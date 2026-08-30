La "Flotilla solidaria" llega a Ceuta para unir a los españoles de las dos orillas del Estrecho: "No están abandonados"

Las claves

Las claves Generado con IA Alrededor de 60 barcos de la "Flotilla solidaria" han llegado a Ceuta desde Andalucía para expresar apoyo a la ciudad. Navegantes de la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar han compartido travesía con embarcaciones locales por la costa ceutí. La iniciativa busca servir de altavoz y transmitir a los ceutíes el mensaje de que "no están abandonados". A la llegada, numerosos ceutíes recibieron a la flotilla con banderas de España y muestras de apoyo, en una acción cívica y pacífica.

Con un total de alrededor de 60 barcos, las primeras embarcaciones de la llamada "Flotilla solidaria" han llegado a Ceuta desde Andalucía para "servir de altavoz" ante la situación que vive la ciudad.

Con ello, se han reunido en la ciudad durante este fin de semana navegantes, procedentes principalmente de la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar.

Además, han tenido la oportunidad de compartir una navegación con embarcaciones de la ciudad en las aguas próximas a Ceuta. La ruta ha discurrido por la zona de San Amaro y El Desnarigado hasta alcanzar la playa del Chorrillo.

Uno de los miembros de las primeras 30 embarcaciones que han llegado al puerto deportivo de la ciudad autónoma, Federico Ybarra, ha explicado a Efe que ha viajado desde Tarifa (Cádiz) para transmitir un mensaje a los ceutíes: "No están abandonados".

"Esperamos que esto sirva de altavoz para que otra gente también se involucre", ha señalado. Con esto, ha destacado que ante todo, la iniciativa se basa en la solidaridad, más allá del propio desplazamiento marítimo.

Los participantes han asistido a un cóctel de bienvenida y, posteriormente, han podido pasar unas horas con los vecinos para conocer el sentir de la ciudad.

A su llegada, cientos de ceutíes han acudido a los alrededores de la costa para así dar su bienvenida a los visitantes. Mientras recorrían el lugar, los vecinos han desplegado decenas de banderas de España para mostrar su apoyo.

La flotilla pretende convertir el mar que separa Ceuta de la península en un punto de encuentro y trasladar a los ciudadanos de la ciudad autónoma un mensaje de respaldo y cercanía, en una acción de carácter cívico y pacífico.

Junto a las embarcaciones, una concentración de motos ha recorrido las calles de la ciudad.