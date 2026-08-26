La llamada de Marruecos a la "lucha" por Ceuta y Melilla dispara las alarmas: "Es una burrada que apela al yihadismo"

El uso de la narrativa religiosa y el contexto político refuerzan la reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla, elevando la tensión diplomática entre ambos países.

Fuentes de seguridad interpretan estas declaraciones como una presión política de Marruecos hacia España y advierten del riesgo de que sean explotadas por extremistas.

El mensaje, con referencias al yihad y a la liberación de territorios ocupados, ha generado preocupación en autoridades y expertos españoles por su tono incendiario.

El ministro de Asuntos Islámicos de Marruecos hizo un discurso ante Mohamed VI evocando la lucha religiosa para liberar territorios como Ceuta y Melilla.

La referencia se produjo el lunes por la noche en una de las ceremonias religiosas más solemnes de Marruecos, con Mohamed VI sentado en el Palacio Real de Rabat en su condición de rey y, sobre todo, como Comendador de los Creyentes, la máxima autoridad religiosa del país.

Marruecos celebraba el Mawlid, la festividad que conmemora el nacimiento del profeta Mahoma.

Entre recitaciones coránicas y cánticos religiosos, tomó la palabra Ahmed Toufiq, ministro de Asuntos Islámicos desde hace más de dos décadas.

Toufiq evocó ante Mohamed VI a dos de las grandes figuras religiosas nacidas en la Ceuta musulmana: el cadí Ayyad, uno de los juristas más influyentes del islam, y Abu al-Abbas al-Azafi, impulsor en el Magreb de la celebración en Occidente del Mawlid.

Después dio un salto hasta el siglo XV para reivindicar al imán sufí Al-Jazuli, cuya obra Dala'il al-Khayrat (cuya traducción sería Las guías hacia el bien) se convirtió, según el ministro, en un "símbolo espiritual" para movilizar a los marroquíes contra los cristianos.

Rabat: el ministro de Asuntos Islámicos exige "liberar las ciudades ocupadas" como Ceuta ante Mohamed VI y su heredero

Toufiq afirmó que el Dala'il al-Khayrat fue "una bandera" con la que los marroquíes "avivaron sus energías en su lucha para la liberación de las costas ocupadas desde los primeros tiempos".

Aunque no mencionó el término yihad, este sí aparece, de forma literal, en el precedente al que remite ese mismo discurso.

En septiembre de 2025, una carta de Mohamed VI al Consejo Superior de Ulemas afirmó que las plegarias del Dala'il al-Khayrat fueron en el siglo XV "el emblema de los marroquíes en su yihad para liberar los territorios ocupados".

La prensa marroquí ha recuperado ahora esa frase y ha vinculado abiertamente el mensaje con Ceuta y Melilla, cuya soberanía Rabat vuelve a cuestionar.

"Sería ingenuo considerar la referencia como puramente académica", asegura a EL ESPAÑOL el consultor internacional en seguridad y defensa Samuel Morales, quien fue consejero técnico en el Departamento de Seguridad Nacional (DSN).

"Ceuta se menciona de forma expresa y se vincula, inmediatamente después, con una narrativa religiosa de movilización y liberación de territorios ocupados. Además, se hizo ante el rey, lo cual es más preocupante, y pocos días después de que el ministro de Justicia reivindicara públicamente la soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla".

La elección del momento, el escenario y las palabras "le confiere una evidente dimensión política".

No es la primera vez. Unos años atrás, en 2016, el ministro Toufiq aseguró ante el Parlamento marroquí que los habitantes de Ceuta y Melilla eran "marroquíes" que vivían "una situación particular", unas palabras que llevaron a PSOE y a Ciudadanos a exigir una rectificación de Rabat.

Los comentarios del ministro marroquí han generado una nueva inquietud en las autoridades.

Un mando policial de Seguridad Ciudadana consultado por EL ESPAÑOL sugiere a este diario que "todo este tipo de comentarios pueden alimentar a los extremos y a la actividad terrorista", aunque precisan que, por ahora, los servicios de Información no les han trasladado ninguna alerta específica.

Fuentes de la lucha antiterrorista van aún más lejos.

Interpretan el discurso como parte de una "presión total de Marruecos contra España" y consideran especialmente grave que se pronunciara ante Mohamed VI: "Esa frase es yihadista total, una burrada que prácticamente apela a la Guerra Santa".

Pedro Sánchez con el rey Mohamed VI, en una imagen de archivo. E. E.

Otra fuente con amplia experiencia antiterrorista añade: "Cuando se suelta un cañonazo así se sabe cómo empieza, pero no cómo puede seguir". Y una cuarta remata: "Todo esto no ayuda".

Morales, por su parte, asegura que "no ve posible que grupos terroristas se vean alentados por esas declaraciones, ya que estos han jurado su lealtad a sus líderes".

Sin embargo, insiste en que "puede alentar a los mal llamados lobos solitarios", ya que se trata de "una declaración incendiaria para alguien que sólo necesita un empujón".

"El principal riesgo inmediato sería la explotación propagandística por individuos o redes yihadistas, la movilización de actores solitarios o la creación de un clima social más permisivo hacia acciones hostiles contra intereses españoles".

Morales insiste en que "no minimizaría el episodio", ya que "es una señal política deliberadamente ambigua y potencialmente irresponsable desde el punto de vista de la seguridad, porque utiliza referencias religiosas susceptibles de descontextualización en un asunto territorial especialmente sensible".

El temor no nace de la nada. Documentos oficiales españoles han recogido durante años referencias de la propaganda yihadista a Ceuta y Melilla como territorios que deberían ser "liberados", incluidas llamadas de Al Qaeda y otros grupos a actuar contra España.

"Las declaraciones del ministro de Justicia y Asuntos Islámicos, que reitera y repite en distintos foros, son muy graves", sugiere el teniente general retirado Juan Montenegro, ex representante militar de España ante los comités militares de la OTAN y la Unión Europea.

"Porque nada se mueve ni se dice en Marruecos sin conocimiento y autorización del Rey ni de su camarilla más próxima y cercana", añade.

"Hassan aprovechó los últimos momentos del régimen de Franco y una España sin gobierno ni apoyos internacionales para hacer la Marcha Verde. Ahora Mohamed se aprovecha de la debilidad del Gobierno de España, tanto interna como externa, para retomar sus absurdas reivindicaciones sobre las ciudades que nunca fueron de Marruecos".

Externamente, Rabat está "probando la capacidad de respuesta de España y de la UE" sabiendo que cuenta con "el apoyo incondicional de Estados Unidos y de Israel".

También quiere ser "la súper potencia del norte de África y pieza clave geoestratégica entre el Atlántico y el Mediterráneo, lo que antes éramos nosotros".

Por eso, para Montenegro, "con un régimen como el de Marruecos sólo se puede hablar desde una posición de fuerza coherente y coordinada, diplomática, económica, policial y militar. Lo contrario que estamos haciendo".

Morales, por su parte, detecta un "cambio en la narrativa" para "presionar a España" cuyo objetivo es "una gran incógnita", aunque sugiere que podría tratarse de una forma de "forzar la configuración de una hipotética mesa de negociaciones cuyo objeto aún desconocemos".