Imbroda: "El PSOE pasará a la clandestinidad en Melilla por no apoyar a Ceuta. Antepone el pesebre a los valores"

Propone que Ceuta y Melilla sean consideradas regiones ultraperiféricas de la UE y reclama un mayor apoyo socioeconómico y policial para ambas ciudades autónomas.

El mandatario insiste en que todos los inmigrantes que cruzaron deben ser retornados, defiende la postura del CNI y considera que el ministro Marlaska debería dimitir por su gestión.

Imbroda sostiene que la respuesta del Ejecutivo fue tardía y descoordinada, y señala la necesidad de reforzar la cooperación con Marruecos y la presencia de Frontex en la frontera.

Juan José Imbroda, presidente de Melilla, critica al Gobierno central por su gestión de la crisis migratoria en Ceuta y acusa al PSOE local de anteponer intereses partidistas a la defensa de la soberanía española.

Juan José Imbroda (1944) tiene 82 años y suma más de 22 como presidente de Melilla. Fue senador durante más de dos décadas, ha ganado cuatro mayorías absolutas y hoy es uno de los dirigentes más longevos de España.

Desde esa experiencia observa lo ocurrido en Ceuta como una advertencia de lo que podría ocurrir. Ambas ciudades comparten casi todo lo esencial: tienen alrededor de 85.000 habitantes, son enclaves europeos fronterizos con Marruecos y ambas están sometidas a sus reivindicaciones territoriales.

Por eso inquietaron tanto las palabras del lunes del ministro marroquí de Asuntos Islámicos Ahmed Toufiq, quien evocó ante Mohamed VI la movilización para "liberar las ciudades ocupadas" después de reivindicar la herencia religiosa de la Ceuta musulmana.

Sin embargo, Juan José Imbroda asegura que en Melilla no hay miedo. "Ya hemos escuchado estos comentarios en el pasado", asegura en conversación con EL ESPAÑOL.

Lo que reside en el corazón de los melillenses, y este sentimiento también es extensible al de los ceutíes, es el enfado.

"La gente está indignada porque lo que ha pasado en Ceuta se veía venir. Ya ocurrió en el año 2021, solo que esta vez se ha elevado a la enésima potencia", sugiere Imbroda.

Una indignación acrecentada, además, por la "incompetencia del Gobierno", cuya respuesta a la avalancha migratoria de los días 30 y 31 de julio, tardía, errática y caótica, dejó imágenes como la del martes, cuando miles de ceutíes cercaron el hotel en el que se encontraba el ministro Ángel Víctor Torres coreando improperios.

"El Gobierno de España ha sido un fracaso absoluto", sugiere Imbroda.

"El señor Pedro Sánchez llega a Ceuta al día siguiente de la crisis, está un par de horas, se va y no toma decisiones hasta 26 días después. Juan Vivas le pide el mando único, que se aplique la Ley de Seguridad Nacional y ahora resulta que dicen desde el Gobierno que no se ha hecho porque no se había pedido formalmente. Esto inhabilitaría a cualquier político de cualquier lugar del mundo".

Juan José Imbroda, presidente de Melilla. CAM

¿Está usted en contacto con Pedro Sánchez?

A mí Pedro Sánchez no me ha llamado. En Melilla somos unos proscritos. El PP lleva ganando desde el año 2000 y eso parece que no gusta mucho. Sólo me llamó el Rey, el primer día, y hace cinco me contactó la ministra de Defensa para ofrecer a los efectivos de la Comandancia General de Melilla. De ella agradecí que, cuando estuvo en Ceuta, dijera que las ciudades autónomas no se tocaban. Fueron unas buenas declaraciones.

Durante su comparecencia en el Congreso, Margarita Robles dijo que el CNI alertó de la invasión, pero acto seguido Interior y la Delegación del Gobierno de Ceuta negó los informes. ¿A quién creer?

