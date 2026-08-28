Un guardia civil en el reparto de comida en Ceuta: "Damos 9.000 raciones al día pero hay muchos más buscando en la basura"

Tres marroquíes han sido detenidos tras agredir a un guardia civil fuera de servicio cuando intentaron robarle en una gasolinera.

La situación de inseguridad ha aumentado, con agresiones recientes a militares y guardias civiles, y fuerzas de seguridad desbordadas.

El número de marroquíes en la ciudad supera los 10.000 según fuentes policiales, mientras los recursos para albergarlos son insuficientes.

En Ceuta se distribuyen 9.000 raciones de comida diarias, pero muchos inmigrantes quedan sin alimento y buscan restos en la basura.

"Ceuta está en una deriva muy mala y sin solución a corto plazo". Esta frase es de un guardia civil compañero del agente que fue apaleado por cinco marroquíes que intentaron robarle en una gasolinera en la madrugada del domingo 23 de agosto.

Este guardia civil atiende a EL ESPAÑOL con una "mezcla de indignación e impotencia" —según sus propias palabras— para narrar la situación que están viviendo a diario en Ceuta.

Según este agente, el número de marroquíes que permanecen en Ceuta tras la invasión de los días 30 y 31 de julio es muy superior a los 10.000 que se cifra de manera extraoficial.

El estado del vehículo de los militares tras la agresión de los migrantes de Ceuta

De hecho, casi un mes después el Gobierno aún no ha realizado el recuento de inmigrantes ilegales que continúan en la ciudad autónoma.

"Lo que sí te puedo decir es que se están repartiendo al día 9.000 raciones de comida y hay bastantes más que se quedan sin comer", explica el guardia civil.

"Muchos buscan en la basura migas o restos de comida". Además, según indica, el peligro aumenta cuando cae la noche.

"No se puede dar un paseo por aquí, Te piden dinero, comida, se comen lo que dejas en el plato en el bar… Si es de noche y no hay mucha gente, pues te acosan, te increpan y te intentan robar", detalla con preocupación.

Varias fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplazadas a Ceuta coinciden en que están "desbordadas" y "sin recursos".

Las agresiones se suceden y este jueves fueron detenidos 12 migrantes por apedrear a cuatro militares en Ceuta.

Estado en el que ha quedado el vehículo de los militares tras la agresión de los migrantes en el barrio ceutí de Benzú. ATME

Los militares "sufrieron contusiones y necesitaron atención médica". Ante el ataque, los cuatro soldados abandonaron el vehículo, que no era blindado, y acabaron resultando heridos por las piedras. Los agresores continuaron persiguiendo a los soldados y agrediéndoles.

Este guardia civil afirma que los "asentamientos que han hecho no tienen capacidad para más de 2.000 personas y el resto de inmigrantes deambulan por las calles".

"La percepción de situación de abandono en la ciudad es impresionante", concluye sobre la crisis que se vive en Ceuta.

Este agente es compañero de un guardia civil que fue apaleado por cinco marroquíes a las 04:30 de la madrugada del pasado domingo.

"Si hacen eso con un hombre fuerte y en forma, imagínate lo que está pasando con las mujeres y las niñas".

En el momento de la brutal agresión, el agente se encontraba fuera de servicio y estaba paseando por la avenida Cañonero Dato de la ciudad autónoma.

Un grupo de cinco marroquíes lo abordó en las inmediaciones de la gasolinera Carranza.

Le pidieron dinero y él se negó. Ante la negativa, intentaron robarle y este opuso resistencia.

Los asaltantes le propinaron varios golpes en el rostro y patadas en el cuerpo y posteriormente se fugaron.

El agente, como pudo, notificó lo que había sucedido y de inmediato el Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional (GAC) inició un patrullaje en el sector para dar con los responsables.

Minutos más tarde, y con el agente ayudando en la búsqueda, encontraron a los cinco. Estaban escondidos en unas escaleras que conectan la rotonda de la Avenida de España con la Barriada Junta de Obras del Puerto.

Sin embargo, al percatarse de que la Policía estaba tras ellos, emprendieron la huida a pie y fueron interceptados tras oponer una fuerte resistencia física.

De los cinco implicados pudieron capturar a tres, quienes están bajo custodia por la presunta comisión de los delitos de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa y desobediencia grave a la autoridad.

Entre las unidades de la Guardia Civil en Ceuta se encuentra la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC).

Esta es una unidad de reserva flexible del mando para apoyar a las unidades fiscales, patrullar carreteras y reforzar la seguridad en áreas clave como el puerto y el helipuerto.

Aunque su objetivo principal no es la vigilancia fija del perímetro fronterizo, está preparada para intervenir como refuerzo allí si la situación lo requiere como pasa en la actualidad.

La USECIC fue presentada por la Delegación del Gobierno de Ceuta el pasado 6 de abril para reforzar la capacidad operativa y la respuesta ante emergencias en la ciudad.

Sin embargo, los 33 agentes que componen esta unidad están desbordados por la crisis actual en Ceuta.