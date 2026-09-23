Risto Mejide y Ana Vázquez (PP) en el programa de Cuatro 'Todo es mentira'. Captura Cuatro

Risto aplaude a Ana Vázquez por el gas pimienta: "Se la ha jugado por llevar al Congreso lo que viven las ceutíes"

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Las claves Generado con IA Risto Mejide ha aplaudido a Ana Vázquez por mostrar un espray de gas pimienta en el Congreso para denunciar la situación de las mujeres en Ceuta. Ana Vázquez fue expulsada del Congreso tras exhibir el espray, calificándolo como símbolo de la falta de libertades que viven las mujeres ceutíes. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, justificó la expulsión al citar el Reglamento de Armas, aunque existen excepciones para espráis aprobados por Sanidad. Tras el incidente, 12 personas fueron atendidas por un "gas tóxico" en los baños del Congreso, y un asesor del PP admitió limpiar el bote allí.

Risto Mejide ha felicitado a Ana Vázquez, la diputada del PP que ha sido expulsada del Congreso por su presidenta, Francina Armengol, después de mostrar un espray de gas pimienta durante la sesión de control al Gobierno de esta mañana.

"¿Sabe qué es esto? Un símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres ceutíes. Es un material escolar básico", le decía Vázquez al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La política, colaboradora habitual de Todo es mentira, ha explicado esta tarde en el programa que quería "poner de relieve la falsa realidad que se vive en Ceuta" tras el asalto masivo del 30 y 31 de julio.

Tras analizar la secuencia completa, en la que se aprecia cómo Armengol parece leer un mensaje que recibe en su móvil, Vázquez ha sido tajante al referirse a la máxima responsable de la Cámara Baja.

La política ha calificado a Armengol como "la ministra 23" porque "nos amordaza y nos castiga" y "recibió una orden de Moncloa".

La presidenta del Congreso se ha remitido al artículo 5.1 del Reglamento de Armas, que incluye entre las armas prohibidas los "espráis de defensa personal y todas aquellas armas que despidan gases o aerosoles".

No obstante, el texto matiza después que se "exceptúan los espráis de defensa personal" que se consideran "permitidos" si cuentan con la aprobación del Ministerio de Sanidad.

Risto Mejide defiende a Ana Vázquez en 'Todo es mentira' en Cuatro.

Ha sido en este punto cuando el tertuliano Helio Roque le ha preguntado a Vázquez si consideraba que le había "merecido la pena" llevar el bote, al tratarse de "un objeto potencialmente peligroso" y que podía haber provocado "algo grave".

"El gas pimienta es representativo de un problema que está muy vigente", se ha defendido la diputada. "Ceuta es el epicentro de ese símbolo, de la falta de libertades que tienen las mujeres".

"Esto lo puedes decir tal cual lo estás comentando sin poner en riesgo al resto de diputados", le ha espetado Helio Roque, a lo que Vázquez insistía que no había sido así.

Risto Mejide ha intervenido entonces para respaldar el gesto de la diputada del PP. "Si fuera cierto que les ha puesto en riesgo, aquí hay uno que te aplaude", ha dicho.

"Ana Vázquez ha trasladado al Congreso una centésima parte de lo que viven los ceutíes"

"Has trasladado al Congreso una centésima parte de lo que viven los ceutíes".

El presentador de Todo es mentira ha recordado que llevan "casi dos meses intentando trasladar la realidad que viven los ceutíes, pese a la distancia".

"No está mal que, aunque sea por un instante, y jugándose el puesto, haya un diputado que haya dicho: 'Voy a hacer sentir esto a sus señorías por las mujeres ceutíes", ha continuado.

Ha insistido en que el resto de diputados "no han estado en peligro", sino que "han sentido que hay una persona que está suficientemente implicada para jugarse el puesto".

Ana Vázquez explica por qué llevó un spray de pimienta al Congreso: "Quería mostrar que lo que se está viviendo en Ceuta no es normal y dar voz a esas mujeres" #TEM23S pic.twitter.com/iXcNNqPjkr — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) September 23, 2026

"Y a mí eso me hace aplaudirla. Lo siento. Digan lo que digan", ha zanjado.

No obstante, un total de 12 personas han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios por culpa de un "gas tóxico" que se habría vaciado en varios retretes.

Más tarde, se conocía que un asesor de prensa del PP admitía haber acudido a los baños -que han acabado precintados- para limpiar el bote.