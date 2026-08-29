Melchor León: "Diputados del PSOE me dicen que Ferraz les amenaza para que no vayan a las marchas de apoyo a Ceuta"

León asegura que tanto él como otros compañeros han recibido presiones y amenazas de expulsión del partido por manifestar posturas críticas.

El diputado apoya la declaración institucional de la Asamblea de Ceuta que reclama medidas urgentes y expresa preocupación por la seguridad local.

León critica la gestión del Gobierno central ante la crisis migratoria en Ceuta, acusándolo de mentir y de abandonar a la ciudadanía.

Melchor León, diputado del PSOE en Ceuta, denuncia amenazas de Ferraz a diputados para que no participen en marchas de apoyo a la ciudad.

Melchor León es el diputado díscolo del PSOE en la Asamblea de Ceuta, la piedra en el zapato del delegado del Gobierno, el político rebelde que ha preferido anteponer sus valores al pesebre y echarse a la calle para reclamar a Pedro Sánchez medidas urgentes para acabar con la crisis migratoria.

Porque, en sus palabras, la gestión de la invasión ha sido propia de un Gobierno "mentiroso", "incapaz de dar soluciones reales" y más interesado en "aprovecharse de la crispación política" que en atajar las consecuencias de la "invasión" de los días 30 y 31 de julio.

La carta que León envió a Pedro Sánchez el pasado 18 de agosto, en la que le reclamaba al Ejecutivo medidas eficaces y la expulsión de los irregulares, supuso un terremoto político porque contradijo el discurso único de Moncloa.

Desde entonces, Melchor León, que también es vicepresidente primero de la Cámara, está en el punto de mira de Ferraz.

Por acudir a cada marcha para acompañar a sus vecinos. Por dar entrevistas contra el discurso oficial del Gobierno. Por refrendar la declaración aprobada este viernes por unanimidad en la Junta de Portavoces de la Asamblea para solidarizarse con Ceuta y reclamar medidas urgentes.

La declaración institucional se produce a raíz de la escalada de violencia en Ceuta. ¿Cómo está el termómetro a un mes de la avalancha migratoria?

La crispación social va aumentando día tras día. El desgaste tras un mes de abandono por parte del Gobierno central es enorme y la situación está peor que nunca. Muchas personas la aprovechan para incitar a la violencia. Por eso hemos hecho un llamamiento unido a manifestarse de forma pacífica, sin faltar al respeto y sin agredir a nadie. No se puede consentir que la ciudadanía se tome la justicia por su mano.

¿Hay constancia de que haya, como se ha sugerido, grupos de extrema derecha tratando de explotar la indignación?

No. No hay constancia de eso. Circulan muchos bulos diciendo que vienen ultras de la Península. Es cierto que los primeros días vinieron Grupo Nacional, personajes como Alvise y gente así, pero no hay constancia desde hace semanas de que quede nadie. La situación que tenemos es fruto del hartazgo por, repito, el sentimiento de abandono.

¿Cómo es la nueva normalidad de Ceuta? Teniendo en cuenta que ya acaba el verano y vuelve la rutina de septiembre.

¿Nueva normalidad? No va a haber. Mientras el Gobierno no aporte soluciones reales, eso es imposible. Hemos pedido al Ministerio que no se inicien las clases el 8 de septiembre. Si se están suspendiendo eventos deportivos y culturales, y lo más valioso aquí son nuestros niños, lo del colegio no puede hacerse. Si el Gobierno no puede controlar la crisis, ¿cómo va a velar por la seguridad de los niños? Deben ser sensatos y cancelar la vuelta al cole.

Usted es padre de una hija. ¿Tiene miedo?

No hay paz social. No se puede garantizar la seguridad de la ciudadanía. Agreden a policías, guardias civiles y militares. Es terrible. Claro que hay miedo. Yo no voy a llevar a mi hija al colegio si no se arregla la situación.

Melchor León durante una entrevista. E. E.

Precisamente el viernes el PSOE apoyaba un comunicado conjunto con el PP, Vox y otros partidos locales. ¿Qué mensaje cree que se transmite?

Que la situación es crítica. A diferencia del Gobierno, en Ceuta no estamos haciendo política. Hablamos de la unidad de todos los diputados de la Asamblea de Ceuta, seamos del color político que seamos. Queremos que el Gobierno intervenga. Hemos sufrido una invasión, no una crisis migratoria. Nos parece un insulto que el Gobierno diga que Marruecos está colaborando. Tanto como escuchar a Albares decir que todo esto es un bulo de Elon Musk y de las redes sociales.

Yo he invitado personalmente a Marlaska a venir a las barriadas y a las periferias. Pero, ¿qué podemos esperar de él? Mintió el segundo día diciendo que quedaban 2.500 personas. Después de 30 días, miente diciendo que hay 5.000. ¡Pero si son más las comidas que da Cruz Roja al día en la playa de El Trampolín!

