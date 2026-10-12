Desfile militar 12 de octubre, en directo | Siga los actos del Día de la Fiesta Nacional presididos por los Reyes
El presidente del Gobierno ha llegado directamente a pie de la tribuna de autoridades y ha tenido un gélido saludo con Almeida y Ayuso.
Así será el desfile del 12 de octubre: más de 4.300 efectivos en Madrid y la primera vez del 8x8 'Dragón'
Como cada 12 de octubre, Madrid acoge el desfile del Día de la Fiesta Nacional de España. En 2026, un total de 4.380 efectivos de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas participarán en el desfile.
El acto, presidido por los Reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, comenzará a las 11:00 horas. El recorrido transcurrirá por el paseo del Prado y el paseo de Recoletos, desde la glorieta del Emperador Carlos V hasta la plaza de Colón.
Actos y horarios del 12 de octubre
- 11.00 h. Comienzo del acto central.
- Llegada de SS. MM. los Reyes.
- Honores militares a SS. MM. Revisión.
- Salto PAPEA.
- Izado de la bandera.
- Homenaje a los que dieron su vida por España.
- Pasada de la Formación Mirlo.
- Desfile aéreo y terrestre.
- Despedida de SS. MM. los Reyes.
- Arriado de la bandera nacional.
¿Qué recorrido tendrá?
El desfile tendrá lugar a lo largo del Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos. Se iniciará a la altura de la Glorieta del Emperador Carlos V y finalizará su recorrido en la Plaza de Colón.
🔴 Las Fuerzas Armadas llegan al 12-O como la institución más valorada y con 3.000 militares desplegados en 4 continente
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La princesa Leonor protagoniza la anécdota del 12 de octubre
La princesa de Asturias ha protagonizado una anécdota durante el acto público del 12 de octubre junto a los reyes.
Justo en el momento de la interpretación del himno nacional, la princesa de Asturias ha echado en falta la insignia de la condecoración de mayor prestigio que tiene en su poder.
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Los Reyes visitarán Ceuta mañana y Melilla el miércoles
Felipe VI y la reina Letizia viajarán mañana a Ceuta y el miércoles a Melilla, en una visita a las dos ciudades autónomas.
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¿Por qué los militares saludan llevándose la mano a la cabeza?
El origen del saludo militar se relaciona con una tradición del ejército británico.
Según esta explicación, se ordenó a un regimiento que sus miembros dejaran de quitarse la prenda en la cabeza para saludar a sus superiores y realizaran el gesto llevando la mano a la cabeza.
De ahí procede una de las formas de saludo militar que conocemos hoy: la mano a la sien, sin retirar la prenda.
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Desfile militar 12 de octubre | La llegada de Babieca, la cabra de la legión, uno de los momentos favoritos del público
Uno de los momentos más esperados del Desfile del 12 de Octubre de las Fuerzas Armadas es la llegada de la cabra de la Legión.
Este año se trata de Babieca, que pertenece a la VIII Bandera Colón del Tercio Don Juan de Austria 3.º de La Legión y se estrena en el acto central del 12 de octubre.
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Los alumnos de las academias militares y la Guardia Real protagonizan el desfile a pie
Los alumnos de las distintas academias militares y los efectivos de la Guardia Real desfilan ante la tribuna real el 12 de octubre.
A continuación, toman el relevo los miembros de la Guardia Civil, entre ellos un integrante de la gendarmería francesa, en un gesto de colaboración entre ambos cuerpos. Guardias civiles españoles también participan cada 14 de julio en el desfile de la Fiesta Nacional de Francia.
Tras ellos, avanzan varios grupos de la Armada, encabezados por el grupo de seguridad, cuyos efectivos han participado en numerosas misiones internacionales.
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Protección Civil y los guardacostas ponen fin al desfile motorizado
Los miembros de Protección Civil y los guardacostas cierran el desfile motorizado del 12 de octubre. Entre los vehículos participantes destaca un barco gallego, que recorre Madrid transportado sobre una góndola.
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Aparecen los grandes tanques del Ejército
Los nuevos vehículos de combate sobre ruedas 8x8 Dragón del Ejército de Tierra participan por primera vez en el desfile del Día de la Fiesta Nacional en Madrid. Tres unidades, dos de Infantería y una de Zapadores, se incorporan a la columna motorizada.
