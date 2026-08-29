Expulsan de Ceuta a un asaltante condenado en España por adoctrinamiento terrorista: tenía prohibida la entrada

Jóvenes migrantes no acompañados observan un refugio habilitado por el gobierno después de que la policía desalojara un campamento improvisado en la playa de Ceuta. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil de Ceuta ha localizado y expulsado a Marruecos a un joven migrante marroquí con prohibición de entrada en España. El migrante había sido condenado en 2023 por un delito de adoctrinamiento terrorista y logró entrar en Ceuta en la avalancha del 30 de julio. El joven permaneció escondido en un domicilio o en los montes de la ciudad hasta ser identificado en un control rutinario en el puerto. Los servicios de información continúan identificando a quienes cruzaron la frontera, ya que algunos tienen órdenes de busca y captura o expulsión.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en la ciudad y posteriormente expulsado a Marruecos a un joven migrante marroquí que tenía prohibida su entrada en España después de haber sido condenado por adoctrinamiento terrorista.



Según han informado fuentes policiales próximas a la investigación este sábado, el migrante había logrado acceder ilegalmente a la ciudad en la entrada masiva del pasado 30 de julio, a pesar de tener prohibido su acceso al territorio nacional por una condena.



La Guardia Civil, en un control rutinario en la zona del puerto, localizó al marroquí, comprobando posteriormente que le constaba una orden de prohibición de entrada en España tras una condena por un delito de adoctrinamiento terrorista en el año 2023.

Los primeros indicios apuntan a que el marroquí había permanecido escondido en un domicilio o en los montes de la ciudad durante este tiempo de permanencia en Ceuta.



La Guardia Civil trasladó al joven a la frontera con Marruecos, procediendo a su inmediata expulsión, según constaba en la sentencia.



Los servicios de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil trabajan en identificar a todos los que cruzaron en la avalancha, ante la convicción de que había muchas personas que estaban en situación de busca y captura y otras también tenían pendientes órdenes de expulsión.

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