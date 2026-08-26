Detenido en Abu Dabi el empresario vasco al que tanteó Leire Díez cuando buscaba trapos sucios de Balas

La empresa de Hamlyn, Hafesa, fue condenada a una multa de 152,4 millones de euros por delitos fiscales entre 2016 y 2019.

El empresario mantuvo una videoconferencia en 2025 con la exmilitante socialista Leire Díez, quien le pidió información sobre un mando de la UCO de la Guardia Civil.

Hamlyn está investigado por un fraude millonario de hidrocarburos y fue arrestado tras una orden de búsqueda y captura emitida por la Audiencia Nacional.

La Interpol ha detenido en Abu Dabi al empresario vasco Alejandro Hamlyn, huido de la justicia española desde 2025.

La Interpol ha detenido en Abu Dabi al empresario Alejandro Hamlyn, huido de la Justicia española desde 2025 y quien mantuvo una reunión por videoconferencia en febrero de ese año con la exmilitante socialista Leire Díez, la llamada fontanera del PSOE, en la que esta le pidió información sobre un mando de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El empresario fue arrestado el lunes por agentes de la Interpol, tras una orden de búsqueda y captura emitida por la Audiencia Nacional en el marco de una investigación por un fraude millonario de hidrocarburos, según ha adelantado The Objective y confirman a Efe fuentes próximas a la investigación.

A partir de ahora se iniciarán los trámites de extradición a España, que según las fuentes, podrían dilatarse varios meses.

Hamlyn, fugado en Dubái desde 2025, está investigado por el Juzgado Central de Instrucción número 1 por presuntamente sobornar a un policía que estaba adscrito a la Audiencia Nacional para que destruyera pruebas que le incriminarían en un fraude fiscal en el que está encausado.

Por ese fraude fue condenada su empresa, Hafesa, a una multa de 152,4 millones de euros por delitos fiscales cometidos entre 2016 y 2019 en un procedimiento en el que Hamlyn no pudo ser juzgado por encontrarse huido.

El nombre de este empresario vizcaíno se relacionó también con la exmilitante socialista Leire Díez, investigada en torno a una presunta trama que buscaría boicotear procedimientos judiciales que afectarían al PSOE o al Gobierno.

Hamlyn mantuvo una reunión por videoconferencia con Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo en febrero de 2025 en el que ambos le pidieron información sobre el mando de la UCO Antonio Balas, que ha liderado algunas de esas investigaciones.

"Si Balas está muerto mejor", indicó la fontanera del PSOE en aquel encuentro.