La parada militar incluye también 144 vehículos, 39 motocicletas y 286 caballos. Entre las novedades figuran vehículos de Infantería de Marina equipados con el sistema antidron Aracne y drones Asturcón de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
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La princesa Leonor luce el uniforme del Ejército de Tierra en la Fiesta Nacional
La princesa Leonor, que ha acudido junto a los reyes y su hermana, la infanta Sofía, al desfile de este 12 de octubre en la plaza de Neptuno de Madrid con motivo del Día de la Fiesta Nacional, ha elegido este año para la ocasión el uniforme de alférez del Ejército de Tierra.
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Desfile militar 12 de octubre | La UME desfila junto a sus compañeros caninos por la capital del país
La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha sido una de las protagonistas en el desfile militar de este año, un trayecto que han realizado junto a sus compañeros caninos a lo largo de Madrid.
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El desfile motorizado toma el relevo al aéreo en Madrid
Tras el cierre del desfile aéreo, comienza el desfile motorizado del 12 de octubre. Las unidades terrestres avanzan ahora ante la tribuna real, en la que continúa la celebración del Día de la Fiesta Nacional.
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Cuatro Eurofighter dibujan por primera vez la bandera de España en el cielo de Madrid
Cuatro Eurofighter han protagonizado una de las grandes sorpresas del desfile aéreo del 12 de octubre al proyectar en el cielo los colores de la bandera nacional, una maniobra inédita en la historia de este acto que ha puesto el broche final al paso de las aeronaves sobre Madrid.
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Page dedica la Fiesta Nacional a Ceuta y Melilla para que se sientan "queridas"
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha propuesto dedicar la celebración de la Fiesta Nacional a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para que "se sientan no solo absolutamente españolas, que lo son, sino que se sientan queridas por el pueblo".
En declaraciones a los medios de comunicación en Madrid antes de asistir al desfile militar con motivo de la Fiesta Nacional, el presidente castellanomanchego ha reconocido que tiene "muchas ganas" de dar un abrazo al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y de ofrecerle "todo el apoyo" de Castilla-La Mancha.
En general, García-Page ha destacado que este 12 de octubre es "un día de reafirmación positiva" porque "se puede ser español sin serlo contra nadie", ya que ha resumido que "ser español significa creer en la Constitución española".
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Los F-18 abren el desfile aéreo del 12 de octubre
Los pilotos del Ejército del Aire, a bordo de la formación Mirlo, dan comienzo al desfile aéreo.
Los F-18 serán los primeros en surcar el cielo de Madrid, mientras las autoridades civiles ocupan su lugar para seguir el acto.
En total, en este Día de la Hispanidad participan 34 aviones de combate y de entrenamiento, además de 16 aviones de transporte y 32 helicópteros, distribuidos en 18 formaciones.
Tras el paso de los aviones, la jornada continuará con el desfile terrestre.
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Comienzan los desfiles aéreo y terrestre del 12 de octubre
Arrancan los desfiles aéreo y terrestre del Día de la Fiesta Nacional.
Entre los vehículos que participan en el desfile terrestre destacan los blindados 8x8 Dragón del Ejército de Tierra, que se podrán ver por primera vez en este acto.
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Desfile militar 12 de octubre | Homenaje a los caídos
Suena "La muerte no es el final" para homenajear a los caídos por la patria.
El rey Felipe VI se ha unido respetuosamente a los cánticos para rendir tributo junto al resto de autoridades y al público asistente al desfile.
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Aplausos tras el izado de la bandera de España
El público rompe en aplausos tras completarse el izado de la bandera nacional en el desfile del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional.
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La bandera nacional se prepara para ser izada, en directo
A continuación, se procederá al izado de la bandera de España mientras suena el himno nacional, en uno de los momentos centrales de los actos militares del 12 de octubre.
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La PAPEA recoge la bandera y la traslada siguiendo el protocolo
El resto de los compañeros de la PAPEA ha recogido la bandera y la traslada siguiendo el protocolo establecido, tras el aterrizaje del paracaidista.
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El paracaidista de la PAPEA aterriza con la bandera de España en el desfile del 12-O
El cabo primero José Antonio Lago ha completado el salto y ha llegado al suelo con la bandera de España, de 24 metros cuadrados y 15 kilos de peso, durante los actos centrales del Día de la Fiesta Nacional en Madrid.
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Desfile militar 12 de octubre | El salto de la PAPEA
Los paracaidistas de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA) ejecutan su salto con la bandera al inicio del desfile.