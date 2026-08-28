Marlaska pide a la UE el apoyo de Frontex un mes después de la invasión para identificar a los migrantes que siguen en Ceuta

El ministro de Interior, Fernando Grande Marlasaka, este viernes en el Congreso. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Marlaska solicita a la UE el apoyo de Frontex para identificar y clasificar a los migrantes que permanecen en Ceuta. El Ministerio del Interior había rechazado dos veces anteriormente el despliegue de Frontex, pero ahora pide 10 agentes adicionales para agilizar el triaje. España ha solicitado más de 32 millones de euros de ayuda de emergencia a la Comisión Europea para gestionar la situación migratoria en Ceuta. El Gobierno también solicita mantener recursos como el buque Duque de Ahumada y el sistema EUROSUR de vigilancia fronteriza, además de estrechar la cooperación con Europol.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha solicitado este viernes el apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) para las labores de triaje de los invasores que siguen en Ceuta.

Esa tarea tiene la finalidad de identificar y clasificar a los migrantes que se encuentran en la ciudad autónoma y determinar si tienen necesidades médicas, son realmente solicitantes de asilo o necesitan algún tipo de protección específica.

El movimiento llega después de que Interior rechazara en dos ocasiones el despliegue de Frontex ofrecido por Bruselas, al considerar en su momento que no era una medida “práctica” para mejorar el control fronterizo.

Más agentes de Frontex

El Gobierno ha pedido 10 agentes adicionales de Frontex para el triaje a fin de agilizar la recogida de información de los migrantes que aún no han sido sometidos a ese procedimiento.

Considera asimismo de gran utilidad la asistencia de la EUAA en la realización de entrevistas y la puesta a disposición de intérpretes, si bien el trabajo de esos profesionales podría realizarse de forma telemática, dada la limitación de espacio para este fin en la ciudad.

Tras concluir el triaje y en su caso el procedimiento de asilo en frontera, Interior concretará la asistencia de Frontex necesaria para ejecutar determinados retornos a través de los mecanismos de mediación y acuerdos que la agencia tiene con distintos países de origen.

Marlaska ha recordado a la Comisión Europea que España solicitó el 24 de agosto ayuda de emergencia por más de 32 millones de euros con cargo a los fondos de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y al Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados (IGFV), y que confía en su "pronta resolución".

El ministro también ha pedido que el buque oceánico Duque de Ahumada de la Guardia Civil, que opera seis meses al año a las órdenes de Frontex, permanezca en aguas españolas durante 2027.

Y, por último, la carta demanda el mantenimiento del sistema denominado EUROSUR Fusion Services y operado por Frontex, que proporciona imágenes satelitales de la frontera con Marruecos orientadas a la vigilancia de zonas marítimas, puertos, costas o áreas prefronterizas relevantes.

Respecto a Europol, el ministro apuesta por mantener y profundizar la cooperación ya existente entre las Fuerzas de Seguridad españolas y esta agencia europea, en especial en materia de investigación de las redes de tráfico de migrantes y análisis estratégico.

Bruselas ofreció el apoyo dos veces

Durante la primera quincena de agosto, el Gobierno declinó en dos ocasiones las ofertas explícitas de la Comisión Europea para desplegar a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en Ceuta.

La dirección comunitaria había propuesto activar este apoyo para reforzar la contención y gestión migratoria en la frontera, pero la propuesta fue desestimada al considerar que no se trataba de una medida "práctica" para mejorar el control en el Estrecho.

En aquel momento, Interior argumentó que los medios nacionales desplegados sobre el terreno eran suficientes para gestionar la situación y responder a la crisis sin necesidad de recurrir a la intervención europea.

Sin embargo, la acumulación de expedientes pendientes y el volumen de migrantes no identificados en la ciudad autónoma han terminado por forzar un cambio de estrategia.

Esta saturación ha llevado al Ejecutivo a pasar del rechazo inicial de la ayuda comunitaria a reclamar de forma directa el respaldo operativo, técnico y económico de la Unión Europea.