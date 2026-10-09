El historiador Pedro Chacón y el economista Carlos Olazábal, este jueves durante la presentación del libro 'El palacete vasco de París. Una historia de codicia y corrupción'. A. Blanco

Los autores de 'El palacete vasco' denuncian la "rapiña" del PNV y Bilbao les anula la presentación del libro por estar "en campaña"

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LO ESENCIAL Las claves Los autores del libro 'El palacete vasco de París' denuncian como "corrupción absoluta" que el Gobierno de Sánchez regalara el inmueble al PNV basándose en una falsedad. La investigación de Carlos Olazábal y Pedro José Chacón acredita documentalmente que el palacete, valorado entre 15 y 24 millones, fue comprado por el Gobierno vasco y nunca perteneció al PNV. La Sociedad Bilbaina canceló la presentación del libro alegando problemas de agenda, una decisión que los autores atribuyen a la presión y al inicio de la campaña electoral en el País Vasco. El ensayo rebate el informe oficial del Ministerio de Memoria Democrática y demuestra que el inmueble de París no fue adquirido con fondos de militantes del PNV como alegó el Ejecutivo.

"Entregar un bien público a un partido político en base a una mentira es una corrupción absoluta", ha denunciado este jueves el economista Carlos Olazábal sobre el palacete en París que el Gobierno regaló al PNV.

Olazábal y el historiador Pedro José Chacón Delgado han presentado en la Universidad CEU San Pablo de Madrid su obra El palacete vasco de París. Una historia de codicia y corrupción, en la que desvelan los entresijos de la operación y el origen real del inmueble.

El Gobierno de Pedro Sánchez regaló al PNV el edificio, valorado entre 15 y 24 millones de euros, a través de un decreto ómnibus en la Nochebuena de 2024.

Para ello, el Ejecutivo sostuvo que se trata de una restitución de bienes incautados por el régimen de Franco, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

Sin embargo, la investigación desarrollada por los autores del libro acredita documentalmente que el palacete nunca perteneció al PNV, sino que fue comprado por el Gobierno vasco.

Los dos investigadores han encontrado más dificultades para presentar su libro en el País Vasco, donde la Sociedad Bilbaina ha cancelado el acto previsto alegando "problemas de agenda"

En un comunicado, esta asociación indica que la nueva fecha de presentación del ensayo "se comunicará oportunamente a través de nuestros canales habituales".

Chacón Delgado sospecha que la cancelación del acto en Bilbao se debe a que "es un libro muy político y ya estamos en campaña electoral".

"La Sociedad Bilbaína nos ha dicho que no se quiere significar políticamente, cuando históricamente ha sido el bastión de la derecha liberal bilbaína. Se ha pasado completamente al otro lado", señala Chacón en conversación con EL ESPAÑOL.

En el acto celebrado este jueves en Madrid, los autores han estado arropados por la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, el ensayista Jon Juaristi, el escritor Iñaki Ezkerra y el consejero del Tribunal de Cuentas Javier Morillas.

El escritor Jon Juaristi ha expresado que "el nacionalismo vasco siempre ha sido opaco. El PNV nunca ha distinguido entre sus intereses, los del gobierno vasco ni los intereses de esa cosa que se llama Euskadi".

El cartel de la presentación del libro 'El palacete vasco de París'. CEU San Pablo

"Para ellos, PNV, gobierno vasco y Euskadi son sinónimos, son exactamente lo mismo", ha agregado.

A su juicio, el PNV "juega con los intereses" del Ejecutivo vasco "con una desfachatez absoluta".

Por su parte, Iñaki Ezkerra ha subrayado que los responsables del partido nacionalista "no se han molestado en ocultar los documentos" que han sacado a la luz los autores del libro, Chacón y Olazábal.

"Esta operación del PNV significa la arrogancia. Para ellos, el rival político es siempre un enemigo. No es raro que Sánchez haya sintonizado con ellos", ha puntualizado Ezkerra.

Uno de los coautores del libro, Pedro José Chacón Delgado, ha explicado que ha escrito la obra "desde el patriotismo español. Lo he escrito a conciencia como español que me siento hasta la raíz".

"Los nacionalistas son unos profundos traidores a la idea de España, unos aprovechados", ha denunciado, "saquearon todo lo que pudieron. Son unos marcianos viviendo en el País Vasco. Sabino Arana no conocía la historia de España", ha indicado en alusión al fundador del PNV.

De izquierda a derecha, el escritor Iñaki Ezkurra, el economista Carlos Olazábal, la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, el consejero del Tribunal de Cuentas Javier Morrillo, el ensayista Jon Juaristi y el historiador Pedro Chacón. A. Blanco

Y ha rematado: "La gente del PNV está rapiñando, se están riendo de España".

Por su parte, Olazábal ha explicado el uso de los términos "corrupción" y "codicia" en el título: "Si existe un partido rico, con un patrimonio que no se lo salta un caballo, es el PNV. Tienen dinero para dar y regalar. Es codicia".

La investigación de los autores del ensayo pone de relieve que las primeras escrituras del inmueble fueron realizadas por Luis de Zarrabeitia, entonces delegado de Hacienda del Gobierno vasco en París, y no por el PNV.

Tanto Chacón como Olazábal han accedido al informe en el que la inmobiliaria Paris Grange Batelière comunicó al Ejecutivo vasco la compra del inmueble por 1.460.000 francos franceses.

La documentación cuestiona así la justificación utilizada por el Gobierno para entregar el palacete al PNV, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, como material incautado por Franco.

Durante los últimos años, el edificio situado en la capital francesa había albergado una sede del Instituto Cervantes.

El libro también refuta el informe elaborado por el secretario de Estado de Memoria Democrática para justificar la entrega a Sabin Etxea.

Dicho documento sostenía que el palacio se había comprado con fondos aportados por militantes del PNV en México.

El informe del Ministerio se apoyaba fundamentalmente en aportaciones historiográficas de Óscar Álvarez Gila y Xavier Hualde Amunárriz, profesores de la Universidad del País Vasco, y en estudios históricos pero no incorporaba una prueba documental de la Administración que acreditase por sí sola la titularidad.

El Ministerio de Ángel Víctor Torres sostiene que el comprador del palacete fue Marino de Gamboa “como testaferro del PNV”, pero los documentos que aporta el libro señalan al delegado de Hacienda del Gobierno vasco como responsable de la operación.

El ex presidente del PNV, Andoni Ortuzar, junto al palacete de la avenida Marceau de París que utilizaba el Instituto Cervantes. David Morales El Español

"Cuando íbamos escribiéndolo no salíamos de nuestro asombro", admite Pedro Chacón, quien sostiene que el PNV “no tiene ni una prueba” de que la propiedad fuera suya.