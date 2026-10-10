Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez, sondeos y actos de precampaña de PSOE, PP y Vox

El arranque de la precampaña de cara a las elecciones del 29-N comienza este fin de semana con una intensa agenda. En Dos Hermanas (Sevilla), el PSOE exhibe músculo con Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Juan Espadas; mientras que en Madrid, el PP despliega a su cúpula encabezada por Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida.

En paralelo, avanza el plazo límite del 16 de octubre fijado por la Junta Electoral Central para registrar coaliciones. Las fuerzas a la izquierda del partido socialista intensifican sus negociaciones para pactar listas conjuntas, con figuras como Gabriel Rufián (ERC) o Ada Colau (Comuns) tratando de afianzar alianzas territoriales.

Respecto al censo exterior, el INE contabiliza a 2.769.645 españoles residentes en el extranjero llamados a las urnas, una cifra al alza por el impacto de la 'Ley de nietos'. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dictado la suspensión cautelar de las inscripciones electorales de estos recién nacionalizados, paralización que se mantendrá a la espera de una resolución en firme o de su correspondiente acreditación consular.