Última hora de la entrada ilegal de inmigrantes de Marruecos a Ceuta, en directo | Cerrada la frontera entre España y Marruecos en Melilla

Sigue en directo la crisis migratoria en Ceuta tras la entrada ilegal de inmigrantes de Marruecos en España.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Viva, cifra en "unos 20.000" los migrantes irregulares que han cruzado a Ceuta desde Marruecos.

16 personas han muerto al intentar llegar a Ceuta en las últimas 24 horas.

El Gobierno italiano está considerando suspender el acuerdo Schengen de la UE con España a la luz de la crisis migratoria en Ceuta.