La emboscada de Ceuta indigna a mandos militares: "Usar tropas desarmadas como porteros de discoteca es humillante"

Los mandos consideran que la situación refleja un problema de seguridad que requiere una revisión urgente de los protocolos y medios disponibles para las tropas en Ceuta.

El PP ha presentado una proposición no de ley para que los militares tengan la condición de agentes de la autoridad durante sus servicios de seguridad.

La ausencia de medios de protección y protocolos claros preocupa a altos cargos y asociaciones militares, que exigen mejores condiciones y la consideración de agentes de la autoridad.

Mandos militares critican el envío de soldados desarmados a patrullar zonas peligrosas de Ceuta tras la emboscada y agresión sufrida por cuatro militares.

Altos cargos militares en activo y en la reserva consideran el ataque de un grupo de entre 35 y 40 marroquíes a cuatro soldados del Grupo de Regulares de Ceuta nº 54 "muy preocupante" porque ejemplifica las condiciones "humillantes" en las que están siendo enviados a cumplir su misión.

Los soldados se dirigían a la barriada de Benzú cuando su vehículo militar, que no era blindado, fue emboscado y apedreado. Al no ir armados, salieron corriendo, fueron perseguidos y acabaron heridos. Tuvieron que llamar al 112 para que la Policía Nacional y la Guardia Civil fuera a auxiliarlos.

"La agresión mientras realizaban su cometido nos hace plantearnos en qué condiciones se encuentran y si cuentan con los medios adecuados para garantizar su propia seguridad", explica el coronel retirado del Ejército de Tierra Francisco Rubio Damián, quien fue jefe Centro Seguridad del Ejército (CESEGET).

Eran cuatro militares desplegados en una zona de gran tensión que se encontraron desarmados dentro de un vehículo no blindado. Los atacaron, persiguieron y resultaron heridos.

"No podemos normalizar que nuestros militares sean enviados a cumplir una misión de seguridad sin las condiciones mínimas para garantizar su propia integridad física", añade.

Estado en el que ha quedado el vehículo de los militares tras la agresión de los migrantes en el barrio ceutí de Benzú. ATME

Precisamente esa ausencia de medios para defenderse proporcionalmente a las amenazas ha llevado al PP a presentar en el Congreso una Proposición no de ley (PNL) pidiendo autorizar que se otorgue a todos los miembros de las Fuerzas Armadas la condición de agentes de la autoridad.

Justifica el texto amparándose en la Ley 39/2007 de la carrera militar, en la que se especifica que los miembros de las Fuerzas Armadas que presenten sus servicios como policía militar, naval o aérea o intervengan en operaciones descritas en la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional tendrán carácter de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Desde la Asociación de Tropa y Marinería (ATME), Marco Antonio Gómez Martín explica a este diario que sus compañeros "necesitan apoyo psicológico, de personal y más medios".

"Hemos elevado preguntas al ministerio para que dejen claros los protocolos de autodefensa que tienen nuestros los militares. Tenemos que ser declarados agentes de la autoridad para que podamos cumplir nuestra misión".

Piden, por ello, un criterio unificado y que "se invista de autoridad a nuestros militares para evitar problemas legales o jurídicos".

Otro mando de las Fuerzas Armadas en activo sugiere a este diario que "el debate de agente de autoridad es largo y lleva tiempo sobre la mesa, pero está fuera del ámbito del Ejército y es difícil que salga adelante".

No obstante, insiste, "estaría muy justificado, pero las derivadas serían cuestiones como los sueldos y las horas extra".

Y añade: "No debe olvidarse que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cobran casi el doble" y, por tanto, esa autoridad debería ir aparejada de mejores condiciones.

Patrullando a las 5 a.m.

El teniente general del Ejército de Tierra Juan Montenegro, ya retirado, considera un "despropósito que los mandos implicados no se nieguen a cumplir órdenes absurdas" como patrullar en zonas hostiles sin medios.

"¿Qué hacen patrullando desarmados a las 5 de la mañana sin que haya unas ROEs (reglas de enfrentamiento) claras?", se pregunta.

De la misma opinión es la Unión de Militares de Tropa (UMT), que denuncia que sus compañeros "carecen de un marco normativo claro y de ROEs que garanticen su seguridad física y les otorguen capacidad de respuesta proporcional ante agresiones de esta gravedad".

Montenegro ilustra la necesidad con un ejemplo que él mismo vivió en 2004, cuando su grupo de Artillería autopropulsada de la Brigada Mecanizada X de Córdoba tuvo que vigilar la línea de AVE.

"Mis soldados iban armados con munición real de guerra y las ROEs eran claras y permitían disparar para evitar atentados contra el AVE. Bien es cierto que tampoco tenían carácter de agentes de la autoridad, pero su sola presencia armados y con capacidad para disparar disuadieron perfectamente".

Por su parte, otro alto mando, el teniente general retirado Pedro Pitarch, insiste en que esta agresión es "la muestra palmaria del caos, el descontrol y el desgobierno" asentado en Ceuta.

"Ante una clara acción de guerra híbrida contra nuestra integridad territorial, la utilización de nuestras tropas como simple mano de obra barata y desarmada en funciones de 'seguridad de discoteca' no es de recibo".

Y añade: "Tener que acudir a la protección policial para escapar heridos de la emboscada supone, entre otras cosas, un gran descrédito para nuestro Ejército. Ignominia que el mando militar no debería tolerar".

El exjefe del CESEGET, por su parte, insiste en que no se debería admitir que "se pueda desplegar una fuerza militar en una misión de vigilancia en un escenario hostil privada de medios de protección".

"Si la evaluación de riesgos determinaba que era necesario desplegar soldados en esa zona, había que adaptar los medios y los procedimientos a esa amenaza".

Porque, en su opinión, "una fuerza militar sin armas no es una fuerza", sino un objetivo vulnerable.

"Habría que analizar si la decisión de enviar a esos efectivos en esas condiciones creó innecesariamente una situación de riesgo para sus vidas. La protección de la fuerza es un principio básico de cualquier operación militar", zanja.

Visto el termómetro de las calles, con violencia callejera y estallidos protestas, los mandos militares consultados sugieren que se "ha entrado en una fase cualitativamente distinta".

"Además de enfrentarnos a un conflicto migratorio o de control fronterizo, estamos ante un problema de seguridad que exige una revisión inmediata de los protocolos de actuación y de los medios puestos a disposición de las unidades involucradas".

El teniente general Montenegro concluye su reflexión con una vieja máxima grabada en los sables de los oficiales del Ejército:

"No me saques sin razón. No me envaines sin honor. Utilizar al Ejército es lo mismo y en Ceuta nos están envainando sin honor. La gestión desde Madrid está siendo un desastre".