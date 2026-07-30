Feijóo, ante la crisis en Ceuta: "No falta capacidad, sino voluntad. Decenas de agentes no pueden contener a 40.000"

El presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, atiende a los medios. A. Pérez Meca Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Feijóo exige al Gobierno un despliegue masivo de medios en Ceuta ante la llegada de miles de migrantes desde Marruecos. El líder del PP critica la reacción "tardía" del Gobierno y pide declarar Ceuta como "situación de interés para la Seguridad Nacional". Feijóo reclama mecanismos extraordinarios para recuperar el control fronterizo, organizar devoluciones y garantizar la seguridad en la ciudad autónoma. El dirigente popular alerta del miedo y cierre de comercios en Ceuta, y pide una respuesta más firme y contundente por parte del Ejecutivo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a la "avalancha" que vive Ceuta, con la entrada de miles de personas desde Marruecos, y ha pedido que el despliegue de medios sea "masivo".

"Ceuta está sufriendo una avalancha sin precedentes", comienza una carta que ha publicado el PP dirigida a los ciudadanos de España, en la que reclama al Gobierno "voluntad".

De esta forma, el PP se pronuncia ante una de las peores crisis migratorias que se recuerdan entre España y Marruecos, que ha obligado al Gobierno a desplegar el ejército en la ciudad autónoma.

Aun así, en el texto Feijóo reitera que "la versión gubernamental sobre una pronta solución está siendo desmentida por la realidad".

Por ello, los populares consideran que es el momento de que el Gobierno actúe y que ponga en marcha "mecanismos extraordinarios" para gestionar la crisis.

"Hay que recuperar el control efectivo de la frontera, garantizar la devolución de quienes han entrado ilegalmente y preservar la seguridad y la convivencia en unas horas que serán decisivas", remarca Feijóo en la carta.

Para empezar, el dirigente reclama al Gobierno que declaren Ceuta como "situación de interés para la Seguridad Nacional", aunque también piden no descartar ningún otro mecanismo.

"Cualquiera puede entender que a decenas de miles de personas no las pueden controlar unas pocas decenas de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o del Ejército", ha señalado.

"Esto no puede volver a ocurrir"

Además, el dirigente reclama que esta situación no puede volver a suceder. "Es lo que haría un Gobierno responsable para detener las entradas, organizar las devoluciones y lanzar un mensaje claro: esto no puede volver a ocurrir", reitera.

"España tiene medios para hacerlo, y lo que falta no es capacidad sino voluntad. Las fronteras de España deben ser respetadas", añade.

En este sentido, el dirigente acusa al Gobierno de reaccionar de forma "tardía" y de alimentar la idea de que España "es un país en el que se puede entrar de cualquier manera".

"Por eso hay que pararlo ya y comportarse con el liderazgo que se espera de un país de la Unión Europea", refuerza.

De esta forma, se ha referido al miedo que se vive en estos momentos en la ciudad autónoma, donde se están cerrando comercios mientras que los vecinos protestan por la gestión del Gobierno.

"Tenemos que ser conscientes de que la ciudad autónoma está cerrando sus comercios por miedo y afronta con enorme inquietud las próximas horas", recuerda Feijóo.

Por todo ello, Feijóo manda un mensaje a los ceutíes, para que sepan que "el resto de España está con ellos", algo que pasa por una presencia y respuesta "mucho más firme y contundente de la que estamos viendo".

Para terminar su carta, el dirigente popular pide que no se obvie una situación que "refleja una imagen de decadencia que España no se merece".

"No podemos resignarnos a que decisiones irresponsables, como lo ha sido la política migratoria, deriven en crisis de esta magnitud", defiende Feijóo, a la vez que reclama que los españoles no acepten que ante cada emergencia "perciban un Estado desarbolado, sin voluntad de reaccionar ante la realidad y que solo acumula frases vacías".

"España necesita un Gobierno que lidere y que sirva a nuestro país y a todos los españoles. Un Gobierno que defienda la soberanía nacional", zanja Feijóo en su carta.