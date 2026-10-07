Para poder ejercer el derecho al voto hay que estar inscrito en el Censo Electoral. Si no se está, te mostramos cómo reclamar.

¿Dónde me toca votar en las elecciones generales del 29-N? Cómo consultar tu colegio electoral y tu mesa

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LO ESENCIAL Las claves Las elecciones generales se celebrarán el 29 de noviembre para elegir 350 diputados y 208 senadores. Para votar es imprescindible figurar en el Censo Electoral, elaborado y actualizado mensualmente por la Oficina del Censo Electoral del INE. La Sede Electrónica del INE permite consultar, mediante Cl@ve, la inscripción censal y, para residentes en España, la mesa y el local de votación. Los electores podrán reclamar errores en sus datos censales; además, recibirán tarjetas censales con su colegio y mesa aproximadamente un mes antes de los comicios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que los españoles tendrán una cita con las urnas el próximo 29 de noviembre. Una cita en la que saldrán elegidos 350 diputados y 208 senadores.

Recordemos que, en las últimas elecciones generales celebradas en 2023, y según los datos del INE, tuvieron derecho al voto 37,4 millones de electores. De esa cantidad, 35,1 millones residían en España, y 2,3 millones en el extranjero.

La pregunta de quienes tienen derecho a ejercer su derecho al voto es: ¿Dónde me toca votar?

Censo Electoral

Para poder votar hay que estar inscrito en el Censo Electoral. Se trata de una base de datos que contiene la inscripción de quienes reúnen los requisitos para votar y no están privados definitiva o temporalmente del derecho de sufragio.

¿Quién lo elabora? La Oficina del Censo Electoral (OCE), organismo que depende del Instituto Nacional de Estadística (INE). Y lo actualiza mes a mes. Para ello, utiliza la información remitida por diferentes organismos como los ayuntamientos o el Registro Civil.

Importante: el censo que se utiliza en un proceso electoral se cierra el día primero del segundo mes anterior al de la fecha de la convocatoria. Y se puede consultar en los ayuntamientos, delegaciones provinciales de la Oficina Electoral Central, y en las oficinas consulares si se reside en el extranjero en fecha todavía por determinar.

También está disponible en la Sede Electrónica del INE un servicio de consulta de los datos de inscripción en el censo electoral, previa acreditación de la identidad del elector con el sistema Cl@ve (DNI electrónico, entre otros).

En el caso de los electores residentes en España muestra, además, la mesa y dirección del local electoral.

¿Cómo reclamar y votar en otro lugar?

Los electores pueden presentar reclamaciones a sus datos de inscripción en los ayuntamientos, consulados o en las delegaciones provinciales de la OCE en el plazo que se adjudique al respecto.

Los electores residentes en España también pueden presentar reclamaciones a través de la Sede Electrónica del INE con el sistema Cl@ve y aportando un certificado vigente de inscripción en el padrón de su municipio de residencia.

A partir de un mes antes de la celebración de las elecciones, los electores irán recibiendo en sus domicilios las conocidas como tarjetas censales. En ellas se les informa del local electoral y la mesa en la que les corresponde votar.

Por último, las delegaciones provinciales de la OCE atienden las consultas sobre inscripción en el censo, mesas y locales electorales, tarjetas censales y voto por correo en sus oficinas y en el teléfono 900343232.