Sánchez despliega el Ejército en Ceuta: Vivas cifra en 20.000 los migrantes que han llegado de Marruecos en las últimas horas

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno de España ha movilizado al Ejército para reforzar la seguridad en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos. Se estima que más de 20.000 personas han accedido ilegalmente a Ceuta en los últimos días, superando la crisis migratoria de 2021. Las fuerzas de seguridad españolas han reforzado sus efectivos en la ciudad con unidades adicionales de Guardia Civil, Policía Nacional y medios marítimos y aéreos. La Junta de Portavoces de Ceuta denuncia la presión sin precedentes y reclama una actuación más contundente del Gobierno central.

El Gobierno movilizará al Ejército para reforzar la seguridad en Ceuta tras la entrada masiva de miles de inmigrantes desde Marruecos en los últimos días.

La ciudad autónoma está desbordada. El Gobierno de Vivas cifra en más de 20.000 las personas que han accedido ilegalmente a nado a territorio español en base a los datos de la Guardia Civil. Mientras, varios miles más esperan al otro lado de la frontera para tratar de entrar.

Se trata de la peor crisis migratoria en Ceuta en cinco años, desde que en mayo de 2021 Marruecos relajó las medidas de control y alrededor de 10.000 personas cruzaron a territorio español.

En los últimos días se habían incrementado las llegadas de migrantes a la ciudad autónoma. Hasta el miércoles se calculaba que entre 1.500 y 2.000 personas habían entrado ilegalmente a nado.

Sin embargo, este jueves la situación se ha descontrolado totalmente en Ceuta cuando el ritmo de entradas se disparó y el flujo de inmigrantes empezó a ser continuo.

La Guardia Civil calcula que unas 20.000 personas ha accedido ilegalmente a Ceuta en los últimos días.

Durante horas, miles de jóvenes marroquíes, también familias con niños, cruzaron a nado bordeando el espigón del Tarajal con ayuda de flotadores y también a pie flanqueando la valla fronteriza, sin que los agentes marroquíes y españoles se lo impidiesen.

Aunque el Gobierno ha asegurado que ha acordado con Marruecos la devolución de "todos" los que han entrado ilegalmente, a última hora de la tarde miles de personas continuaban cruzando la frontera y nadando hacia la costa.

Mientras, otros miles se encuentran en la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades.

La Guardia Civil ha recuperado este jueves los cadáveres de ocho personas que habrían intentado entrar a nado en Ceuta y Salvamento Marítimo otro más, lo que eleva a nueve el número de víctimas mortales registradas durante esta entrada masiva.

Despliegue del Ejército

Ante esta situación, el Gobierno va a movilizar a las Fuerzas Armadas para apoyar y reforzar a la Guardia Civil para mantener la seguridad en Ceuta.

Así lo han informado este jueves fuentes de los ministerios de Defensa y de Interior, que añaden que los efectivos movilizados del Ejército estarán coordinados por el mando de operaciones y darán apoyo a la Guardia Civil.

Respecto a la Guardia Civil, a los 60 efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) destinados permanentemente en vigilancia fronteriza se ha sumado ya un pelotón adicional de 29 agentes y en las próximas horas se incorporarán dos pelotones más, con 40 efectivos.

Mientras, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta se refuerza con 30 guardias civiles procedentes de diferentes unidades de Andalucía. Además, se enviarán dos grupos de buceadores (8 efectivos) del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de esa misma comunidad. A las embarcaciones del Servicio Marítimo destinadas en Ceuta (dos medias y cuatro tipo zodiac), se unirá el buque Duque de Ahumada, que llegará a la ciudad en la madrugada del 31 de julio.

En los próximos días se incorporarán además al Servicio Marítimo cinco patrones de embarcación, tres mecánicos-marineros y pilotos de drones. Por su parte, el Servicio Aéreo del instituto armado se reforzará con un helicóptero.

En cuanto a la Policía Nacional, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha enviado un equipo compuesto por seis personas para apoyar las labores de reseña y documentación.

En Seguridad Ciudadana, el grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y los efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Ceuta doblarán turnos mediante la dotación de jornadas extraordinarias. A ellos se han sumado este jueves tres equipos de la UIP procedentes de Sevilla, a los que se añadirán en los próximos días los equipos de la UIP Central y de la UIP de Málaga, hasta completar una dotación de 200 efectivos entre UIP y UPR, que estarán desplegados específicamente en tareas de seguridad ciudadana en Ceuta.

La respuesta de Ceuta

Pese al anuncio de este refuerzo, Ceuta censura la actitud pasiva del Gobierno de Sánchez y le urge a que "actúe con la urgencia, contundencia y dimensión que exige una crisis de esta magnitud".

"La respuesta ofrecida hasta el momento resulta claramente insuficiente, por lo que se hace necesario un compromiso más firme y una actuación inmediata que hasta ahora no hemos visto", denuncia la Junta de Portavoces de la Asamblea de la ciudad autónoma convocada con carácter "extraordinario y urgente" a raíz del "salto cualitativo" que se ha producido en la entrada masiva de migrantes a Ceuta en las últimas horas.

La Junta de Portavoces denuncia que esta entrada de miles de personas a través de la frontera del Tarajal en los últimos días, y de manera especialmente intensa durante las últimas horas, ha provocado una "presión sin precedentes" que pone "en jaque" la integridad territorial y soberanía de la ciudad autónoma e, incluso, plantea un "desafío de enorme magnitud para la propia estabilidad de Ceuta".

Sánchez desplegó el Ejército en 2021

En la anterior crisis migratoria, la de 2021, Sánchez también se vio obligado a desplegar el Ejército.

En ese momento España y Marruecos estaban inmersos en una grave crisis diplomática desatada por la acogida en un hospital de Logroño de Brahim Ghali, uno de los principales líderes saharauis del Frente Polisario, enemigo de Rabat.

La entonces ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, alegó que se produjo por motivos humanitarios, debido a la grave enfermedad que sufría el dirigente saharaui, pero Marruecos respondió retirando a su embajadora en Madrid, Karima Benyaich, y facilitando la entrada de miles de sus nacionales.

El Gobierno de Sánchez respondió desplegando efectivos militares y vehículos pesados para contener las entradas irregulares.

Dos meses después de esta crisis, en julio de 2021, Sánchez cesó a González Laya y la sustituyó por el actual ministro, José Manuel Albares, aunque evitó aclarar que fuese una exigencia del reino alauí, que la consideraba responsable principal de la acogida de Ghali.