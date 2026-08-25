El Gobierno reformará las leyes de extranjería y asilo para proteger la frontera pero siendo "garantista con los solicitantes"

Se declara situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta, con un mando único para coordinar devoluciones, repatriaciones y la acogida humanitaria de los solicitantes de asilo.

El procedimiento de "triaje" será obligatorio para quienes crucen la frontera irregularmente, con reconocimiento médico, identificación y comprobaciones de seguridad en un máximo de 72 horas.

Las nuevas normas buscan reforzar el control fronterizo y agilizar los procedimientos, manteniendo garantías para los solicitantes y atención especial a menores y vulnerables.

El Gobierno inicia la reforma de las leyes de asilo y extranjería para adaptarlas al nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.

El Gobierno ha dado este martes el primer paso para reformar el sistema español de asilo y adaptar la Ley de Extranjería al nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.

El Consejo de Ministros, reunido a raíz de la crisis de Ceuta, ha aprobado en primera vuelta los dos anteproyectos impulsados por Interior.

Fernando Grande-Marlaska ha presentado las iniciativas defendiendo un equilibrio entre dos objetivos: reforzar el control de las fronteras exteriores de la UE y mantener las garantías de quienes solicitan protección internacional.

"Son anteproyectos elaborados con un enfoque evidentemente garantista, de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes; el mismo enfoque que nos llevó a rechazar el reglamento de retorno a terceros países".

Pero también "conjugan la necesaria gestión de las fronteras para garantizar la seguridad del país" y evitar un uso indebido del sistema de asilo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, después de terminar la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Europa Press

Interior justifica la reforma no solo por la avalancha migratoria en la que cruzaron la frontera más de 80.000 migrantes, sino por el incremento de las peticiones de protección internacional.

España ha pasado de unas 3.000 solicitudes en 2009 a 167.000 en 2024 y 144.000 en 2025, según datos de Interior.

El objetivo, sostiene el ministerio, es conseguir un sistema "más ágil y eficaz" sin reducir las garantías de los solicitantes.

La nueva ley ordenará en una sola norma las reglas sobre solicitantes y beneficiarios de protección internacional, actualizará conceptos como el estatuto de refugiado y la protección subsidiaria e incorporará expresamente supuestos de persecución vinculados al género, la identidad o expresión de género y la discapacidad.

La norma reforzará el tratamiento de las situaciones de vulnerabilidad mediante evaluaciones individuales para determinar si una persona necesita garantías especiales durante el procedimiento o en su acogida.

Para los menores que soliciten protección internacional, se regulará la figura de un representante y se precisarán cuestiones relacionadas con la tutela y la búsqueda de familiares.

También se establecerá la presunción de minoría de edad mientras se realiza la evaluación correspondiente.

"Respecto a la tramitación de los expedientes de solicitud de protección internacional, la futura ley distingue entre el procedimiento ordinario de examen, un procedimiento de examen acelerado, que ha de estar resuelto en tres meses y se fija un nuevo procedimiento de frontera con un plazo de resolución de 12 semanas", ha indicado Marlaska.

Durante ese periodo el solicitante no tendrá autorizada la entrada y deberá permanecer a disposición de las autoridades.

"Una medida que será una cautela antes de autorizar la entrada en el país y facilita el retorno en el caso de denegación de protección internacional".

Interior ya había avanzado además que el procedimiento fronterizo alcanzará, entre otros, a quienes sean interceptados durante un intento de entrada irregular o desembarcados tras una operación de salvamento.

La nueva Ley de Asilo desarrollará también las figuras de primer país de asilo, tercer país seguro y país de origen seguro, que podrán determinar la admisión o la forma de tramitar una petición.

Además, permitirá incorporar a la propia resolución que deniega la protección una decisión de retorno.

La reforma de Extranjería incorpora, por su parte, el denominado "triaje" para quienes crucen una frontera exterior sin pasar por los controles ordinarios.

Incluirá reconocimiento médico, examen de vulnerabilidad, identificación, datos biométricos y comprobaciones de seguridad.

"El triaje es obligatorio para los estados miembros y aunque el reglamento fija un plazo de hasta 7 días, en España seguirán siendo 72 horas prorrogables sólo por decisión judicial para limitar al mínimo el tiempo que el extranjero deba permanecer en las instalaciones policiales habilitadas".

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Europa Press

La reforma establece que no se autorizará la entrada en territorio español hasta que finalice ese triaje y regula el procedimiento fronterizo de retorno para quienes lleguen irregularmente y no tengan derecho a protección internacional.

Ese retorno deberá ejecutarse en un máximo de 12 semanas.

Marlaska ha subrayado además que los menores tendrán una protección reforzada y que su sometimiento al procedimiento fronterizo será excepcional.

Y ha recordado que España se opuso al nuevo reglamento europeo de retornos por considerar que algunas de sus fórmulas podían vulnerar derechos.

El Gobierno acuerda la reforma de las leyes de protección internacional y extranjería para adecuarlas al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.



Con un enfoque garantista de los derechos humanos y la necesaria gestión de nuestras fronteras.

Lo explica el ministro de @interiorgob. pic.twitter.com/mT74MTlji6 — La Moncloa (@desdelamoncloa) August 25, 2026

Los dos anteproyectos comienzan ahora su tramitación administrativa.

Interior recabará informes del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, Protección de Datos y distintos órganos sociales antes de aprobarlos como proyectos de ley y enviarlos a las Cortes.

La "nueva fase" de la crisis

Además de las reformas de asilo y extranjería, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, anunció que el Consejo de Ministros había declarado por primera vez la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta.

La portavoz explicó que esta nueva fase de la crisis exige reforzar la coordinación entre administraciones y que Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ejercerá como coordinador del nuevo mando único.

En el dispositivo estarán representados la ciudad autónoma de Ceuta, la Delegación del Gobierno, el CNI, los ministerios implicados y el Departamento de Seguridad Nacional, entre otros.

Torres explicó que esta segunda fase tendrá como objetivos la devolución y repatriación del mayor número posible de adultos y menores, siempre respetando el interés superior de los menas; dar "una respuesta humanitaria y de acogida" a quienes soliciten asilo y avanzar en la recuperación económica y social de Ceuta.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 25 de agosto de 2026. Europa Press

Torres anunció asimismo la aprobación de un real decreto para habilitar distintos recursos y espacios, tanto de titularidad del Gobierno de España como de Ceuta, con un sistema que definió como "flexible y actualizable" para disponer de capacidad suficiente de acogida.

El ministro avanzó además que se desplazaría este mismo martes a Ceuta y que ha solicitado comparecer en el Congreso el próximo jueves para explicar las medidas adoptadas.