió el nombramiento de Sergi Vélez Viola como administrador único de Sajovive, después del cese de él y de Nuria como administradores solidarios.

La denominación actual llegó meses después. El cambio de nombre de Sajovive a Nest Capital Homes se registró el 5 de enero de 2018 y fue publicado una semana más tarde.

Movimientos internacionales

La estructura familiar abarca dos empresas en Panamá, en las cuales también figuró José Luis Vélez Burrell. Esta presencia se suma a una trayectoria internacional descrita por el propio Sergi Vélez en una entrevista publicada en 2018.

El director general de Nest Capital explicó el alcance de sus operaciones: "También hemos realizado proyectos en Polonia, Bélgica, Brasil y Argentina".

En Argentina, la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL aporta nuevas fechas y puestos concretos. Nueve Tigres SA estaba inscrita desde el 24 de abril de 1998.

Una publicación en octubre de 2012 recoge el nombramiento de José Luis Vélez Burrell como presidente mediante acuerdos del 23 de abril de 2010. El nombramiento confirma la participación del padre en la dirección de la firma.

La salida de su hijo quedó registrada años después. La asamblea del 23 de febrero de 2019 aceptó las dimisiones de Sergi Vélez Viola y Cecilia Remiro Valcárcel como directores titulares, según el Boletín Oficial argentino del 8 de abril.

La respuesta de Mínguez

El Consejo de Ministros del 6 de octubre aprobó dos decretos con medidas sobre prórrogas, rentas y protección de inquilinos vulnerables, entre otros asuntos.

La renovación automática de contratos, prevista en uno de esos textos, tiene su entrada en vigor condicionada a la convalidación por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Su aplicación al patrimonio de Nest Capital Homes dependerá de los contratos, la ubicación de los inmuebles y los requisitos de cada medida.

Mínguez defendió este martes en Antena 3 la actividad de su pareja y calificó la polémica de "ataque personal".

Ante las preguntas de Susanna Griso en Espejo Público, sostuvo: "Intentar vender que una empresa que es una empresa familiar lo está haciendo mal, es mentira".

EL ESPAÑOL ha intentado recoger valoraciones en el PSOE, pero declinan hacer comentarios sobre esta situación y remiten a las explicaciones ofrecidas por la portavoz.

En su intervención en Antena 3, Mínguez sostuvo que los socialistas no atacan a los empresarios: "No vamos contra las empresas ni contra los propietarios".

También respaldó los desalojos por falta de pago y diferenció esos supuestos de la situación de precariedad: "Si hay un inquilino que no paga, se le desahucia; si hay un inquilino que es una familia vulnerable y que no tiene una alternativa habitacional, se le protege".

En cuanto a los compromisos de su pareja, la portavoz concluyó: "Y como gran tenedor paga sus impuestos y cumple con la Ley de Vivienda".