España acuerda con Marruecos la entrega urgente de los cientos de inmigrantes que han entrado ilegalmente en Ceuta

Las claves

Las claves Generado con IA España y Marruecos acuerdan la entrega urgente de los cientos de inmigrantes que han entrado ilegalmente en Ceuta en los últimos días. El Gobierno español descarta la declaración de emergencia nacional ante la llegada masiva de migrantes y atribuye la situación a las redes de tráfico de personas. Ambos países refuerzan la coordinación para afrontar los flujos migratorios y se comprometen a implementar medidas para devolver a quienes han cruzado ilegalmente. La reciente sentencia del Supremo que prohíbe las 'devoluciones en caliente' en el mar está siendo instrumentalizada por las redes de tráfico, según las autoridades.

España y Marruecos han acordado la entrega urgente de los cientos de personas que han entrado ilegalmente en Ceuta en los últimos días.

Descartada la "emergencia nacional" que reclamaba el presidente de la ciudad autónoma Juan Jesús Vivas, Interior se alinea con Rabat y achaca la crisis migratoria en Ceuta a las "redes de tráfico de personas" que están "instrumentalizando" una reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) que prohíbe las llamadas 'devoluciones en caliente' de los migrantes que llegan a nado a las ciudades autónomas.

El departamento que dirige Marlaska, quien este viernes se desplazará a la ciudad autónoma, destaca en un comunicado la "ejemplar colaboración de España con Marruecos en todos los ámbitos", incluido en materia migratoria.

Ambos países han acordado "reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta".

Marlaska agradece a las autoridades marroquíes los esfuerzos realizados en los últimos días por sus fuerzas de seguridad, que han impedido miles de intentos de migración irregular.

El ministro del Interior ha permanecido en contacto permanente con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit.

Desde el Ministerio de Exteriores también han desvinculado esta crisis migratoria del viaje de Pedro Sánchez a Argelia el pasado 20 de julio, país con el que Rabat mantiene un enfrentamiento histórico.

"La relación con Marruecos es excelente y en nada se ve afectada por las buenas relaciones con Argelia", han indicado a Europa Press fuentes del departamento liderado por José Manuel Albares, que también han señalado que la coordinación en migración, así como con "otros temas" es "muy intensa".

Ceuta, desbordada

Centenares de personas de origen magrebí cruzaron a lo largo de la mañana de este jueves a Ceuta desde Marruecos, a nado y por el espigón, y una multitud está esperando al otro lado de la frontera para poder entrar en la ciudad autónoma de la misma manera.

En la última semana lo han hecho ya más de 2.000 migrantes.

Ante esta situación, Vivas y el resto de partidos de Ceuta, incluido el PSOE, habían pedido la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y el cierre de la frontera, después de la llegada masiva de inmigrantes.

Sin embargo, Moncloa ha descartado esta posibilidad dado que la normativa de protección civil no lo contempla para el caso de flujos migratorios.

Tampoco establece, según argumentan dichas fuentes, planes especiales, directrices básicas o instrumentos específicos de protección civil para su gestión.

El Ejecutivo asegura que todos los ministerios implicados en la gestión migratoria -Interior, Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Política Territorial e Infancia- están actuando coordinadamente para responder con la "mayor rapidez y eficacia" a la situación en Ceuta.

Sánchez ha asegurado que el Gobierno está volcado en dar una respuesta inmediata para recuperar la normalidad en Ceuta y prepara "las medidas necesarias" junto a Marruecos. Así se lo ha trasladado a Vivas en una conversación telefónica que han mantenido ambos este jueves.

"Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible", ha indicado Sánchez en un mensaje en X.

El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta.



Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 30, 2026

La sentencia del Supremo

Tanto el Gobierno como Marruecos acusan a las redes de tráfico de personas de "instrumentalizar" una reciente sentencia del TS que prohíbe las llamadas 'devoluciones en caliente' de los migrantes que llegan a nado a las ciudades autónomas.

El Supremo confirmó el pasado 8 de julio que la ley de extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera, también conocido como ‘devoluciones en caliente’, a las personas migrantes interceptadas en alta mar, que pretenden entrar a nado en las ciudades de Ceuta y Melilla.

La sentencia rechazó el recurso de casación presentado por el Estado para tratar de que fuera legal la devolución inmediata de un ciudadano argelino interceptado en el mar cuando intentaba entrar a nado en Ceuta.

La Abogacía del Estado sostenía que el rechazo en frontera era legal también en estos supuestos y que la frontera marítima podía tratarse igual que la terrestre.

El Tribunal Supremo desestimó ese planteamiento y ha fijado doctrina en sentido contrario: el rechazo en frontera no se puede aplicar automáticamente a quienes son interceptados en alta mar.

La Sala de lo Contencioso entendió que el rechazo exprés solo vale para quienes intentan entrar superando elementos físicos de contención como, por ejemplo, una valla. No para quien es interceptado en el mar mientras nada o que logra llegar a tierra

Además, el Supremo señaló que los dispositivos tecnológicos de vigilancia -como cámaras, drones o sensores- no son elementos de contención en sentido jurídico porque no impiden físicamente el cruce. La sentencia confirmó lo dictaminado anteriormente por el Juzgado de Ceuta y por el TSJA.