Estabilizados los incendios en Madrid y Ávila: preocupa el de Zamora, de nivel 2, y el de Vall d'Uxio sigue sin control

En Barcelona, el incendio de Canyelles ha sido controlado tras confinar a 3.300 personas durante una hora y media, y el de Masllorenç (Tarragona) está estabilizado.

Un nuevo incendio en Fermoselle (Zamora) ha obligado a evacuar a 950 personas de doce municipios y confinar a la población en la zona.

El incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) sigue sin control, con 9.300 hectáreas quemadas y enfrenta una noche crítica para su evolución.

Los incendios de Ávila y Madrid han sido declarados "técnicamente estabilizados" y la mayoría de la población evacuada ha podido regresar a sus hogares.

Con una nueva ola de calor que ya se cierne sobre la península, España continúa ardiendo aunque los principales incendios que asolaban el territorio esta última semana se han conseguido controlar en gran medida.

Los de Ávila y Madrid este miércoles se han dado por "técnicamente estabilizados", según ha asegurado este miércoles Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; pero sigue sin control el de Castellón, que enfrenta una "noche crítica", y se ha declarado uno nuevo en Zamora que ha obligado a la evacuación de doce municipios.

Es por eso que la mejoría reciente se ha consolidado con la estabilización de los focos de Ávila y Madrid, por lo que gran parte de la población evacuada ha podido volver a sus domicilios y se ha levantado el confinamiento en todos los municipios afectados en ambas zonas, siempre bajo la recomendación de tomar precauciones como el uso de mascarillas.

A pesar de que sus vecinos hayan podido regresar a sus casas, el fuego ha arrasado cerca de 70.000 hectáreas en Ávila y Madrid y, por el momento, no se rebaja la situación de nivel tres a dos, por lo que se mantiene vigente la implantación de emergencia nacional en ambas zonas.

Peor suerte corre Castellón, el incendio que comenzó el sábado en la Vall d'Uixó sigue sin control, con un perímetro de 82 kilómetros, y enfrenta una "noche crítica" para evaluar la evolución del fuego, aunque se ha revisado el recuento de hectáreas quemadas y se ha reducido a 9.300.

Por si no fuera suficiente con estos focos, este miércoles se ha declarado un incendio en Fermoselle (Zamora) que ha obligado a confinar a la población de esa localidad y a evacuar otros doce pueblos del entorno a los que se ha enviado una alerta con un mensaje Es-Alert.

Ávila y Madrid, estabilizados

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado este miércoles desde el Puesto de Mando de Navalcarnero, de que "la emergencia nacional está técnicamente controlada" y da por estabilizado el incendio en la Comunidad de Madrid. "Ahora se realizarán las valoraciones", ha añadido.

Marlaska ha destacado que esta noticia se sustenta en los informes tanto de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y los informes de los distintos directores técnicos regionales. "Está técnicamente estabilizado", ha remarcado.

En el caso de Ávila, se ha establecido el fin de la evacuación y ha finalizado el confinamiento de todas las localidades que permanecían en esa situación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este jueves zonas afectadas por este incendio, el mayor de los registrados en España con unas 50.000 hectáreas arrasadas.

En el caso de la Comunidad de Madrid, Interior ha establecido que pueden volver a sus casas todos los vecinos de los municipios desalojados. Solo quedan por realojar las urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha informado de que el incendio en la sierra oeste de la región ha quemado 27.000 hectáreas y destruido cien casas.

Castellón, ante una noche crítica

El incendio declarado en la Vall d'Uixó está "perimetrado", aunque "aún no asegurado" en la quinta jornada del fuego y la noche será "crítica" para determinar "cómo puede evolucionar el incendio".

Así lo ha manifestado el conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión del Cecopi en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado en la zona afectada, acompañado del director técnico operativo del PMA, Antonio Rodrigo. Las hectáreas quemadas ascienden a unas 9.300 hectáreas y 82 kilómetros de perímetro.

Así, Antonio Rodrigo ha destacado que se ha determinado dónde está la cabeza del incendio y esta noche se va a revisar el perímetro con drones con cámaras térmicas para" ver si hay pavesas o puntos calientes" que haya en el perímetro y al respecto ha recalcado que las siguientes 48 horas serán fundamentales para determinar la situación. En ese sentido, ha recalcado: "Hasta que no tengamos garantías no lo daremos por estabilizado".

El director del Puesto de Mando Avanzado (PMA), Fernando Kindelán, ha insistido en que el escenario de este incendio es "muy complejo", con una masa forestal muy espesa, muchas zonas quebradas y una orografía complicada, a lo que se une una meteorología que por un lado "da ventaja" por la ausencia de viento, pero por otro la concentración de humo impide a veces actuar a los medios aéreos.

Más de 1.200 profesionales trabajan para controlar el incendio de la Vall d'Uixó, con el apoyo de más de 30 medios aéreos, en el que vecinos desalojados han mostrado su impaciencia ante la negativa de poder regresar todavía a sus tierras para facilitar alimento y agua a sus animales.

Nuevo incendio en Zamora

El rápido avance del incendio forestal de Fermoselle (Zamora) declarado este miércoles ha obligado a evacuar doce localidades cercanas y a confinar Fermoselle y Fariza, incluidas sus residencias de mayores, con un total de 950 personas desalojados, según ha informado la Junta de Castilla y León.

Así se desprende del balance ofrecido a los medios a las 20.30 horas de este miércoles, en el que se detalla que se han evacuado las localidades cercanas de Cibanal --incluido camping y diseminados--, Formariz, Fornillos de Fermoselle, Pinilla de Fermoselle, Badilla, Cozcurrita, Mámoles, Palazuelo de Sayago, Tudera, Zafara, Argañín y Muga de Sayago —incluida su residencia de mayores—.

Además, se ha confinado Fariza y su residencia de mayores, ya que la protección de estas instalaciones sensibles son objeto de una atención especial por parte de los medios de extinción.

A los medios de extinción que trabajan en la zona se han incorporado medio centenar de efectivos y una veintena de medios de la UME, que se suman a los medios de extinción del operativo autonómico, estatal y provincial.

Empeora el de León

El incendio forestal declarado este miércoles en San Cipriano del Condado, en el municipio leonés de Vegas del Condado, se ha agravado durante la tarde de este miércoles hasta obligar a evacuar a cerca de 300 personas de cuatro núcleos de población y llevar a la Junta de Castilla y León a elevar la emergencia a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2.

El operativo ha sido reforzado durante la tarde con la incorporación de nuevos medios hasta sumar la docena sobre el terreno.

La Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Tabuyo (León) ha informado de la retirada de los efectivos que trabajaban en el incendio de Moreda, en la comarca del Bierzo, para destinarlos a la extinción del fuego de San Cipriano del Condado, mientras que también se ha movilizado al personal de la BRIF de Laza (Ourense).

En Barcelona, controlado el de Canyelles

Un incendio forestal, que ya ha podido ser controlado por los Bomberos, ha obligado a la Generalitat a confinar este miércoles durante una hora y media a unas 3.300 personas en el núcleo urbano de Canyelles (Barcelona) y las urbanizaciones Les Palmeres, Muntanya del Mar, Selva Meravelles y California.

Los Bomberos de la Generalitat han activado nueve dotaciones terrestres y dos medios aéreos para luchar contra el fuego, que han dado por controlado hacia las 18:30 horas.

Además, han dado por estabilizado el incendio declarado este miércoles en Masllorenç (Tarragona), que ha quemado unas 11,5 hectáreas de superficie forestal, según datos provisionales de los Agentes Rurales.