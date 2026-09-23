Pedro J.: "Delcy está del otro lado del muro, su beso a Sánchez fue la despedida de la novia que iba a casarse con Trump"

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Las claves Generado con IA Pedro J. Ramírez analiza el cambio de postura de Delcy Rodríguez, quien habría dejado de apoyar a Pedro Sánchez para acercarse a Donald Trump en la cumbre de la ONU. El periodista destaca que el pacto entre Washington y Caracas sobre el petróleo marca una nueva etapa en las relaciones bilaterales tras el encarcelamiento de Nicolás Maduro. Pedro J. critica la política exterior de Sánchez y su ausencia en la recepción de Trump, subrayando la importancia de las relaciones internacionales para España. Sánchez sí se reunió con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, lo que Pedro J. interpreta como una muestra de la desconexión del presidente con los intereses generales de España.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha analizado la imagen del saludo de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Pedro Sánchez en la cumbre de la ONU en Nueva York (Estados Unidos) y la posterior imagen de Rodríguez con el jefe de Gobierno de Estados Unidos, Donald Trump.

"Delcy ha decidido cambiar de lado en el muro. Ya no está del lado correcto de la historia", ha afirmado Pedro J., y ha subrayado que la venezolana se haya "casado" con "el líder de la ultraderecha internacional culpable de todos los desastres de la Tierra".

Siguiendo con el símil del matrimonio, ha afirmado en una intervención en 'El Programa de Ana Rosa' que se ve "a una chica que está en su despedida de soltera y va a despedirse, a darle un par de besos, a su ex cuando ya tiene el traje de novia en su armario".

Asimismo, el periodista ha destacado que la presidenta quería "dejar constancia de que entre ella y Sánchez hubo una historia", pero que finalmente "aquel al que ha elegido para unirse para siempre es Donald Trump".

En este sentido, ha aseverado que "suyo es el petróleo y suya es la voluntad", en relación al pacto firmado entre Washington y Caracas en relación al petróleo del país latinoamericano.

Las relaciones entre ambas naciones se han ido normalizando tras la detención del expresidente, Nicolás Maduro, y su esposa, los cuales permanecen encarcelados en una prisión estadounidense que se encontraba a apenas 16 kilómetros del lugar donde se produjo la reunión entre Trump y Rodríguez, la tarde del pasado martes.

Amenazas tabernarias

Sobre el jefe de Gobierno de EEUU, Pedro J. ha afirmado que es "un déspota de unos modales insoportables". Sin embargo, los equilibrios y relaciones internacionales "pasan por sus manos".

Ha afirmado que de sus "amenazas tabernarias" vertidas en su discurso en la ONU sobre "aniquilar" la República Islámica se traduce que "en el fondo le da igual lo que pase con el pueblo de Irán como le da igual lo que pase con el pueblo de Venezuela. Es simplemente una cuestión de poder".

Sin embargo ha destacado la "enorme trascendencia geopolítica" del acuerdo alcanzado sobre Groenlandia, aunque ha afirmado que "después de tantas fanfarronadas de que se la iba a anexionar, pues se ha conformado con poder tener un par de bases militares más" para alcanzar la "reconciliación".

La foto con Mamdani

El director de EL ESPAÑOL ha afeado al jefe del Gobierno que no "haya puesto en valor" que es "el representante del país que más contribuyó hace 250 años a la independencia de los Estados Unidos, y él podía haber entrado pisando fuerte en la recepción de Trump".

El presidente de España no acudió al encuentro con el mandatario estadounidense que se produjo la tarde del pasado martes, según Moncloa, porque recibieron la invitación demasiado tarde, cuando la agenda del viaje oficial ya estaba cerrada.

En palabras del presidente ejecutivo de este periódico, "Sánchez ha desquiciado nuestra política exterior igual que nuestra política interior, la ha sacado de su quicio natural".

Ha recordado el "rapapolvo que recibió en Bruselas cuando el Consejo de Ministros de Exteriores trató por primera vez la cuestión del catalán, después de que Sánchez lanzara el órdago del chantaje de que si eso no salía adelante, él bloqueaba la ampliación."

"El representante de Alemania llegó a dirigirse a nuestro secretario de Estado, al de España, preguntándole dónde está el espíritu europeísta", ha apostillado.

El presidente Sánchez sí se ha reunido con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. El periodista ha ironizado con que Sánchez "termina su periplo buscando desesperadamente la foto con el alcalde".

Bajo su criterio, esto "demuestra cuál es la visión de la política de Sánchez, tan ajena a nuestros intereses generales".

Ha analizado la relación entre ambos políticos y ha concluido que "le gusta Mamdani porque es intervencionista, multicultural, musulmán, está en las redes sociales y es muy cool". Ha apostillado que la de Sánchez es una "política exterior de un radicalismo impostado y de un victimismo farisaico".

Ha cerrado su intervención haciendo referencia a la entrevista que realizó al presidente la periodista de la CNN Christiane Amanpour para destacar la "bronca que le echó" y que le señaló directamente diciéndole "usted es el responsable de este desastre".