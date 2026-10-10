Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez, sondeos y actos de precampaña de PSOE, PP y Vox
Arranca la precampaña de los partidos políticos para las elecciones generales del 29-N: Pedro Sánchez en Sevilla y Núñez Feijóo en Madrid.
👉Las cuentas de Sánchez para el 29-N las llevará una imputada por organización criminal y otros ocho delitos de corrupción.
El arranque de la precampaña de cara a las elecciones del 29-N comienza este fin de semana con una intensa agenda. En Dos Hermanas (Sevilla), el PSOE exhibe músculo con Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Juan Espadas; mientras que en Madrid, el PP despliega a su cúpula encabezada por Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida.
En paralelo, avanza el plazo límite del 16 de octubre fijado por la Junta Electoral Central para registrar coaliciones. Las fuerzas a la izquierda del partido socialista intensifican sus negociaciones para pactar listas conjuntas, con figuras como Gabriel Rufián (ERC) o Ada Colau (Comuns) tratando de afianzar alianzas territoriales.
Respecto al censo exterior, el INE contabiliza a 2.769.645 españoles residentes en el extranjero llamados a las urnas, una cifra al alza por el impacto de la 'Ley de nietos'. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dictado la suspensión cautelar de las inscripciones electorales de estos recién nacionalizados, paralización que se mantendrá a la espera de una resolución en firme o de su correspondiente acreditación consular.
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Los partidos engrasan la maquinaria electoral
La agenda de este sábado confirma el clima de precampaña. Pedro Sánchez protagoniza un mitin clave en Sevilla para movilizar al electorado.
Por otro lado, Podemos centra su acto de Getafe en reclamar soluciones habitacionales..
En la actualidad política también destaca el bloque conservador: Feijóo escenifica su fuerza en Madrid junto a Ayuso y Almeida.
Una jornada intensa que arranca con Patxi López en RNE y que demuestra cómo todas las formaciones se preparan ya para las urnas.
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El PP acepta tres debates en televisión y exige a TVE que la entrevista a Feijóo la hagan trabajadores de informativos
El PP ha aceptado las invitaciones de Mediaset, Atresmedia y RTVE para celebrar tres debates durante la campaña de las elecciones generales.
El partido también condiciona la participación de Alberto Núñez Feijóo en las entrevistas de la corporación pública a que se realicen en espacios de producción propia y estén a cargo de sus profesionales, "no una productora externa".
La propuesta incluye un cara a cara entre los dos candidatos que los populares consideran con posibilidades de presidir el Gobierno.
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Las cuentas de Sánchez para el 29-N las llevará una imputada por organización criminal y otros ocho delitos de corrupción
Ana María Fuentes, la elegida por el PSOE para administrar la campaña de Pedro Sánchez para el 29-N está imputada por nueve delitos en el caso de las cloacas socialistas, conocido como caso Leire.
La gerente del partido fue nombrada el pasado lunes responsable de Administración del Comité Electoral mientras sigue investigada como presunta autora de falsedad mercantil y, "al menos como supuesta cómplice", de los demás delitos atribuidos a la trama.
El juez Santiago Pedraz investiga su posible participación en organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.