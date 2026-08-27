Interior traslada a cárceles de la Península a 17 presos marroquíes que entraron durante la invasión de Ceuta

Doce migrantes han sido detenidos por apedrear un vehículo militar en Ceuta, resultando heridos cuatro soldados durante una emboscada nocturna en la barriada de Benzú.

La cárcel de Ceuta puso en cuarentena a migrantes detenidos tras la invasión por riesgo de enfermedades contagiosas y aumentó su población reclusa en un 9% en dos días.

Los internos, que llegaron a Ceuta durante la invasión migratoria del 30 de julio, están siendo investigados por robos con fuerza y atentados contra la autoridad.

Interior ha trasladado a 17 presos marroquíes desde la prisión de Ceuta a cárceles de la Península Ibérica.

El Ministerio del Interior ha trasladado este jueves a cárceles de la Península Ibérica a 17 presos marroquíes que se encontraban en prisión provisional en Ceuta.

Todos ellos accedieron a la ciudad autónoma durante la invasión migratoria ocurrida el pasado 30 de julio. Así lo confirman a EL ESPAÑOL fuentes penitenciarias.

Los internos están siendo investigados, entre otros delitos, por robos con fuerza y atentados contra la autoridad.

En el marco de los procedimientos judiciales abiertos por estos hechos, los 17 marroquíes habían sido enviados, por parte de la Justicia, a prisión provisional.

Este jueves, según ha podido saber EL ESPAÑOL, Interior ha optado por evacuarlos de la prisión de Ceuta.

Según estas mismas fuentes, los presos recibieron el traslado con satisfacción, ya que, pese a encontrarse en prisión preventiva, consideran que su llegada a la Península Ibérica supone para ellos estar finalmente en territorio español.

Como ha publicado este periódico, el centro penitenciario Fuerte Mendizábal puso recientemente en cuarentena a los migrantes detenidos en Ceuta tras la invasión, debido al riesgo de trasmisión de enfermedades contagiosas.

La dirección de la cárcel ceutí también impuso el uso de mascarillas sanitarias a sus funcionarios, así como al resto de presos.

Asimismo, tal y como informó EL ESPAÑOL el pasado 12 de agosto, menos de medio mes después de la invasión, la población reclusa de Ceuta había aumentado un 9% en tan sólo los dos días previos, lo que llevó a los funcionarios de prisiones a dar la voz de alarma desde entonces.

"Eso significó multiplicar por cinco los ingresos habituales", expresaron a este periódico aquel día fuentes penitenciarias, quienes advirtieron de un posible colapso de la cárcel de Fuerte Mendizábal.

Este mismo jueves, doce migrantes han sido detenidos por apedrear un vehículo militar y herir a los cuatro soldados que lo ocupaban.

El suceso ocurridó anoche, durante una emboscada en la que participó un grupo de entre 35 y 40 personas en la barriada ceutí de Benzú.

"Los cuatro [soldados heridos] acabaron con contusiones por todo el cuerpo", explican fuentes del Ejército a EL ESPAÑOL.

Por ello, tuvieron que recibir asistencia médica y fueron llevados al hospital de la ciudad autónoma.

Los altercados se produjeron al filo de la madrugada, cuando un grupo de migrantes que había entrado en Ceuta durante la invasión comenzó a lanzar piedras al coche en el que los militares se desplazaban al punto de vigilancia.

Ante el ataque, los cuatro soldados abandonaron el vehículo, que no era blindado, y acabaron resultando heridos por las pedradas.

Los agresores continuaron persiguiendo a los soldados y agrediéndoles.