El ministro de Interior se pelea con la ministra de Defensa por si tenían o no información. Es el ejemplo de la debacle del Gobierno. Pese a todo, yo me creo la versión de Margarita Robles porque creo en el CNI. Son unos grandes profesionales y dudo que se les pasara nada sin haber informado como es debido. Otra cosa es que no se les haya tenido en consideración, no se diera importancia al aviso, lo consideraran estrambótico o, peor aún, nadie se haya dado cuenta.

¿Espera la dimisión de algún ministro?

Marlaska tendría que dimitir. No sólo porque no haya combatido de ninguna manera la invasión, sino porque dice que no se ha enterado. Si es ministro de Interior y no se entera de lo que le cuentan, ¿para qué lo queremos? Tendría que haberse ido ya por motivos anteriores, pero esto es la guinda.

¿Cree que en la respuesta del Gobierno ha habido algún tipo de cálculo o intencionalidad?

Se ha hablado mucho de que la dejadez puede ser para tapar los asuntos judiciales que tiene Sánchez. Pero no se puede tapar. Sólo el debate que tienen Defensa e Interior está cantando demasiado. No, no, no... esto es pura incompetencia.

¿Ha habido en Melilla un refuerzo de efectivos desde la invasión a Ceuta? ¿Cuenta la ciudad con capacidad para hacer frente a una situación similar?

Para combatir un fenómeno así, una invasión en toda regla, aunque sea migratoria, se necesita que la inteligencia funcione. Algo así se frena de muchas maneras, no sólo en la valla echando a la gente. En primer lugar, Marruecos tiene que cooperar. Debemos exigirle que no esté ausente ni permita una avalancha de miles de personas ante una ciudad europea con la que tiene el mejor tratado preferencial de un tercer país y por el cual está recibiendo una lluvia de millones de euros.

En segundo lugar, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben tener un protocolo de actuación con órdenes claras. En tercer lugar: España ha de contar con la colaboración de Frontex, que Europa ha ofrecido mil veces, y España debe autorizarla para que venga con cientos de policías europeos para proteger la frontera en África. ¿Refuerzos? Habrán venido entre 50 o 60 efectivos, pero eso lo lleva la Delegación del Gobierno en Melilla, que está ausente y es un sitio opaco.

¿Tienen el alcance necesario las reformas legislativas planteadas por Interior para modificar la Ley de Extranjería y la Ley de Asilo?

El reglamento del acuerdo europeo sobre migración deja claro cuáles son los países seguros, de los cuales no se puede admitir ninguna petición de asilo. Entre ellos está Marruecos. España, claro, votó en su día contra aquello, y lo que tenemos es una legislación permisiva que hace que tardemos 18 meses en contestar a un señor de fuera si tiene o no derecho a asilo.

Debemos regirnos por lo que dice Europa. Marruecos, como país seguro, no da lugar a que se pida asilo político. Por tanto, un inmigrante ilegal debe retornar inmediatamente. Todo lo que no sea acercarse a esta posición es alargar y dar facilidades para que los inmigrantes sigan llegando a España.

Pero Marlaska repitió cuatro o cinco veces, durante su rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que los dos anteproyectos de ley son 'garantistas'.

Mi pregunta es... ¿por qué Marlaska dijo que había que echar a los 80.000? 'Se van a ir todos'. Ese fue el discurso del Gobierno. Garantista, para empezar, es garantizar la inviolabilidad de las fronteras, que no se ha hecho. Segundo, garantizar la vida común diaria y la seguridad de los ciudadanos de Ceuta y de todos los puntos de España. Y, tercero, tener la fortaleza y capacidad de trabajar desde el primer día. La garantía es cumplir la ley que dice Europa y el acuerdo de retorno de menores en función del tratado con Marruecos.

¿La única solución, en su opinión, pasa por el retorno de todos los que cruzaron la frontera, menores y adultos?

