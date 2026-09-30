Pedro J.: "Es una vergüenza que tras 8 años en el poder se alegue urgencia para la vivienda y no para la invasión de Ceuta"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro J. Ramírez critica que el Gobierno apruebe decretos urgentes sobre vivienda tras ocho años en el poder, pero no actúe con la misma rapidez ante la invasión de Ceuta. El periodista denuncia que los decretos de vivienda eluden el debate parlamentario y las enmiendas, y considera que no solucionan el grave déficit de 750.000 viviendas en España. Pedro J. defiende que la mayoría de los rentistas son pequeños ahorradores y critica la estigmatización de este colectivo en el discurso político actual. Califica la actuación del Gobierno como una estrategia para prorrogar la estancia de Pedro Sánchez en Moncloa y advierte sobre posibles tensiones sociales y 'bombas de relojería' para el próximo Ejecutivo.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha denunciado la premura con la que el Consejo de Ministros ha convalidado dos decretos de vivienda tras el desahucio de Maricarmen y la consiguiente movilización social: "¿Dónde estaba la urgencia para estos debates, sobre todo una vez que el caso de Maricarmen ya se ha resuelto?".

"Es una vergüenza que al cabo de 8 años en el poder se recurra a la urgencia de los decretos para la vivienda y no para la invasión de Ceuta", ha aseverado, y ha explicado que "existe el derecho a ir vestido, a protegerse del frío y el calor, el derecho a no pasar hambre, pero no veo que tengan ningún problema en que los fondos de inversión inviertan en el sector del textil o en el sector de la alimentación".

Ha expuesto en su intervención en 'El Programa de Ana Rosa' que el Gobierno "ha tenido mayorías parlamentarias", está en "los estertores de la legislatura, nos vengan con este camino del decreto ley, de los decretos que eluden los trámites parlamentarios, que eluden la presentación de enmiendas, que eluden el tener en cuenta las opiniones de unos y de otros".

Bajo su criterio, con estas medidas "nadie va a construir viviendas si no puede obtener un beneficio al hacerlo. Nadie va a alquilar viviendas si no puede obtener una renta". El periodista ha afirmado que el de la vivienda es "un asunto de una complejidad extrema, que no tiene más urgencia que la gravedad del déficit de 750.000 viviendas que hay en España y no hay visos de que se vayan a construir".

Además, ha agregado que el concepto de rentista está siendo "denigrado", ya que "la mayoría de los rentistas son pequeños ahorradores que al final de su vida intentan obtener un modesto beneficio alquilando sus pisos, que es el noventa por ciento de los casos".

El periodista ha defendido que la comparecencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, fue "un esperpento" cuando dijo que "tenía un cacao" y "llamaba pyme buitre a los que dejan vivir a Maricarmen en el Retiro por 500 euros".

Sobre los apoyos a estas iniciativas en el pleno extraordinario que se celebrará el próximo viernes, el presidente ejecutivo de este diario ha dicho que "resultaría incomprensible y sería suicida para Junts y para el PNV que apoyaran medidas como estas".

"La única prórroga que se está buscando, el único contrato de alquiler que se pretende prorrogar, siquiera arrastrándose siquiera unos meses, es el del Palacio de la Moncloa, es el de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, y esto es bastante lamentable", ha ironizado Pedro J.

Bombas de relojería

"Ya veremos cuántas bombas de relojería nos tiene preparadas Pedro Sánchez para dejarle una situación de extrema tensión social al gobierno que lo sustituya", ha apostillado.

En su opinión, "se está de alguna manera fraguando el 15M contra un gobierno del PP y de Vox", ya que "los plazos, lo que presumiblemente se aprobará el viernes es que durante el tiempo en que siga este gobierno durante los meses, durante el año 27, los contratos de alquiler solo se puedan subir un 2%".

Ha aseverado estar "abochornado" de que el Consejo de Ministros "soslaye la búsqueda de un método inmediato de devolución de los invasores que están en Ceuta", algo que sí cree "urgente".

El director de este periódico ha fechado las "bombas de relojería": "En julio, tuvimos la 'ley de nietos' que se destapó todo el escándalo de las concesiones fraudulentas de nacionalidad. En agosto, hemos tenido la invasión de Ceuta y en septiembre la tragicomedia de la vivienda".