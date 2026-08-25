Marruecos se quita la careta con Ceuta: tras la invasión, la reivindicación

Las claves

Las claves Generado con IA Marruecos ha intensificado su discurso reclamando la soberanía de Ceuta y Melilla, calificándolas de "ciudades ocupadas". El ministro marroquí de Asuntos Islámicos exhortó públicamente a liberar Ceuta ante el rey Mohamed VI y su heredero. La presión marroquí incluye la llegada masiva de migrantes a Ceuta y una escalada retórica sostenida en medios oficialistas. Estados Unidos ha deslizado mensajes sobre un posible reconocimiento de la soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla, en medio de la tensión entre Rabat y el Gobierno español.

Marruecos ha dado un nuevo paso y ha elevado su ofensiva dialéctica para reivindicar a Ceuta y Melilla.

El ministro marroquí de Asuntos Islámicos ha reclamado la soberanía sobre las que denomina “ciudades ocupadas”. Es ya el segundo titular oficial que se pronuncia en esta dirección y, para más mofa, hoy, el diario oficialista marroquí abre su edición con un artículo que defiende la marroquinidad de Ceuta.

Podrían parecer episodios aislados si no coincidieran tantos elementos en el tiempo.

Primero, la llegada masiva de migrantes (cerca de 10.000 continúan en Ceuta, aproximadamente un 10% de su población).

Después, la escalada de la retórica.

Y la estrategia lleva meses gestándose a través de mensajes que Estados Unidos ha ido deslizando sobre un eventual reconocimiento de la soberanía marroquí sobre las Ciudades Autónomas.

Cuando todos estos elementos confluyen, resulta capcioso reducir lo sucedido en Ceuta a una crisis migratoria o administrativa.

La secuencia apunta a un plan estructurado de presión sobre España, y refuerza el contraste entre la gravedad de lo que está sucediendo en Rabat y la levedad de la respuesta del Gobierno, enredado en reproches mutuos.

Ya se ha perdido un mes en esta crisis y cada ambigüedad o paso en falso podría ser interpretado por Rabat como una oportunidad.