A todos los que hay en Ceuta hay que retornarlos, sean menores o mayores. Debe hacerse, por supuesto, con todas las garantías de protección, pero hay que tener en cuenta que es mentira que todos los menores vengan de familias desestructuradas. Vienen porque son lanzados por sus propias familias. Hablo desde la experiencia de Melilla.

Por ejemplo, aquí se da mucho el caso de que cuando hay fiestas religiosas en Marruecos, como el Ramadán, los menores de nuestros centros cruzan la frontera y luego vuelven, como si fuesen estudiantes que van a pasar la Navidad a casa. No me creo que haya 4.000 y 5.000 menores cuyas familias los maltraten.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Europa Press / Gobierno de Melilla

El ministro de Asuntos Islámicos llamó a "liberar" las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla. ¿Cómo recibe el comentario?

Marruecos sigue una política imperialista irredenta desde 1956. Ellos dan dos razones [para la 'liberación' de Ceuta y Melilla]: la histórica y la geográfica. La histórica, evidentemente, está a nuestro favor. La geográfica tendrán que explicarla, porque si se refiere a un entorno marcado por el mar, o por la orografía, bien lo pueden trasladar al sur de África o poner como límite todo el continente, como si nosotros reclamáramos Portugal o le dijéramos a los turcos que abandonen Estambul.

¿Qué intencionalidad hay detrás de la estrategia de Marruecos?

Nosotros estamos acostumbrados a alguna salida de tono de estos señores. Independientemente de que haya unos servicios ocultos que hayan movido la invasión de Ceuta, a Marruecos le han pillado desnudo. Se le han escapado. Están montando un relato para justificar que 80.000 o 90.000 personas han huido para buscar un mundo mejor en España. Han entrado gritando '¡Viva España!'. ¿O acaso entraron a Ceuta pensando que era Marruecos? Es una falacia.

Quieren quedar bien con el mundo porque han fracasado. Es un país que ha dado muchísima publicidad al campeonato del Mundo, a sus relaciones con Estados Unidos y Trump, y de pronto todo eso se le ha caído porque Europa se ha puesto muy nerviosa.

¿Qué opina sobre el cruce de versiones entre Elma Saiz y Óscar Puente a raíz del Rey?

Todos los viajes del Rey han sido acordados con el plácet del Gobierno nacional. Siempre. De hecho, aquí estuvo el rey Juan Carlos, y no digo que no hubiera problemas, porque los hubo, pero pudo realizarse dada la voluntad de la Casa Real por hacer el viaje. En este caso, me consta que el Rey ha expresado su voluntad en muchas ocasiones de venir a Ceuta y Melilla. No ahora mismo a raíz de la invasión, sino desde años atrás.

¿Felipe VI debe viajar a Ceuta y Melilla?

Sí, pero no se ha considerado la posibilidad porque el Gobierno nacional no está por la labor. Ahora bien, Felipe VI sí quiere venir y hay que facilitárselo. Es el momento. Si no lo hace ahora, que me cuenten cuándo. Va a la dana, a los incendios... ¿y por qué no a Ceuta? Estamos enfrentando el riesgo de la pérdida de soberanía española, de quebrarse la nación y el artículo 2 de la Constitución. Es motivo suficiente para que el Rey venga. El Gobierno tiene que apoyarlo.

El PSOE de Melilla fue el único que no apoyó la declaración en defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla.

Efectivamente. El problema es el pesebre. Cuando el pesebre está por delante de los principios y los valores, por delante de defender la soberanía de España, de decir claramente al Gobierno, 'ustedes han fallado' y exigirle medidas, pasa lo que pasa. Hablamos de valores, de patriotismo, pero eso no va con cierto sector del PSOE.

En Ceuta el partido se ha roto y en Melilla siguen detrás del pesebre, así que pasarán a la clandestinidad. Aquí ya estaban mal, pero tras no apoyar a Ceuta van a estar peor. Porque hablamos de España. De la soberanía. De la vivienda. De la familia. De las raíces. No son asuntos para gente frívola y sin principios.

