Crisis migratoria en Ceuta hoy, en directo | La alerta por las elecciones en Marruecos lleva a España a reforzar con el Ejército la frontera ante la sospecha de un nuevo asalto
Ceuta afronta este 23-S en alerta ante la posible entrada masiva desde Marruecos, coincidiendo con las elecciones marroquíes.
Policía y Ejército se despliegan en la frontera de Ceuta por una alerta: cientos de subsaharianos pretendían un nuevo asalto
🔴 Ceuta afronta este miércoles, 23 de septiembre, una jornada marcada por la alerta ante la posibilidad de un nuevo intento de entrada masiva desde Marruecos.
Los llamamientos difundidos en redes sociales han llevado a las autoridades españolas a reforzar el dispositivo de seguridad en la frontera, mientras Marruecos también ha incrementado su presencia policial en la zona de Fnideq.
El escenario llega apenas un mes después de la entrada masiva registrada a finales de julio y en plena jornada electoral en Marruecos.
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Posible invasión a Ceuta, en directo | 150 guardias civiles más
El dispositivo español se refuerza desde este martes con alrededor de 150 agentes adicionales de la Guardia Civil, además de unidades del GRS y un mayor uso de medios aéreos, según la información publicada este martes.
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Posible invasión a Ceuta, en directo | No hay confirmación de una nueva entrada masiva
Las autoridades mantienen la vigilancia, pero por el momento no existe confirmación de que vaya a producirse una entrada masiva. La alerta se basa en los mensajes detectados y en la posibilidad de que estos llamamientos provoquen desplazamientos hacia la frontera.
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Posible invasión a Ceuta, en directo | El 23 de septiembre, fecha señalada
La fecha que concentra la atención es este miércoles, coincidiendo con las elecciones legislativas en Marruecos. Los servicios españoles han detectado llamamientos difundidos a través de redes sociales para intentar cruzar hacia Ceuta.
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Posible invasión a Ceuta, en directo | Marruecos refuerza el control en Fnideq
Las autoridades marroquíes han incrementado notablemente la presencia de efectivos en los alrededores de Fnideq, junto a la frontera con Ceuta. Según las informaciones publicadas, el dispositivo marroquí supera los 3.000 efectivos.
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Posible invasión a Ceuta, en directo | Ceuta afronta una jornada de máxima vigilancia
Más de un mes después del comienzo de la crisis fronteriza, Ceuta sigue en alerta y la situación está lejos de terminar. La atención se concentra ahora en este miércoles, 23 de septiembre, ante la posibilidad de un nuevo intento de entrada masiva desde Marruecos.
La jornada coincide además con las elecciones en Marruecos, en un contexto de máxima vigilancia a ambos lados de la frontera. Las autoridades españolas han reforzado el dispositivo de seguridad en el Tarajal, mientras al otro lado también aumenta la presencia policial.
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Una día de alerta y elecciones
La ciudad autónoma de Ceuta se enfrenta a un día lleno de incógnitas.
Frente a las elecciones legislativas en Marruecos donde se enfrentarán el partido islamista Justicia y Caridad y el simpatizante de Sumar Vía Democrática Obrera; la frontera de Benzú se encuentra blindada por el Ejército español y vigilada por el marroquí ante una posible alerta de invasión durante la jornada electoral marroquí.
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Posible invasión a Ceuta, en directo | Refuerzo extraordinario en la frontera
Interior ha activado un dispositivo especial ante el riesgo de un intento de entrada masiva este miércoles, 23 de septiembre. El despliegue incluye refuerzos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Ceuta y Melilla.