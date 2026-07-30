Más de 200 migrantes entran a nado en Ceuta en otra noche de "gran presión" y Vivas reclama la "emergencia nacional"

Dos migrantes de los que han llegado a nado en Ceuta este jueves. Reduan Dris Efe

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Las claves Generado con IA Más de 200 migrantes, principalmente marroquíes y argelinos, han llegado a nado a Ceuta en una sola noche, superando la capacidad de respuesta de las autoridades. Se ha recuperado un nuevo cadáver en la costa de Ceuta, sumando ya media docena de fallecidos en los últimos días durante intentos de entrada irregular. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pide al Gobierno que declare la "emergencia nacional" y asuma el mando único para gestionar la crisis migratoria. El reciente fallo del Tribunal Supremo, que deja el mar fuera del régimen de devoluciones en caliente, ha facilitado el aumento de entradas masivas por vía marítima.

La situación migratoria en Ceuta sigue sin control. La Guardia Civil ha informado sobre otra noche de "gran presión" en la ciudad autónoma que se ha vuelto a saldar con la entrada ilegal de varios centenares de migrantes marroquíes y argelinos, principalmente jóvenes. Además, ha aparecido un nuevo cadáver que ha sido recogido del mar cerca de la costa ceutí.

Ante esta coyuntura, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reiterado sus peticiones de "socorro" al Gobierno y ha instado a Pedro Sánchez a que declare la "emergencia nacional". Además, ha insistido en la solicitud de que el Ejecutivo debe asumir el "mando único" con acciones "contundentes" para abordar una crisis de "esta magnitud y naturaleza".

Según informa la agencia Efe citando fuentes policiales, decenas de migrantes -en un número incalculable que supera los 200- se han lanzado al mar esta madrugada desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar a nado el litoral ceutí.

📹 Estas imágenes nos las hacen llegar nuestros compañeros de Ceuta. En ellas puede verse cómo decenas de inmigrantes acceden por vía marítima desde #Marruecos a la ciudad autónoma de #Ceuta.



Según nos trasladan los propios compañeros sobre el terreno, las autoridades marroquíes… pic.twitter.com/hyKAououD6 — JUPOL (@JupolNacional) July 30, 2026

La situación ha motivado que tanto los efectivos de la Marina Real marroquí como de la Guardia Civil se hayan visto desbordados para poder contener esta entrada, provocando que decenas de migrantes hayan podido llegar a la costa ceutí, entre ellos dos jóvenes mujeres.

Los migrantes, principalmente marroquíes, se han ayudado de trajes de neopreno y de flotadores para llevar a cabo la travesía y poder alcanzar la costa. La Guardia Civil ha confirmado la localización de un cadáver que se suma a la media docena de los últimos días. El cuerpo, correspondiente a un joven, ha sido recogido del mar por la Salvamar Atria, de Salvamento Marítimo, que se ha encargado de su traslado a tierra.

Todos los migrantes, de entre 16 y 30 años, se han dirigido hacia las dependencias de la Policía Nacional, donde son identificados y, posteriormente, se trasladan al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), el cual se encuentra totalmente saturado.

El fallo del Tribunal Supremo que entró en vigor el pasado 8 de julio, y que ha dejado el mar fuera del régimen especial de las llamadas devoluciones en caliente, ha convertido la costa ceutí en una vía de entrada masiva.

En sendas entrevistas con las radios Onda Cero y Cadena Ser, el presidente ceutí ha indicado que "la presión migratoria sobre Ceuta es una constante", singularizada por "el hecho de ser la única frontera terrestre y marítima junto con Melilla que tiene España y Europa en África".

No obstante, ha considerado que está habiendo "picos de especial intensidad" respecto a la presión migratoria que han convertido a la situación sobre Ceuta en digna del grado de "emergencia nacional", por lo que ha hecho el llamamiento a la necesidad de abordar esta "petición de socorro" como asunto de Estado.

"Hay que abordarlo desde esa perspectiva, como una emergencia nacional a través de una acción decidida, enérgica, proporcional, contundente, inmediata y que esté coordinada a través de un mando único", ha subrayado, para añadir después que en la última semana "han entrado 1.500 personas", lo que "significa el equivalente casi al 2% de toda la población de Ceuta".