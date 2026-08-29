Los ceutíes suspenden la manifestación de este sábado ante la llegada de grupos ultras: "No formaremos parte del odio"

Las claves

Las claves Generado con IA La manifestación prevista en Ceuta para este sábado ha sido suspendida por sus organizadores ante la llegada de grupos ultras. Los convocantes rechazan cualquier vínculo con movimientos que fomenten el odio, el racismo o la violencia en la ciudad. Los organizadores defienden la convivencia entre comunidades y condenan los recientes actos violentos y racistas ocurridos en Ceuta. Autoridades como el ministro de Política Territorial y el presidente de Ceuta han hecho un llamamiento al cese de la violencia y advierten de sanciones a quienes cometan actos vandálicos.

La protesta nocturna prevista para este sábado 29 de agosto en Ceuta no se celebrará. La decisión, según han confirmado los propios impulsores de la convocatoria, que se había difundido a través de grupos de mensajería instantánea, ha partido de los mismos ciudadanos que la habían organizado.

La movilización, planteada en un principio como una protesta pacífica contra la gestión del Gobierno, se ha cancelado en las últimas horas ante la llegada a la ciudad autónoma de grupos ultras. Los propios organizadores han querido desmarcarse de cualquier movimiento que pueda fomentar la violencia, el odio o el racismo.

En el mensaje en el que anuncian la suspensión, los ciudadanos que habían impulsado la convocatoria explican que la decisión responde directamente al nuevo escenario generado en la ciudad y aseguran que no van a "formar parte de ningún grupo que aliente la violencia, el odio o el racismo en nuestra ciudad".

Los organizadores reivindican además la convivencia entre las distintas comunidades que integran Ceuta y subrayan los lazos históricos que unen a sus vecinos.

"Llevamos siglos conviviendo con nuestros hermanos musulmanes. Compartimos historia, cultura y una tierra que nos pertenece a todos", señala el comunicado difundido.

El texto insiste en que su cultura "es también su cultura. SOMOS HERMANOS", al tiempo que muestra su rechazo a cualquier acción que pueda romper esa convivencia.

Los convocantes aluden también a lo ocurrido durante los últimos días y aseguran que los actos violentos, la quema de algunos asentamientos y los gritos y mensajes racistas han generado una situación que rechazan por completo.

"Hasta ayer caminábamos de la mano", señalan en el comunicado, antes de insistir en que no quieren formar parte de ningún movimiento que fomente el enfrentamiento entre vecinos. "Condenamos firmemente el racismo y la violencia, venga de donde venga", recalcan.

Los ciudadanos que han difundido el mensaje esperan, además, que quienes hayan llegado a la ciudad con la intención de provocar violencia u odio sean identificados y que las autoridades actúen conforme a la ley.

Rechazo de la violencia

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, rechazó este viernes todos los actos de violencia que se han sucedido en los últimos días en Ceuta, a la vez que exigió al PP que los condene con la misma "contundencia" y no con la "boca pequeña".

El ministro ha hecho un "llamamiento responsable a la no violencia", condenando los ataques a militares por parte de inmigrantes, la quema de casetas, que se impida a Cruz Roja el reparto de comida y la violencia hacia periodistas "que están haciendo su trabajo".

"Eso no lleva a ningún lugar, y, por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Normalizar la situación. Para eso es imprescindible que hagamos un llamamiento responsable, serio y contundente de no a la violencia", ha expresado, al tiempo que ha defendido que las manifestaciones "están regladas" en la Constitución española, pero "no pueden ser brotes de xenofobia, ni tampoco de violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servidores públicos".

De igual forma, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, se sumó este viernes al llamamiento al cese de la violencia en Ceuta. En una declaración institucional, el líder ceutí ha calificado de "legítimas" las manifestaciones, aunque "siempre de manera pacífica y ordenada": "Rechazamos con total rotundidad el uso de cualquier tipo de violencia. Los violentos no nos representan".

El dirigente ha advertido además de que se impondrán sanciones a quienes cometan actos vandálicos y ha subrayado que los violentos "dividen", "distraen la atención de lo principal" y "perjudican" la imagen de la ciudad. "Nadie puede ni debe tomarse la justicia por su mano", ha añadido.