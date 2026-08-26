Miras tilda de "vergüenza" la patrullera que Interior envía a Murcia para atajar taxis patera y AUGC exige "medios reales"

La patrullera Río Tordera que el Ministerio del Interior ha enviado a la Región de Murcia. navioscatalunya.blogspot.com

Las claves

Las claves Generado con IA La llegada de 111 inmigrantes irregulares en cuatro días a la costa murciana ha generado críticas sobre la respuesta del Ministerio del Interior. El Gobierno ha enviado la patrullera Río Tordera a Cartagena, pero la AUGC y autoridades regionales consideran que no es suficientemente potente para frenar a las narcolanchas. Tanto el presidente murciano como el PP denuncian que la Región de Murcia se está convirtiendo en puerta de entrada de mafias y exigen más medios reales para la Guardia Civil. El delegado del Gobierno pide una reunión con el presidente regional para buscar soluciones coordinadas y evitar alarmas sociales frente al aumento de la inmigración irregular.

La costa murciana ha recibido a 111 inmigrantes en situación irregular en solo cuatro días. La respuesta del Ministerio del Interior ha sido asignar una nueva embarcación para reforzar el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico y las mafias que trafican con seres humanos.

Se trata de la patrullera Río Tordera y según el blog especializado Navios Catalunya, cuenta con 20 metros de eslora, tiene una autonomía de 550 millas y está equipada con infrarrojos para visión nocturna, GPS y sistemas de comunicación vía satélite.

Pero tanto AUGC como el Gobierno de la Región de Murcia y el PP han salido en tromba a criticar la respuesta del Ministerio porque la embarcación atracada ya en Cartagena no tiene potencia suficiente para seguir a las narcolanchas que emplean las mafias para introducir a inmigrantes en situación irregular en las playas murcianas.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) denuncia que la patrullera "estaba averiada" en Barcelona y "no alcanza la velocidad necesaria" para interceptar narcolanchas ni pateras taxi que planean sobre el mar aprovechando las buenas condiciones de oleaje y meteorológicas de estas fechas.

"Resulta inoperativa", tal y como ha concluido AUGC a través de su perfil en la red social 'X'. También recuerda que la única patrullera rápida que hay en la Región de Murcia, capaz de interceptar a las embarcaciones de "alta velocidad" de las mafias, se encuentra averiada tras más de 20 años de vida útil.

Una patera con 62 tripulantes, este miércoles, desembarcando en la Cala del Barco en Cartagena.

Desde esta asociación profesional alertan de que la crisis de Ceuta genera un "efecto globo" y abre la ruta argelina hacia Murcia, Almería o las Islas Baleares. De forma que reclama medios "reales y operativos" para reforzar el Servicio Marítimo de la Guardia Civil frente a las mafias.

Así lo cree el presidente murciano, Fernando López Miras: "La inacción del Gobierno de España en Ceuta ha generado un problema que puede extenderse a otros territorios, como la Región de Murcia".

"Puerta de entrada"

López Miras ha sido muy crítico con la respuesta del Ministerio del Interior a los 111 inmigrantes en situación irregular que han llegado a las playas de su comunidad, a plena luz del día, primero a La Manga, y luego al Parque Regional de Calblanque.

"Esto es una vergüenza. El Gobierno de España y la Delegación del Gobierno engañan a los ciudadanos de la Región de Murcia y ponen en riesgo la seguridad de nuestras costas. Exigimos que se dote urgentemente a la Guardia Civil de los medios adecuados para proteger el litoral frente a las mafias".

Por su parte, el consejero de Presidencia, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, también ha elevado el tono contra el Gobierno central por su gestión contra la trata de seres humanos: "La Región de Murcia se está convirtiendo en una de las puertas de entrada de las mafias".

El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño. CARM

Ortuño ha alertado en declaraciones a Europa Press sobre la "preocupante e indignante" situación que atraviesa en los últimos días el litoral murciano con la llegada de embarcaciones de gran cilindrada, con decenas de migrantes a bordo.

"Lo que estamos viendo en nuestras costas no son pateras, son lanchas con motores de gran cilindrada que llegan con total impunidad generando miedo e inseguridad", según ha insistido el consejero de Presidencia, Acción Exterior y Emergencias.

En la misma línea se ha mostrado el senador del Partido Popular por Murcia Francisco Bernabé, para denunciar la "situación de absoluta vulnerabilidad" que presenta el litoral de Cartagena, Águilas o Mazarrón.

"La seguridad no admite demoras y la primera obligación de cualquier Gobierno es proteger a sus ciudadanos y defender sus fronteras", según ha subrayado el senador en un comunicado difundido por el PP.

Preguntas al Congreso y el Senado

Francisco Bernabé ha avanzado que el PP ha registrado una batería de preguntas en el Congreso y el Senado "para exigir" explicaciones al Gobierno, sobre la situación de la vigilancia del litoral murciano.

"Entre otras cuestiones, reclamamos saber por qué ya no hay patrulleras de la Guardia Civil defendiendo nuestro litoral, cuál es el motivo de la falta de medios y efectivos y si el Ejecutivo tiene previsto solucionar esta situación y cuándo piensa hacerlo".

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha reaccionado al aluvión de críticas que ha recibido el Ministerio del Interior, solicitando una reunión al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, "para abordar conjuntamente" la situación de la inmigración irregular y avanzar hacia una respuesta "seria, coordinada y eficaz" desde todas las administraciones.

El socialista Lucas ha pedido "lealtad institucional" al popular López Miras para rebajar el tono y evitar que se genere alarma social. "La Región de Murcia necesita soluciones, no eslóganes ni confrontación".

"Por nuestra situación estratégica, la llegada de inmigrantes irregulares por vía marítima no es un fenómeno nuevo en la Región de Murcia, y como tal, es responsabilidad de todos abordarlo de manera conjunta, leal y coordinada".