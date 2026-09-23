Crisis migratoria en Ceuta hoy, en directo | La alerta por las elecciones en Marruecos lleva a España a reforzar con el Ejército la frontera ante la sospecha de un nuevo asalto

🔴 Ceuta afronta este miércoles, 23 de septiembre, una jornada marcada por la alerta ante la posibilidad de un nuevo intento de entrada masiva desde Marruecos.

Los llamamientos difundidos en redes sociales han llevado a las autoridades españolas a reforzar el dispositivo de seguridad en la frontera, mientras Marruecos también ha incrementado su presencia policial en la zona de Fnideq.

El escenario llega apenas un mes después de la entrada masiva registrada a finales de julio y en plena jornada electoral en Marruecos.