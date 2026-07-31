Última hora de la entrada ilegal de inmigrantes de Marruecos a Ceuta, en directo | Cerrada la frontera entre España y Marruecos en Melilla
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará Ceuta este viernes para abordar la crisis migratoria en la ciudad autónoma.
Sigue en directo la crisis migratoria en Ceuta tras la entrada ilegal de inmigrantes de Marruecos en España.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Viva, cifra en "unos 20.000" los migrantes irregulares que han cruzado a Ceuta desde Marruecos.
16 personas han muerto al intentar llegar a Ceuta en las últimas 24 horas.
El Gobierno italiano está considerando suspender el acuerdo Schengen de la UE con España a la luz de la crisis migratoria en Ceuta.
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La Casa Blanca atribuye a las "políticas globalistas de extrema izquierda" de Sánchez la crisis migratoria que atraviesa Ceuta
La Casa Blanca atribuyó este jueves a las "políticas globalistas de extrema izquierda" del Gobierno de Sánchez la situación en Ceuta, donde miles de personas procedentes de Marruecos cruzaron de forma irregular el espigón fronterizo hacia territorio español.
"El presidente Trump lleva tiempo advirtiendo a Europa de las consecuencias de seguir implementando políticas globalistas de extrema izquierda, como facilitar la migración masiva. España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían rectificar de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición", señaló a la agencia Efe Ana Kelly, portavoz de la Casa Blanca.
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Meloni plantea suspender la libre circulación desde España y Albares convoca al embajador italiano pero no a la marroquí
El Gobierno de Giorgia Meloni ha amenazado este jueves con cerrar el espacio Schengen con España después de que miles de personas hayan accedido a su territorio desde Marruecos de forma irregular.
La primera ministra Meloni, ha asegurado que las imágenes de Ceuta demuestran "una vez más", que la inmigración "ilegal e incontrolada supone una amenaza a la seguridad de las fronteras europeas".
"Estamos convocando a los organismos pertinentes y, tras estas reuniones, estamos dispuestos a intervenir con medidas extraordinarias para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos, incluida la suspensión del Espacio Schengen con España", ha amenazado.
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PP y Vox reprochan a Albares que "confronte" con Italia en plena crisis migratoria en Ceuta: "Es una vergüenza"
El PP y Vox han criticado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por confrontar con el Gobierno de Giorgia Meloni y convocar al embajador italiano en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, después de que Italia propusiera cerrar el espacio Schengen ante la crisis migratoria de Ceuta.
La eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, tildó de "vergüenza" la respuesta del ministro antes de explicar cómo recuperar el control fronterizo y devolver a los migrantes.
Asimismo, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, calificó de "lamentable" su postura frente a la crisis migratoria, tachando de "traidores" a los miembros del Ejecutivo.
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Pedro Sánchez visita este viernes Ceuta para abordar la crisis migratoria
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitarán Ceuta este viernes, 31 de julio, para abordar la crisis migratoria provocada por la entrada incontrolada de miles de personas desde Marruecos.
A las 11:40 horas, el jefe del Ejecutivo acudirá a la frontera del Tarajal para reunirse con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Posteriormente, a las 12:00 horas, Sánchez encabezará una reunión de coordinación en el Palacio de la Asamblea junto al presidente ceutí, Jesús Vivas, y responsables policiales y asistenciales. Al finalizar, ambos dirigentes ofrecerán una declaración conjunta ante los medios de comunicación.
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Decenas de miles entran por la fuerza en Ceuta con apoyo marroquí: Sánchez despliega el Ejército pero se niega a declarar la Emergencia Nacional
A última hora de la noche de este jueves, el Gobierno de Ceuta era incapaz de dar una estimación de la magnitud del asalto. Cálculos de la Guardia Civil que daba por buenos el entorno del presidente, Juan Jesús Vivas, cifraban en "unos 20.000" los migrantes irregulares.
"Pero pueden ser muchos más", explicaba un colaborador cercano a Vivas, "empezaron a nado pero luego saltaban en masa por el espigón y han llegado a entrar en estampida por la misma frontera terrestre".
Si el miércoles, desde el Gobierno ceutí se hablaba de "una sensación de vulnerabilidad, indefensión e invasión", 24 horas más tarde la sensación se había tornado en realidad, ante la pasividad "si no el aliento" de las autoridades marroquíes.