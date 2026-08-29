Delinquir en Ceuta para llegar como preso preventivo a la Península: el atajo que fomenta la criminalidad entre invasores

Marlaska anunció la creación de un nuevo CETI permanente en Ceuta para 800 personas y cifró en 5.000 los inmigrantes ilegales aún en la ciudad, aunque el PP eleva la cifra a 20.000.

El Ministerio del Interior no ha explicado los motivos del traslado, aunque sindicatos penitenciarios señalan la saturación de la cárcel de Fuerte Mendizábal como posible causa.

Los internos consideran que el traslado a la Península les permite cumplir su objetivo de pisar suelo español, aunque aún no han sido juzgados.

El Gobierno ha trasladado a unos 40 inmigrantes ilegales, detenidos en Ceuta tras el asalto masivo de julio, a prisiones de la Península en régimen de prisión provisional.

La invasión migratoria que sufre Ceuta ha provocado una paradoja imprevista: el Gobierno ha trasladado a prisiones de la Península a inmigrantes ilegales que estaban encarcelados en la ciudad autónoma, a la que accedieron durante el asalto masivo de finales del pasado julio.

EL ESPAÑOL avanzó esta decisión del Ejecutivo central y, por el momento, puede cuantificar en unos 40 los migrantes que, a partir de ahora, permanecerán en prisión provisional ya en territorio peninsular.

De hecho, tal y como relataron fuentes penitenciarias a este periódico, los internos trasladados a la Península recibieron con enorme entusiasmo dicha decisión, ya que consideran que, de esta forma, han cumplido su objetivo de pisar "suelo español".

Todos ellos están en prisión provisional. Es decir, han sido detenidos en Ceuta por la supuesta comisión de un delito y, como medida cautelar, un Juzgado de Instrucción ha optado por, de momento, enviarles a la cárcel.

Aún no han sido, por tanto, juzgados. De hecho, durante la investigación de sus delitos, la Justicia podría ordenar más adelante su liberación. No obstante, no es lo probable, si se considera que existe riesgo de fuga o de que vuelvan a delinquir.

Lo que estos migrantes ilegales sí han conseguido ya, al menos, es acceder a la Península, objetivo que tenía una parte de los 72.000 invasores que accedieron a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, algunos de esos 40 trasladados tienen solicitado el asilo en España.

No todos son marroquíes —aunque entraron en España desde la frontera con Marruecos—, sino subsaharianos o magrebíes.

¿Por qué ha optado el Ministerio del Interior por su traslado a la Península? El Gobierno aún no ha explicado los motivos de tal decisión.

Ahora bien, diversos sindicatos del ámbito penitenciario se quejaron recientemente de la saturación de la cárcel de Fuerte Mendizábal.

No obstante, fuentes de este entorno consultadas por EL ESPAÑOL subrayan que este centro cuenta con módulos que no están operativos. En lugar de abrirlos, Instituciones Penitenciarias ha optado por trasladar a estos aproximadamente 40 ilegales a la Península.

De momento, serán enviados a Algeciras (Cádiz) y se prevé que, después, sean repartidos a puntos concretos de la geografía española.

Este viernes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cifró en 5.000 los asaltantes que aún continúan en Ceuta, frente a los 10.000 que el Ejecutivo había asegurado hasta ahora que seguían allí.

Marlaska también redujo el número de menores no acompañados: de 2.900 a 1.500. Así se pronunció este viernes en el Congreso de los Diputados.

Ahora bien, esas cifras no coinciden con las estimaciones que maneja el Partido Popular.

El diputado del PP por Ceuta, Javier Celaya, contradijo al ministro y señaló que el número real de ilegales se aproxima a los 20.000.

Celaya puso como ejemplo las 9.300 raciones de comida que, según responsables de Cruz Roja, con los que el diputado dijo haber hablado esta semana, se llegaron a repartir en un solo día.

Durante su comparecencia en el Congreso, Marlaska también anunció un plan para "fortalecer" la frontera que incluye la construcción de un CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) de "carácter permanente".

Según el ministro, estas instalaciones tendrán capacidad para 800 personas, con las que el Gobierno central promete que se "mejorará la capacidad de respuesta" ante situaciones como la actual.

Marlaska también cifró en un centenar los inmigrantes ilegales que han sido expulsados a Marruecos. Tal es el caso de, por ejemplo, el joven que se coló en la vivienda de una mujer ceutí y se metió, semidesnudo, en su cama, mientras ella dormía.

En su caso —a diferencia de lo que sucede con los 40 trasladados a la Península—, sí se celebró un juicio rápido. Y la condena impuesta, de dos años de prisión, fue sustituida por la expulsión del inmigrante a su país.

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado tiene cuantificadas, a lo largo de la crisis migratoria, 16 agresiones sexuales cometidas en Ceuta, con 17 víctimas.

La mayoría de ellas son menores de edad y están en situación irregular, tras haber participado —al igual que sus presuntos agresores— en la entrada masiva de finales de julio.