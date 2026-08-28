Albares y la conspiración global en Ceuta: libra a Marruecos de toda culpa

Las claves

Las claves Generado con IA El ministro de Exteriores, Albares, atribuye la crisis migratoria en Ceuta a una conspiración global y exime de responsabilidad a Marruecos. Según Albares, una sentencia del Supremo fue tergiversada en redes sociales, propagando el falso rumor de que la frontera estaba abierta. El ministro señala a Elon Musk y a redes de desinformación rusa como canales que amplificaron el bulo mediante una 'guerra cognitiva'. Albares insiste en mantener una buena relación con Marruecos y evita responsabilizar al gobierno marroquí de la crisis en Ceuta.

El ministro de Exteriores atribuye la crisis en Ceuta a una suerte de conspiración global.

Su tesis es contundente: una sentencia del Supremo fue deformada en redes, se propagó el bulo de que la frontera estaba abierta y ese mensaje habría empujado a miles de personas a dirigirse hacia Ceuta.

Después, llegó la amplificación. Las plataformas, según José Manuel Albares, se convirtieron en el “canal inflamable” por el que las mentiras se propagaron a escala global.

Es ahí donde el ministro apunta directamente a Elon Musk y habla de una “guerra cognitiva”: una ofensiva en la que habrían confluido lo que él denomina una “internacional reaccionaria” y redes de desinformación rusa.

Pero hay un antes y un después. Del después sabemos casi todo. Sin embargo, ¿cómo se llegó hasta allí? ¿Cómo pudo crecer este terremoto sin que nadie lo detectara a tiempo?

Albares insiste en que la relación con Marruecos es buena y que ha tenido comunicación constante pero evita en todo momento señalar al Gobierno vecino.

Un gobierno que es capaz de encarcelar en horas a una influencer extranjera por escribir en redes contra la policía marroquí, pero que no detectó esta actividad “explosiva”.

La desinformación existe y combatirla es una de las grandes batallas europeas desde que saliese adelante el Brexit. Pero invocarla y hablar únicamente de una “guerra cognitiva” no resuelve la cuestión de fondo y diluye las responsabilidades.