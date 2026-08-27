Marlaska recibió el aviso del CNI la víspera de la invasión a través de la Guardia Civil en una red que usan Interior y Defensa

La Guardia Civil detectó la presencia de agentes marroquíes infiltrados entre los migrantes, repitiéndose un patrón ya observado en anteriores crisis migratorias.

A pesar de las alertas previas, no se tomaron medidas suficientes desde Interior para reforzar la frontera antes de la entrada masiva.

La información se transmitió por canales oficiales, incluyendo la Secretaría de Estado de Seguridad, y alertó desde el primer minuto sobre una movilización masiva de inmigrantes.

El ministro Marlaska recibió el aviso del CNI sobre la inminente avalancha migratoria en Ceuta a través de una red compartida con Interior y Defensa.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska recibió el aviso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) la víspera de la invasión a Ceuta a través una red de inteligencia compartida entre este departamento y el Ministerio de Defensa.

Fuentes del Estado Mayor de la Guardia Civil revelan a EL ESPAÑOL que la información sobre los movimientos detectados antes de la avalancha migratoria circuló por los canales habituales de coordinación entre los organismos de seguridad del Estado y fue remitida a distintos órganos de la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigida por la mano derecha del ministro Marlaska.

Según estas fuentes, se informó "desde el primer minuto" de los indicios que apuntaban a una movilización masiva de inmigrantes hacia la ciudad autónoma.

Pero el del CNI no fue el único. La información fluía por diversos canales y llegó a Interior, encargado de la gestión de la frontera, por distintas vías. Los avisos daban cuenta del incremento de la presión al otro lado de la frontera y de movimientos que hacían prever un rápido deterioro de la situación.

La cadena de información, por tanto, no quedó circunscrita a los canales internos de la Benemérita o de la Policía Nacional.

Otras fuentes conocedoras de la información que se comparte en ese portal señalan que la información más sensible se participó también a través de correos electrónicos oficiales y llamadas telefónicas directas pero lo que se desconoce es por qué no se actuó.

2 días antes ya se hablaba de algo gordo en Ceuta o Melilla en ese portal compartido, que se nutre de información de FRONTEX, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Y en esas jornadas previas incluso a través del sistema EUROSUR, el Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras creado para mejorar el control de las fronteras exteriores de la UE y frenar la inmigración irregular, ya se hablaba de un suceso de gran magnitud en la frontera sur de Europa. Así lo señalan desde la cúpula de la Benemérita.

Las mismas fuentes sostienen que el día anterior a la crisis los avisos llegaron a la Dirección General de Coordinación y Estudios, órgano dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad y encargada, entre otras funciones, del análisis estratégico y de la elaboración de inteligencia destinada a facilitar la toma de decisiones. Este gabinete lo ocupa siempre un cargo de máxima confianza del ministro.

También tuvo conocimiento de la información previa la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería, integrada igualmente en la estructura de la Secretaría de Estado de Seguridad.

El relato trasladado desde el Estado Mayor del Instituto Armado cuestiona así que la ausencia de una respuesta anticipada pueda explicarse únicamente por fallos operativos sobre el terreno.

Según la versión de estos mandos, antes de que comenzara la entrada masiva ya habían circulado por los cauces oficiales datos sobre el aumento de la presión migratoria y los movimientos registrados en las inmediaciones de Ceuta.

Esa información alcanzó diferentes niveles de la estructura de Interior antes de que la situación terminara desbordándose.

La cuestión clave es, por tanto, qué información concreta llegó hasta los responsables políticos y por qué no se actuó.

Las fuentes consultadas insisten en que los avisos fueron trasladados por las vías establecidas y que los organismos competentes contaban ya en las horas anteriores con elementos que advertían de una situación excepcional en la frontera.

En otras palabras, según la versión que sostienen estos mandos de la Guardia Civil, las alertas existieron y fueron comunicadas. Pero no se tomaron las medidas o las decisiones adecuadas desde Interior para contener lo que podía suceder al día siguiente.

Interior y concretamente el ministro llevan toda la semana escudándose en que los servicios de inteligencia nunca llegaron a avisar. Ese extremo ha sido desmentido por Defensa.

Pero es que además lo que sostienen en la cúpula de la Guardia Civil ante este diario es que Interior lo sabía por otras vías. ”Se paró en algún sitio. Algo falló porque no se reforzó. Se pudo movilizar al GRS, USECIC, UIP… En cinco horas estarían allí. Pero no se hizo”, señalan otras fuentes del Cuerpo al tanto de la gestión de las fronteras por parte de Interior.

Otras fuentes sostienen que la realidad de las 80.000 personas que accedieron a la ciudad autónoma rebasó todas las expectativas que tenían los servicios de inteligencia y los servicios de información, si bien la preparación reconocen que resultó mínima, dada la exigua presencia policial que hubo en Ceuta el día de los hechos.

El debate se desplaza ahora a qué ocurrió después con esa información y qué decisiones se adoptaron —o dejaron de adoptarse— antes de que miles de personas cruzaran la frontera de Ceuta.

Al igual que señaló la ministra Margarita Robles el pasado martes, la información se conocía dentro y fuera de Interior y del Centro Nacional de Inteligencia. Se conocía por diversos canales el caldo de cultivo que se estaba fraguando al otro lado de la frontera. Pero nadie vaticinó lo que Marruecos estaba permitiendo y orquestando al otro lado de la frontera.

Organización

Tal y como ha publicado este periódico, Marruecos estaba al tanto de todo lo que ocurría. Tanto que la Guardia Civil detectó a través del sistema de cámaras desplegado en la frontera de Ceuta la presencia de agentes del servicio de información de Marruecos infiltrados entre los grupos de inmigrantes que accedieron irregularmente a la ciudad autónoma durante la última oleada migratoria.

Estos fueron localizados durante el seguimiento realizado en tiempo real mediante el avanzado y puntero sistema de videovigilancia que controla el perímetro fronterizo.

Según estas fuentes, la presencia de miembros de los servicios de inteligencia marroquíes mezclados entre los migrantes no constituye un hecho aislado, sino un fenómeno que la Guardia Civil asegura haber detectado en anteriores episodios de presión migratoria sobre Ceuta y Melilla.