¿Necesitan Ceuta y Melilla un protocolo de Seguridad Nacional específico para crisis híbridas?

En la Ley de Seguridad Nacional se contempló un desarrollo que no se ha hecho. Somos la frontera del sur de Europa en África. Necesitamos unas condiciones especiales, como más vinculación a Europa.

¿En qué se pueden traducir esas condiciones? ¿Qué más debe cambiar el Gobierno para prevenir otra avalancha migratoria?

Hemos tenido la gran noticia de que esta semana la alcaldesa de Jerez, presidenta de la FEMP, se salga del Comité de las Regiones de Europa para que puedan entrar Ceuta y Melilla. Nuestra presencia es importante porque podemos recordar en cada momento nuestra casuística.

Luego, es fundamental que seamos considerados como regiones ultraperiféricas de la UE, como Azores, Canarias, o los departamentos de ultramar franceses en el Caribe. Además, debemos reforzar las dotaciones de Guardia Civil y Policía Nacional para que estén habilitadas ante cualquier tipo de contingencia, así como la presencia de Frontex, muy positivo para nosotros. Eso debe ir complementado de soluciones socioeconómicas que nos apoyen y nos ayuden.

¿Qué otros elementos o estrategias de presión ejerce Marruecos sobre Melilla en el día a día?

El agua que bebemos es el agua de Melilla. Los productos que comemos los compramos en la Península. Los artículos de vestir vienen de Europa. No tenemos una relación comercial con Marruecos como para tener una posición de debilidad si nos corta el suministro de algo. Ellos ya cerraron arbitrariamente la aduana comercial en 2018, que era una fuente de economía para la ciudad, con la intención de ahogarnos y estrangularnos económicamente.

¿La invasión de Ceuta, aunque no haya afectado directamente a su ciudad autónoma, puede tener efectos sobre Melilla?

Si nuestra economía se basa en el turismo, en el desarrollo universitario, en las nuevas tecnologías y luego vemos lo que ha pasado en Ceuta, puede dañar la economía de la ciudad. Si bien a Ceuta mucho más, porque ha tenido el problema, a Melilla también. Por el daño que hace a la imagen. La inversión, el turismo... se puede retraer. Por eso necesitamos unas condiciones económicas y presupuestarias por parte del Estado.

Usted ha hablado de que España tiene una política de "cesión, cesión, cesión". ¿Pasa una alternativa por tener una mano firme con Marruecos?

Bueno, uno escucha al Gobierno nacional, como al ministro de Exteriores, hablar de las excelentísimas relaciones que tenemos con Marruecos, diciendo que es nuestro amigo, y no da crédito. Si a la primera de cambio, en 2021, nos hizo lo que pasó en Ceuta y hoy no se enteran de que 80.000 personas van a cruzar la frontera, no sé dónde está la firmeza ni esa reciprocidad de excelentes relaciones.

Si, además, vamos regalando nuestra posición administradora del Sáhara a cambio de nada y sin saber por qué, rompiendo el statu quo de política exterior nacional desde la Constitución, y a cambio no recibimos compensación, como mínimo el respeto que merece España, como aliado y vecino... [hace un parón].

¿Qué ocurre...?

Pues que algo falla clamorosamente. Marruecos no se ha portado bien con España. Somos su primer proveedor. Su primer comprador de mercancía. Le suministramos energía, gas, le dejamos pasar productos agrarios que después afectan a nuestra industria agrícola.

¿Dónde están las compensaciones? ¿Dónde el respeto por la soberanía de España, con la que Marruecos no tiene nada que ver, no desde 1956, sino en toda su historia anterior? ¿Dónde está la firmeza exigiendo reciprocidad? España habla con Argelia y Marruecos, al día siguiente, pone trabas. Falla nuestra posición de fortaleza. No quiero que seamos más que Marruecos, pero, desde luego, no menos.