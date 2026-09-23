El rey Felipe VI asiste a la inauguración de la temporada del Teatro Real, este miércoles en Madrid. Efe Efe

Felipe VI inaugura, por primera vez en solitario, la nueva temporada del Teatro Real con la ópera 'Manon Lescaut'

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Las claves Generado con IA Felipe VI inaugura en solitario la temporada 2026/2027 del Teatro Real de Madrid con la ópera 'Manon Lescaut' de Puccini, ausente 102 años del escenario. La producción de 'Manon Lescaut' cuenta con dirección musical de Nicola Luisotti y puesta en escena de Carlos Wagner, que introduce una mirada feminista y una innovadora escenografía circular. La ópera se representará en 13 funciones hasta el 11 de octubre y será emitida en directo en 27 salas de cine Yelmo en España el 8 de octubre. La escenografía y vestuario evocan la sociedad opresiva de los años 40 y 50, y el reparto alterna grandes voces como Sondra Radvanovsky, Saioa Hernández, Michael Fabiano y Jorge de León.

El rey Felipe VI ha inaugurado en la tarde de este miércoles, 23 de septiembre, la nueva temporada 2026/2027 del Teatro Real de Madrid.

En esta ocasión, el coliseo capitalino ha abierto con la aclamada ópera Manon Lescaut, de Giacomo Puccini, que ha estado 102 años ausente de su escenario.

Aunque habitualmente tanto Felipe VI como la reina Letizia acuden juntos a la inauguración, este año Su Majestad ha debido ausentarse por motivos de agenda: ha viajado a Bruselas, la capital de Bélgica.

El rey Felipe VI y el presidente de la entidad, Gregorio Marañón y Beltrán de Lis (d) asisten a la inauguración de la temporada del Teatro Real, este miércoles en Madrid. Juanjo Martin EFE

Allí ha participado, pronunciando un aplaudido discurso, en el acto central del 'Día Mundial de la Investigación en Cáncer 2026' en la sede de la European Organisation for Research and Treatment of Cancer.

En 2025, por incompatibilidad de agenda, no acudieron a la apertura de la temporada ninguno de los dos monarcas. Tampoco lo hicieron en 2021, cuando se trasladaron de urgencia a la isla de La Palma tras la erupción del volcán.

Sobre Manon Lescaut

Esta pieza, que ha comenzado sobre las 19:30 horas y que ha tenido una duración aproximada de dos horas y media, se presentó por primera vez en el Teatro Real en 1893, apenas nueve meses después de su estreno absoluto en Turín, año en el que Verdi se despedía con Falstaff.

En esta ocasión, se ofrecerán 13 funciones de Manon Lescaut, hasta el 11 de octubre. Además, el 8 de octubre la ópera será emitida en directo en 27 salas de cine Yelmo de distintas ciudades españolas.

Se trata de una coproducción con la Ópera de Colonia (2025), con dirección musical de Nicola Luisotti -que inaugura una temporada del Real por tercera vez- y puesta en escena de Carlos Wagner, que ha debutado en el Teatro Real y lleva a las tablas la novela de Prévost, publicada en 1731 y que inspiró tres óperas anteriores a la de Puccini: una de Auber (1865), otra de Ponchielli (1872) y la tercera, de Jules Massenet (1884), estrenada con éxito apenas nueve años antes.

Prévost relata la vida de Manon Lescaut, una joven que se aprovecha de sus relaciones licenciosas con hombres pudientes para financiar una vida económicamente desahogada con su verdadero amor, Des Grieux, incapaz de entenderla y sometido por su pasión hasta el desenlace fatal.

La ópera que acaba de abrir la temporada del Teatro Real cuenta con un libreto en el que participan varios autores, dejando la trama con elipsis y saltos narrativos que, sin embargo, ensambla la poderosa música de Puccini.

El rey Felipe VI , el presidente de la entidad, Gregorio Marañón y Beltrán de Lis (2d) y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (d) asisten a la inauguración de la temporada del Teatro Real, este miércoles en Madrid. Juanjo Martin EFE

Por ello, como relató Wagner, ha apostado por "una mirada feminista" en la que la trágica vida de Manon Lescaut transcurre en un espacio giratorio presidido por la estructura circular que aprisiona a la bella y voluptuosa protagonista, que no consigue renunciar al lujo y opulencia que la seducen, ni al amor que le ata a Des Grieux, que no puede ofrecerle la vida glamourosa y desahogada a la que aspira.

Así, la producción -que evoluciona desde el neorrealismo a la abstracción- se desarrolla sobre una estructura circular, una especie de carrusel de la vida en la que el tiovivo del primer acto da lugar a la intimidad de un boudoir, en el segundo; a la soledad de una cárcel, en el tercero, y a un descampado fantasmal en el final de la ópera.

En esta ocasión, Manon Lescaut ha vuelto a contar con el director musical Nicola Luisotti, que despidió la pasada temporada con Il trovatore e inaugura la presente dirigiendo su quinto título pucciniano al frente del Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real, del que es director honorario.

La escenografía de Frank Philipp Schlöbmann y el vestuario de Jon Morrell evocan una sociedad opresiva e hipócrita de los años 40 y 50 del siglo pasado, que guarda similitudes con el ambiente cortesano biempensante de la época de Luis XIV, durante la cual se publicó la novela de Prévost.

Para dar voz y vida a la partitura de Puccini se alternarán dos repartos de grandes voces con Sondra Radvanovsky y Saioa Hernández (en el papel de Manon Lescaut).

El papel de Renato Des Grieux estará interpretado por Michael Fabiano y Jorge de León, que definió esta ópera como un "debate, de acuerdo y desacuerdo".

El reparto se completa con Lucas Meachem y Szymon Mechlinski (Lescaut), Alejandro del Cerro y Albert Casals (Edmondo), secundados por Pietro Spagnoli, Mercedes Gancedo, Javier Franco, Javier Castañeda y Mikeldi Atxalandabaso.

El rey Felipe VI , el presidente de la entidad, Gregorio Marañón y Beltrán de Lis (2d) y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (d) asisten junto a otras autoridades a la inauguración de la temporada del Teatro Real, este miércoles en Madrid. Juanjo Martin EFE

La agenda del rey Felipe

Volveremos a ver al rey Felipe VI este jueves, 24 de septiembre, cuando presida el acto solemne de apertura del curso académico nacional 2026/2027 de las Universidades Españolas en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) por el que se da el inicio oficial a los más de dos millones de universitarios que pasarán por las aulas españolas.

El viernes 25 visitará en el Complejo Asistencial Universitario el nuevo Hospital Universitario Santa Bárbara y, a continuación, presidirá también en Soria el acto de entrega del II Premio de Hispanismo Internacional Duques de Soria cuyo galardón ha recaído en PhiloBiblon, la mayor biblioteca digital de textos medievales ibéricos.