¿Qué estrategia cree que está siguiendo el Gobierno?

Pienso que no se ha tomado en serio Ceuta. Quiere intentar sacar rédito de la crispación. Después de ver sus declaraciones es imposible entender otra cosa.

¿Es Marruecos un socio de fiar, como dice el Ejecutivo?

Marruecos no es un socio fiable. ¿Cómo vas a decir que es fiable si entran 80.000 personas? No. Hay que sancionar económicamente a Marruecos, también internacionalmente, a través de la UE, y cortar las relaciones diplomáticas.

¿Está sufriendo nuevas presiones desde el propio PSOE por mantener esta postura?

Sí. Me han contactado muchísimas veces de la Ejecutiva federal por mis declaraciones, diciéndome que no estaban de acuerdo y que iban en contra de la realidad. Es fácil hablar desde Madrid o estando de vacaciones sin saber la realidad de Ceuta. Hay cientos de compañeros, diputados, de muchos territorios, que me han escrito diciendo que sufren amenazas para que no vayan a las manifestaciones del 2 de septiembre de apoyo a Ceuta.

Imbroda decía a EL ESPAÑOL que Ceuta se ha roto porque ha seguido sus principios y que el PSOE de Melilla quedaría en la clandestinidad por anteponer el pesebre a sus valores. ¿Está de acuerdo?

Yo siempre he defendido a la ciudadanía, que es la que nos va a votar. No puede ser que el PSOE, a nivel nacional, se aleje tanto de la ciudadanía y del sentimiento de las personas. ¿Por qué lo hace? No tenemos un diagnóstico.

¿Siente abandono por parte del presidente del Gobierno?

Ha estado 27 días de vacaciones. Siento indignación y vergüenza porque un presidente del Gobierno, secretario general de mi propio partido, abandone a sus ciudadanos. No me parece justo.

¿Le han abierto un expediente por estos comentarios?

Me dijeron que lo iban a hacer, pero es que ya me da igual, porque lo que hago es limitarme a contar la verdad. Muchos compañeros de fuera de Ceuta también lo están haciendo y no paran de recibir amenazas de expulsión del partido. ¿En qué mundo vivimos? ¿Qué tipo de PSOE es este? No es, desde luego, en el que yo he militado. Es un partido completamente sectario.

¿Ha ido a palabras mayores? ¿'Traidor', quizás?

Lo que me han dicho es que me estoy saliendo del relato oficial y que perjudico los intereses del Gobierno. Pero, en este caso, es el Gobierno el que perjudica los intereses de los ceutíes y de la ciudadanía española.

Melchor Vivas, vicepresidente primero de la Cámara. Cedida

La crisis de Ceuta ha provocado un choque entre Marlaska y Robles sobre si el CNI avisó o no de la invasión.

Tengo claro que Margarita Robles dijo la verdad desde el minuto uno y que el CNI ha hecho su trabajo. El señor Marlaska no tiene ninguna credibilidad. La perdió cuando, en el minuto uno, dijo que la crisis estaba resuelta y que quedaban sólo 2.500 personas. Luego aprendió a contar, lo subió a 5.000... y la verdad es que quedan más de 10.000.

¿Cuál es la postura del resto de integrantes del PSOE de Ceuta? ¿Se ha sentido arropado?

Por los militantes, sí. He sentido su respaldo.

Pero el propio partido, a nivel local, habrá reaccionado también contra su rebeldía.

A mí me amenazó el delegado del Gobierno, que es el secretario general del PSOE de Ceuta, con un expediente por reclamarle medidas. 27 días después, el jueves, sacaron un comunicado diciendo que el Gobierno había actuado mal y tarde. Primero me amenazan y después, por las presiones que han sufrido por parte de la ciudadanía, reconocen que el Gobierno actuó mal y tarde.

Pero eso responde también a un cálculo político.

Claro. Lo hacen por interés propio. El delegado del Gobierno y parte de la Ejecutiva llevan casi un mes sin poder pisar la calle. Si hasta dijeron que era un bulo que querían meter a los migrantes en los polideportivos y sólo lo conseguimos parar porque nos quejamos. Al día siguiente salió publicado en el BOE que querían usar los centros deportivos como alojamiento...

Se dijo que usted iba a montar un partido. Ceuta 100 x 100. ¿Eso no es también cálculo político?

No. No. No. Jamás. Y tengo las pruebas que lo demuestran. Es un bulo que se lleva tiempo difundiendo. Que iba a montar un partido. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que me presentara a las primarias. Yo nunca quise hacerlo. Tengo mensajes del jefe de gabinete acusándome de querer montar Ceuta 100 x 100, pero eso jamás ha sido verdad.