Desfile militar 12 de octubre, en directo | Siga los actos del Día de la Fiesta Nacional presididos por los Reyes

Como cada 12 de octubre, Madrid acoge el desfile del Día de la Fiesta Nacional de España. En 2026, un total de 4.380 efectivos de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas participarán en el desfile.

El acto, presidido por los Reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, comenzará a las 11:00 horas. El recorrido transcurrirá por el paseo del Prado y el paseo de Recoletos, desde la glorieta del Emperador Carlos V hasta la plaza de Colón.

Actos y horarios del 12 de octubre

- 11.00 h. Comienzo del acto central.

- Llegada de SS. MM. los Reyes.

- Honores militares a SS. MM. Revisión.

- Salto PAPEA.

- Izado de la bandera.

- Homenaje a los que dieron su vida por España.

- Pasada de la Formación Mirlo.

- Desfile aéreo y terrestre.

- Despedida de SS. MM. los Reyes.

- Arriado de la bandera nacional.

¿Qué recorrido tendrá?

El desfile tendrá lugar a lo largo del Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos. Se iniciará a la altura de la Glorieta del Emperador Carlos V y finalizará su recorrido en la Plaza de Colón.

🔴 Las Fuerzas Armadas llegan al 12-O como la institución más valorada y con 3.000 militares desplegados en 4 continente