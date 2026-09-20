Jesús Cintora y Esther Palomera entrevistaron a Pedro Sánchez en el programa de La 1 'Mañaneros 360' el 9 de septiembre. RTVE

Por qué la entrevista que Cintora y Palomera hicieron a Sánchez jamás se habría emitido en la BBC

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Las claves Generado con IA La entrevista a Pedro Sánchez en TVE fue realizada en un programa de infoentretenimiento producido por una compañía externa, lo que generó gran polémica interna. El Consejo de Informativos de RTVE criticó duramente la decisión, señalando que incumple el mandato de que la producción informativa debe ser 100% interna. En otras televisiones públicas europeas, las entrevistas a líderes políticos se realizan en espacios informativos propios y por periodistas de referencia de la cadena. El auge del infoentretenimiento y las tertulias políticas en la programación de TVE responde a la estrategia de competir en audiencia con las cadenas privadas.

La entrevista a Pedro Sánchez en Televisión Española el pasado 9 de septiembre sigue levantando ampollas en el seno de la Corporación pública.

Resulta difícil de entender por qué la dirección del ente público decidió que la primera comparecencia del presidente del Gobierno en televisión en el nuevo curso político no corriera a cargo de los Servicios Informativos.

En su lugar, Sánchez acudió a Mañaneros 360, un programa de infoentretenimiento de La 1 producido por una compañía externa, La Cometa.

El líder del Ejecutivo se sometió a las preguntas —que no repreguntas— de dos periodistas ajenos a la casa: Jesús Cintora, presentador del formato, y Esther Palomera, que ni siquiera forma parte del equipo de Mañaneros 360.

Dos rostros impuestos por Moncloa, según pudo saber EL ESPAÑOL, para que Sánchez no perdiera el control del relato en su primera intervención en televisión tras el asalto masivo a Ceuta. Dicho de otro modo: Sánchez jugaba en casa.

La elección del programa y el hecho de que la entrevista se encargara a una productora externa provocaron la indignación de los profesionales de la casa, con bronca incluida en la redacción.

"Es un hecho sin precedentes en RTVE y de una gravedad extrema", condenó el Consejo de Informativos en un durísimo comunicado.

"Desconocemos quién ha tomado la decisión de que esta entrevista se produzca en dicho programa, pero pedimos tanto al Gobierno como a la Dirección que reconsideren esta decisión, porque entendemos que incumple el Mandato Marco de RTVE, que recoge en su artículo 35.2 que la producción informativa e institucional debe ser 100 % de producción interna", decía el escrito del órgano interno.

Jesús Cintora y Esther Palomera entrevistaron a Pedro Sánchez en 'Mañaneros 360'. RTVE

Televisiones europeas

Llegados a este punto, cuesta imaginar que una entrevista como la de Sánchez con Cintora tuviera cabida en las grandes televisiones públicas europeas.

En Reino Unido, las entrevistas políticas de la BBC al primer ministro están vinculadas a periodistas y espacios de referencia como Sunday with Laura Kuenssberg.

En Francia, France TV cuenta con L'événement, su principal cita política, presentado por Caroline Roux. Allí fue Emmanuel Macron el pasado 18 de junio.

En Italia, Porta a Porta, dirigido por Bruno Vespa, es uno de los grandes espacios políticos de la RAI.

Caroline Roux entrevistó a Macron en France 2 el pasado mes de junio. France 2

Y en Alemania, el canciller Friedrich Merz fue entrevistado recientemente en el ARD-Sommerinterview por Markus Preiß, uno de los responsables de la columna vertebral informativa de ARD.

El modelo de estos programas es diferente, además, al de TVE: las entrevistas a los principales dirigentes políticos están vinculadas a formatos específicamente políticos y a periodistas de referencia de las propias corporaciones públicas.

En RTVE, en cambio, Sánchez escogió un magacín matinal producido por una compañía externa.

La polémica, por tanto, no se limita a quién formula las preguntas al presidente, sino también al programa elegido, al modelo de producción y al papel que debe desempeñar una televisión pública.

Auge de tertulias

Por otro lado, el modelo de televisión pública español presenta diferencias con el de otras cadenas europeas, donde información y entretenimiento suelen estar más claramente diferenciados en la programación matinal.

En buena parte de Europa, las primeras horas de la mañana están protagonizadas por formatos de actualidad al estilo breaking news y entrevistas.

Las tertulias políticas tienen, sin embargo, una presencia menor. Italia constituye una de las excepciones más claras, con una larga tradición de debates políticos en plató.

En Alemania, por ejemplo, la programación matinal de las grandes cadenas públicas da paso progresivamente a otros contenidos, mientras que la actualidad política queda concentrada en espacios informativos específicos.

Pedro Sánchez, en 'Mañaneros 360'. RTVE

La tendencia de los últimos años en España ha sido aglutinar infoentretenimiento, sucesos, crónica social, conexiones en directo y mesas de tertulia política bajo la influencia de una creciente polarización.

En el caso concreto de RTVE, desde que José Pablo López asumió la dirección del ente público, su estrategia ha pasado por redoblar su apuesta por este tipo de formatos para competir contra las cadenas privadas en términos de audiencia.

Así, la parrilla se ha llenado de programas con amplias dosis de tertulia política, como el mencionado Mañaneros 360, Directo al grano o Malas lenguas, en los que sus colaboradores debaten a diario sobre los principales asuntos de actualidad.

Hay que recordar que José Manuel Pérez Tornero fue muy crítico con el infoentretenimiento durante su mandato al frente de la Corporación.

En su comparecencia ante el Congreso en abril de 2022 distinguió entre "periodismo de calidad" e "infoshow" y defendió que los informativos de TVE debían estar bajo responsabilidad editorial interna de RTVE.

El auge de estos programas, que desdibuja la función de servicio público que debería desempeñar una televisión pública, ha discurrido, como se decía, en paralelo al creciente clima de polarización de la sociedad.