Bendodo denuncia un aumento del 140% en la llegada de pateras a Murcia por "la debilidad" de medios de la Guardia Civil

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, este viernes, en la rueda de prensa que ha ofrecido en Cartagena. PP

Las claves

Las claves Generado con IA Elías Bendodo denuncia un aumento del 140% en la llegada de pateras a la Región de Murcia y achaca la situación a la falta de medios de la Guardia Civil. El 'efecto globo' derivado de la crisis migratoria en Ceuta ha desviado la llegada de inmigrantes irregulares a las costas murcianas, donde se registraron 161 inmigrantes en playas en solo una semana. La Asociación Unificada de Guardias Civiles reclama el refuerzo de efectivos y medios, y la extensión de la Zona de Especial Singularidad al arco Mediterráneo. El Gobierno responde reforzando la vigilancia en Murcia con una embarcación semirrígida S-40 y un buque de altura de la Guardia Civil, para combatir la llegada de pateras y el tráfico de personas.

En plena crisis humanitaria, política y social por la situación de Ceuta, el Partido Popular sigue redoblando su presión sobre la falta de medios que sufre la Guardia Civil en el litoral murciano para atajar la entrada de pateras desde la ruta de Argelia.

"La situación que se está viviendo en las costas de la Región de Murcia es muy preocupante", tal y como ha alertado el vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo, tras desplazarse este viernes a Cartagena.

Todo ello, debido a que las costas de la ciudad portuaria han recibido 111 inmigrantes en situación irregular en 4 días, fruto de la presión que hay en Ceuta y que ha provocado lo que AUGC denomina "efecto globo": un desvío del trasiego de pateras de la ruta argelina hacia Murcia, Almería o las Islas Baleares.

De hecho, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha lanzado un comunicado donde reclama "el refuerzo inmediato de efectivos y de medios materiales y tecnológicos en la Comandancia de Cartagena, así como la extensión de la figura de Zona de Especial Singularidad (ZES) al arco Mediterráneo, en línea con la reivindicación que AUGC mantiene para otros puntos calientes de la frontera sur".

En ese sentido, el popular Bendodo ha insistido en que lo que ocurre en el litoral murciano "no es un problema puntual sino creciente". "Es un problema de seguridad, de control de las fronteras y de mafias que han visto una oportunidad en Cartagena".

"No hablamos de pateras que se tiran horas a la deriva en el mar, se trata de narcolanchas que traen a personas desde África a las costas de Cartagena y eso es porque han visto la debilidad de la Guardia Civil y de la Policía Nacional porque no tienen los medios necesarios, debido a que el Ministerio del Interior está otra cosa".

Estos son los medios con los que los guardias civiles tienen que luchar contra el narcotráfico y jugarse el tipo. pic.twitter.com/GgDpXtdkwC — AUGC Secretaría General (@AUGC_JuanFdez) August 28, 2026

El vicesecretario de Política Autonómica ha realizado estas declaraciones este viernes, tras reunirse con el portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, para analizar las diferentes medidas legislativas, local y autonómica, respecto a la llegada de inmigrantes a las costas murcianas.

"Sánchez y Marlaska han convertido el Mediterráneo en una autovía de impunidad para narcos y mafias".

Bendodo ha apoyado sus afirmaciones con datos: "Es un problema de control de nuestras fronteras porque las mafias han visto la debilidad del Gobierno de España. Las llegadas de irregulares por vía marítima a la Región de Murcia han aumentado un 140% este año".

EL ESPAÑOL ha pedido a la Delegación del Gobierno de Murcia la cifra de inmigrantes que han tomado tierra entre enero y julio de 2026, debido a que el mes de agosto aún no ha terminado. Pero desde la Delegación han emplazado a este diario a pedir ese dato al Ministerio del Interior.

Desde que estalló la crisis migratoria en Ceuta, solo entre el 19 y el 26 de agosto, ya se ha registrado la entrada de tres pateras con 161 inmigrantes en playas de la Región de Murcia.

"Las mafias avanzan porque el Gobierno retrocede", tal y como ha insistido Elías Bendodo, al tiempo que ha reclamado "firmeza" al Gobierno, para dotar de más efectivos y medios materiales a la Guardia Civil para combatir a las organizaciones criminales que trafican con seres humanos.

"No puede ser que las narcolanchas entren y salgan de nuestras costas como Pedro por su casa".

Más medios

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha reaccionado a la comparecencia del dirigente de Génova, anunciando que el Servicio Marítimo Provincial ha recuperado este viernes una embarcación semirrígida S-40 que estaba en revisión y que se suma a las labores que realiza la patrullera Río Tordera.

Lucas ha enviado un mensaje "de tranquilidad" a la población murciana, principalmente a los vecinos de Cartagena, al anunciar que el buque de altura de la Guardia Civil, integrado en la Operación Spain 2026 de Frontex, está desarrollando su actividad "con carácter exclusivo" en aguas del litoral murciano, para seguir reforzando los medios del servicio marítimo provincial "en su lucha" contra las mafias que mueven pateras.

“La presencia permanente de este medio naval mejora sustancialmente la cobertura marítima e incrementa las posibilidades de detección temprana, vigilancia de amplias áreas marítimas, interceptación de embarcaciones, lucha contra las redes de tráfico de seres humanos y apoyo a los restantes medios marítimos desplegados en la zona", según ha recalcado el delegado.